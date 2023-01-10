Польща хоче від Німеччини репарацій та звернеться до Конгресу США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польща хоче порушити перед Конгресом США питання про репарації від Німеччини за збитки, завдані їй під час Другої світової війни.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Аркадіуш Мулярчик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За його словами, уряд Польщі планує виносити на міжнародний рівень свої претензії до Німеччини, і першим кроком буде звернення до Конгресу США.
"Ми звернемося до Конгресу - комітету, сенаторів і членів Палати представників - за підтримкою у діях щодо компенсацій Німеччиною завданих війною збитків. США - це країна, яка зараз дбає про справедливість і міжнародний порядок", - заявив він, перелічивши очільників профільних комітетів і парламентських груп.
Мулярчик додав, що МЗС Польщі порушило це питання також в ООН, Раді Європи, ЮНЕСКО та серед країн-членів ЄС, НАТО і Ради Європи.
Він висловив сподівання, що з часом Польщі вдасться здобути підтримку, зокрема з боку країн, які теж свого часу не отримали належної компенсації.
Раніше 3 січня в МЗС Польщі повідомили, що Німеччина офіційно відхилила вимогу Варшави про виплату репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни, але що їхні спроби на цьому не завершаться.
Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн).
Будь ласка, зачекайте...
"4 октября 2010 года Немецкий федеральный банк произвёл последний платёж по денежным обязательствам, связанным с репарациями. Таким образом репарации после Первой Мировой Войны были Германией полностью выплачены спустя более чем 90 лет с даты их введения"
Шовініста Моравецького та членів його команди треба гнати з влади. Бачу, що не лише Бандера їм жити заважає.
Оно было по факту.
Ведь Германия могла поступить по другому, а именно, вместо партнёрства с Польшей, жёсткая эксплуатация ресурсов, границы, и таможни, и в этом случае явно бы проиграла Польша
А учиться наглости, так это нам не надо.
Кстати, этот Маровекий и к Украине притензии по УПА и Бандере кидает. Так что не рекомендую украинцам особо в поляков влюбляться, они пока такие хорошие, пока есть общий враг, а как опасность руками украинцев будет устранена, то возьмутся за старое.
"А учиться наглости, так это нам не надо." --- именно надо,потому что даже люди если наглые то пробиваються и добиваються больше тех кто сидит и считает что не нужно лучше ничего говорить.
Вот сейчас поляки возьмут и добьются чтобы Германия им выдала эти 1.3 трлн, вот это и называеться защита своих инетресов,для Польшы это очень хорошо будет,для немцев конечно же нет,они тоже будут защищать свои интересы,каждый в этом мире хочет добра ы выгоды для своей страны,только к сожалению у нас всем было насрать очень долго на собственную страну,поэтому сейчас имеем то что имеем
Может конечно поступать нагло, но не удивляйся потом, если и с тобой так поступят.
Мы обеспечиваем свою армию самым ценным ресурсом, человеческими жизнями наших граждан. А то что нам поставляют тряпки да железяки, без людей это ничто, тем более без людей, которые и их интересы защищают ценой своей жизни
"А то что нам поставляют тряпки да железяки, без людей это ничто" --- без этих тряпок и железяк Украины уже бы не было,можно сколько угодно разглагольствовать и бравировать тем что войны выигрывают мотивацией,отвагой и так далее,но если не будет современного оружыя в достоточном количестве то ничего не поможет,потому что каким бы отважным патриотом кто бы там не был,его все равно убивает именно железяка.
Значит сейчас они не помогают нам а свои интересы поставили первыми, а наши как минимум вторыми.
Ну так и Германия по такому же принципу сработала с Польшей.
Но если мы сейчас бы сказали " плати ка нам 1.3 триллиона долларов, мы за ваши интересы воюем " это было бы правильно?)))
А ведь так сделали поляки, своим партнёрам которые помогли им подняться, требования такие выставляют
Я вообще заметил очень интересное наблюдение что у нас люди очень любят учить других как правильно а как не правильно,что нужно делать,а что не нужно что стоит,а что не стои делать,и это говорят люди которые живут в стране которая являеться ярчайшим примером того как не стоит жить вообще в принципе,и к чему такая жизнь приводит, поэтому не учи поляков или кого либо еще что нужно делать,они сами разберуться
Не только.
Было три раздела Польши.
Там есть масса стран, которым можно ещё выставить счета)
Правда, и полякам тоже можно, одна только Украина была доверена ими до состояния именуемого в истории как " "Руїна "
Да чего уж останавливаться на второй мировой, давайте до тевтонского ордена дойдём в выставлении счетов.
)
Мы же не говорим" делайте как мы "))
Да как бы неохота своей очереди дождаться, или думаете поляки не считают, что им есть что Украине выставить?
2. Як би ви особисто відреагували, якби до вас зараз прийшли вимагати компенсувати якісь збитки, які комусь наніс ваш прадід 80 років тому? Причому, суму вимагають чималу. Мовчки б виплатили?
РФ тоже подняла вопрос из 60 х насчёт Крыма, эти поднимают вопрос из 40 х, так чему надо учиться?
А с другой получается ********.
Как вы хотите убедить нынешнее и будущее поколение немцев, что они должны, не имеющее к тому времени никакого отношения.
2. У Польши и Германии на данный момент союзнические отношения. Или нет.
3. В юриспруденции помоему нет закона о перелаживание вины на родственников или, что то изменилось?
4. Когда вы по своей вине опоздали на поезд
Вам никто деньги не вернёт.
А від України що захочуть?
Люди непередбачувані, як тепер видно, сьогодні кажуть що твої партнери та друзі, а завтра хтозна що почнуть вимагати
Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн).
Немцы хорошо вложили в Польшу, много там построили, и технологичное всё при чём, не просто какие то примитив, экономику подняло,да и рынок свой открыли, поляки хорошо зарабатывают на нём.
И выплачивали ранее репарации, но, наверное, мало оказалось всего этого полякам.
Что тут сказать...
...
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
Не нормальним є коли тебе беруть в союз, босого та голого, одягають обувають та дають можливість нормально заробити, і ти замість подяки раптом ставиш вимоги, тим більш, по справам давньої минулої війни
Це як мінімум не чемно.
Чи не так?
Тим більш Польща ще навіть не виконала своїх зобов'язань,досі євро не прийняла, наприклад.
Точно. Нужно идти за справедливостью к дону Корлеоне.
Німеччина зруйнувала Польщу і СРСР також руйнував Польщу.
І не треба розповідати що Німеччина підняла економіку Польщі -такі втрати і збитки які зазнала Польща вони не співставні
Економіка Польщі почала зростати з 90-х рр коли розпався радянський союз з України й інших республік почали їхати до Польщі трудові мігранти тобто тривалий час економіку Польщі піднімала дешева робоча І Україна повинна також діяти як Польща вимагати від Росії репарації не тільки за цю війну а за весь час перебування України в СРСР
******** немає спокою. А нічого, що польща отримала з бюджету ЄС, який наповнюється переважно німцями, понад 500 млрд євро за останні 19 років?! А Даньциг, який повністю реконструйовано за німецький кошт?
Всі хто розповідає про якусь неймовірну братерність з поляками, запам'ятайте, що настане такий день, коли польща вимагатиме від України репарацій за Волинську різанину - це я вам кажу, як людина що багато років слідкує за цією темою через призму тих матеріалів, які виходять від офіційних джерел.
в офіційних документах записані назви країн-переможців в Другій Світовій Війні
це значить що США не можуть прийняти рішення про репарації одноосібно, вони мають провести консультації з усім списком країн.
а в тому спискові - андрофаги.
Моего прадеда дважды увозили на принудительное работы в Германию. Дважды бежал. Но , в итоге, от большого стресса , заболел туберкулёзом и вскоре умер. А бабушку уже красные от правили на курорты Колымы, лес валить. Но я никогда не слышал от неё слов ненависти ни к тем, ни к этим. Мудрая была женщина.
Или мне сейчас писать в конгресс США и требовать компенсации ,и с поляков тоже. Так как прадед воевал с поляками.
Жить надо сегодняшнями реалиями а не вчерашним днем.