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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12756) Керченський міст (363)

Окупанти звітують, що відновили рух автомобілів Кримським мостом

Новини Цензор.НЕТ Події

крим,кримський,міст

Міністерство транспорту РФ повідомило про відкриття руху автомобілів Кримським мостом після ремонту.

Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14:10 (мск) відновлено рух автомобілів та автобусів Кримським мостом, раніше припинений у зв'язку з ремонтно-відновлювальними роботами", - заявили у мінтрансі РФ.

Раніше повідомлялося, що через ремонтні роботи на Кримському мосту 10 січня буде перекрито рух до 16:00 за місцевим часом.

Дивіться: Кримський міст досі ремонтують після жовтневих вибухів. ФОТО З СУПУТНИКА

Обмеження руху на Керченському мосту виникли після вибуху з подальшою пожежею 8 жовтня 2022 року. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з'явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Також читайте: Ми зобов’язані перерізати логістику ворога на Кримському мосту, - Малюк

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Це не на довго кацапи прокляті.
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10.01.2023 15:33
+8
Пора.....
Ну ви розумієте
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10.01.2023 15:35
+6
То буде цей довбаний міст в кінці кінців розбомблений, чи ні?
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10.01.2023 15:34
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Це не на довго кацапи прокляті.
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10.01.2023 15:33 Відповісти
То буде цей довбаний міст в кінці кінців розбомблений, чи ні?
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10.01.2023 15:34 Відповісти
ДЕМОНТОВАНИЙ..... буде!
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10.01.2023 16:20 Відповісти
Пора.....
Ну ви розумієте
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10.01.2023 15:35 Відповісти
значит пора сделать приёбку....
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10.01.2023 15:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-ib0sGKSSnk
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10.01.2023 15:40 Відповісти
Пані та панове, ваші ставки..До Водохреща ************?? Чи до Пасхи??
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10.01.2023 15:43 Відповісти
до Паски довго !!! Максимум до Стрітення Господнього (15 лютого) !!!
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10.01.2023 15:45 Відповісти
Тоді до Пасхи два рази. Раз спереду і разок в дупу..
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10.01.2023 15:57 Відповісти
Треба питать у 95 кварталу.😢
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10.01.2023 16:34 Відповісти
Тепер вже вони навчені будуть автівки перевіряти щоб фури з вибухівкою не заїхали, мабуть...
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10.01.2023 15:47 Відповісти
https://youtu.be/luMGbuLgQRM...

Блогер из Литвы Александр Кушнарь о делах под Бахмутом и Соледаром на странице Newsader 🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.01.2023 15:48 Відповісти
Ну, він ще той "литовець", але добрим новинам завжди радий!
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10.01.2023 16:19 Відповісти
Болгари! У вас ще вибухівка залишилася? "Нада павтарить"!
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10.01.2023 16:02 Відповісти
https://youtu.be/oHZPwV-ZC5k...

Пентагон 🇱🇷дасть Укрaїн🇺🇦 ракети... класу люкс✊💪✊
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10.01.2023 16:07 Відповісти
Шо, можна вже фуру завантажувати в Болгарії?
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10.01.2023 16:11 Відповісти
Думаю що мова йде не про відновлення руху автотранспорту по зруйнованій ділянці, а про відновлення руху по вцілілій що використовувалась для інших цілей (спецтехніки, пропуску військового вантажу і т.п.), ба навіть прольоти, що зазнали незначних ушкоджень, теж потребували ремонту!
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10.01.2023 16:17 Відповісти
Відновили? Добре!
А тепер, рашисти, швиденько нафіг з Криму, поки є по чому, бо скоро знов може статися "прикра несподіванка"
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10.01.2023 17:30 Відповісти
 
 