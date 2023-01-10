Польща хоче від Німеччини репарацій та звернеться до Конгресу США

Польща хоче порушити перед Конгресом США питання про репарації від Німеччини за збитки, завдані їй під час Другої світової війни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Аркадіуш Мулярчик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, уряд Польщі планує виносити на міжнародний рівень свої претензії до Німеччини, і першим кроком буде звернення до Конгресу США.

"Ми звернемося до Конгресу - комітету, сенаторів і членів Палати представників - за підтримкою у діях щодо компенсацій Німеччиною завданих війною збитків. США - це країна, яка зараз дбає про справедливість і міжнародний порядок", - заявив він, перелічивши очільників профільних комітетів і парламентських груп.

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Мулярчик додав, що МЗС Польщі порушило це питання також в ООН, Раді Європи, ЮНЕСКО та серед країн-членів ЄС, НАТО і Ради Європи.

Він висловив сподівання, що з часом Польщі вдасться здобути підтримку, зокрема з боку країн, які теж свого часу не отримали належної компенсації.

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Раніше 3 січня в МЗС Польщі повідомили, що Німеччина офіційно відхилила вимогу Варшави про виплату репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни, але що їхні спроби на цьому не завершаться.

Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн).