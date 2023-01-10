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Польща хоче від Німеччини репарацій та звернеться до Конгресу США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща,німеччина

Польща хоче порушити перед Конгресом США питання про репарації від Німеччини за збитки, завдані їй під час Другої світової війни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Аркадіуш Мулярчик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, уряд Польщі планує виносити на міжнародний рівень свої претензії до Німеччини, і першим кроком буде звернення до Конгресу США.

"Ми звернемося до Конгресу - комітету, сенаторів і членів Палати представників - за підтримкою у діях щодо компенсацій Німеччиною завданих війною збитків. США - це країна, яка зараз дбає про справедливість і міжнародний порядок", - заявив він, перелічивши очільників профільних комітетів і парламентських груп.

Читайте: Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України, - ЗМІ

Мулярчик додав, що МЗС Польщі порушило це питання також в ООН, Раді Європи, ЮНЕСКО та серед країн-членів ЄС, НАТО і Ради Європи.

Він висловив сподівання, що з часом Польщі вдасться здобути підтримку, зокрема з боку країн, які теж свого часу не отримали належної компенсації.

Також читайте: Єврокомісія пропонує створити фонд із заморожених російських активів для компенсації збитків Україні, - фон дер Ляйєн

Раніше 3 січня в МЗС Польщі повідомили, що Німеччина офіційно відхилила вимогу Варшави про виплату репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни, але що їхні спроби на цьому не завершаться.

Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
З російської імперії стягуйте. 130 років окупації - 6 повстань кривавих було.
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10.01.2023 15:52
+19
А скільки грошей Польща отримала від Німеччини у рамках ЄС ці діячі озвучити не бажають?
Шовініста Моравецького та членів його команди треба гнати з влади. Бачу, що не лише Бандера їм жити заважає.
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10.01.2023 15:51
+17
Судячи з твоїх попередніх коментарів, ти кацапський бот, Саган. Тільки у придурків "захист національних інтересів" полягає у тому, щоб гризти руку, яка тебе вигодувала.
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10.01.2023 16:01
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а може спочатку від срср ?
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10.01.2023 15:49 Відповісти
німці то віддадуть, а от с кацапів треба брати бігом, бо потім за Україною чергу займати, а з урахуванням, скільки платили німці, то з мокшан за тисячу років можна не струсити

"4 октября 2010 года Немецкий федеральный банк произвёл последний платёж по денежным обязательствам, связанным с репарациями. Таким образом репарации после Первой Мировой Войны были Германией полностью выплачены спустя более чем 90 лет с даты их введения"
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10.01.2023 16:21 Відповісти
В Европе тоже все неспокойно, свои разборки между друг другом
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10.01.2023 15:50 Відповісти
Схоже, хтось на руку москві намагається розсварити Євросоюз...
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10.01.2023 15:57 Відповісти
А скільки грошей Польща отримала від Німеччини у рамках ЄС ці діячі озвучити не бажають?
Шовініста Моравецького та членів його команди треба гнати з влади. Бачу, що не лише Бандера їм жити заважає.
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10.01.2023 15:51 Відповісти
не кипишуй, нам нужно учиться у поляков,американцев и так далее как нужно свои интересы защищать,мотай на ус лучше
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10.01.2023 15:53 Відповісти
Судячи з твоїх попередніх коментарів, ти кацапський бот, Саган. Тільки у придурків "захист національних інтересів" полягає у тому, щоб гризти руку, яка тебе вигодувала.
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10.01.2023 16:01 Відповісти
поляки не очень однозначно относяться к Бандере, попросили убрать наших с интернета его фото,наши убрали,теперь хотят получить компенсацию за 2 мировую от немцев,возможно и добютьса этого,если бы наши так защищали свои интересы все 30 лет,то и вооружение у нас бы было,и економика,и все остальное,поэтому нужно уметь ответить,постоять за себя если нужно, и если для тебя это что то придурушное,иди посмотри на разрушения которые есть в Украине и может поймешь,что если бы у нас хоть на краплю как поляки жили все эти годы независимости то такого что происходит сейчас не было бы
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10.01.2023 16:05 Відповісти
У нас в 1991 году было вооружение, даже ядерное, так что не подходит тут " если бы".
Оно было по факту.
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10.01.2023 16:21 Відповісти
"У нас в 1991 году было вооружение" --- было и загуло,продавали всем все что ехало,летало и плавало, вот такое вот были у нас "патриоты", поэтому я и говорю,что если бы у нас власти как минимум были такими как в Польше,то никто ничего бы не продавал и не отдавал. В 1991 году кстати поляки к нам в приграничные населенные пункты по товары и продукты ездили,потому что там было намного хуже,и за 30 лет они по сравнению с нами как небо и земля,поэтому нам у них есть чему учиться.
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10.01.2023 16:26 Відповісти
А может не нам есть чему учиться, а полякам есть за что благодарить, и особенно Германию?
Ведь Германия могла поступить по другому, а именно, вместо партнёрства с Польшей, жёсткая эксплуатация ресурсов, границы, и таможни, и в этом случае явно бы проиграла Польша
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10.01.2023 16:34 Відповісти
"А может не нам есть чему учиться, а полякам есть за что благодарить, и особенно Германию?" --- ты,человек который живет в стране,где за время ее независимости продали,отдали и раздеребанили всю армию которую имели,уничтожили по сути економику,привели во власти проросийских политиков и чиновников,и открыто российских,все эти 30 лет позволяли наплевательски относиться к угрозе со стороны росии, культивировали ненависть среди людей к украинскому вместо того чтобы его защищать будешь сидеть и расказывать что полякам нужно делать а что не нужно? Серьезно? Посмотри как сейчас у них страна выглядит и как у нас, думаю тут даже обсуждать нечего и учить их точно нам нечему
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10.01.2023 16:39 Відповісти
Ага. Тільки якби ЄС, в тому числі і Німеччина, не влив безоплатно в польську економіку мільярди євро, щоб врятувати її після "реформ Бальцеровича", поляки до сих пір би до нас по кип"ятильники та чайники їздили, як в 90-тих...
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10.01.2023 16:24 Відповісти
то каких они разрушений принесли во времена 2 мировой Польше по сравнению с их инвестициями несоизмеримы
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10.01.2023 16:30 Відповісти
А может британцам и французам выставить счёт тогда? Они вроде как должны были защитить Польшу, но кроме " странной войны" , а именно тупого стояния вместо активной защиты союзника, в надежде что Германия после Польши пойдёт на СССР , ничего не сделали, а если бы Германия после Польши продолжила движение на восток, так может и официально бы слили Польшу, чтобы не воевать за неё.
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10.01.2023 16:38 Відповісти
"А может британцам и французам выставить счёт тогда?" --- может и нужно,они без тебя разберуться кому нужно выставлять,а кому не нужно,не нервничай. Поляки настолько наглые и защищают свои интересы что могут даже своим союзникам немцам выдвинуть такие вот требования,а мы можем? Нет конечно же,потому что слабые и во всем зависим от Запада, те же поляки сказали убрать фото Бандеры потому что им оно не нравилось,наши взяли и убрали, интересы свои не можем защитить как они
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10.01.2023 16:42 Відповісти
Поляки тоже во всём зависят от запада, и без его разрешения, конкретно США, вряд ли бы что то подобное на Германию сказали.

А учиться наглости, так это нам не надо.
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10.01.2023 16:50 Відповісти
Это их внутренняя политика, чтобы переизбраться.
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10.01.2023 16:51 Відповісти
Знаете, если я перед своей девушкой захочу понтонуттся и обматерю кого то, а потом скажу, чувак, это у нас тут внутренние дела, ты просто под руку попался)) вряд-ли это меня оправдает)
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10.01.2023 16:56 Відповісти
Я полностью с вами согласен, поляки задрали со своими обидами. Надо смотреть вперед, а не надоедать всем старым говном. Тем более формально все претензии между Германией и Польшей были урегулированы еще в советские времена.

Кстати, этот Маровекий и к Украине притензии по УПА и Бандере кидает. Так что не рекомендую украинцам особо в поляков влюбляться, они пока такие хорошие, пока есть общий враг, а как опасность руками украинцев будет устранена, то возьмутся за старое.
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10.01.2023 17:30 Відповісти
Более того, для Украины в данном случае имеет значение, не только то, что опасность будет устранена, а ещё какой ценой. Если это будет "пиррова победа" , то будет опасность устранена или нет, слабостью воспользуются все
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10.01.2023 17:36 Відповісти
"Поляки тоже во всём зависят от запада" --- не во всем,и не настолько как Украина,мы даже банальным самым не можем обеспечить нашу армию.

"А учиться наглости, так это нам не надо." --- именно надо,потому что даже люди если наглые то пробиваються и добиваються больше тех кто сидит и считает что не нужно лучше ничего говорить.
Вот сейчас поляки возьмут и добьются чтобы Германия им выдала эти 1.3 трлн, вот это и называеться защита своих инетресов,для Польшы это очень хорошо будет,для немцев конечно же нет,они тоже будут защищать свои интересы,каждый в этом мире хочет добра ы выгоды для своей страны,только к сожалению у нас всем было насрать очень долго на собственную страну,поэтому сейчас имеем то что имеем
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10.01.2023 16:56 Відповісти
Если ты не учитыаешь интересов других, не рассчитывай что другие будут учитыаать твои интересы.
Может конечно поступать нагло, но не удивляйся потом, если и с тобой так поступят.

Мы обеспечиваем свою армию самым ценным ресурсом, человеческими жизнями наших граждан. А то что нам поставляют тряпки да железяки, без людей это ничто, тем более без людей, которые и их интересы защищают ценой своей жизни
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10.01.2023 17:01 Відповісти
"Если ты не учитыаешь интересов других" --- каждый учитывает в первую очередь свои интересы,а уже потом других,в таком подходе и есть кстати успешность США,что они сначала о себе думают,а потом уже о том нужно ли что то им делать или нет.


"А то что нам поставляют тряпки да железяки, без людей это ничто" --- без этих тряпок и железяк Украины уже бы не было,можно сколько угодно разглагольствовать и бравировать тем что войны выигрывают мотивацией,отвагой и так далее,но если не будет современного оружыя в достоточном количестве то ничего не поможет,потому что каким бы отважным патриотом кто бы там не был,его все равно убивает именно железяка.
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10.01.2023 17:15 Відповісти
"в первую очередь свои интересы,а уже потом других,в таком подходе и есть кстати успешность США,"

Значит сейчас они не помогают нам а свои интересы поставили первыми, а наши как минимум вторыми.

Ну так и Германия по такому же принципу сработала с Польшей.

Но если мы сейчас бы сказали " плати ка нам 1.3 триллиона долларов, мы за ваши интересы воюем " это было бы правильно?)))
А ведь так сделали поляки, своим партнёрам которые помогли им подняться, требования такие выставляют
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10.01.2023 17:25 Відповісти
"своим партнёрам которые помогли им подняться, требования такие выставляют" --- поляки не просто так себе захотели и выставляют какие то неадекватные требования,немцы их страну уничтожили по сути во времена 2 мировой войны,и то что немцы там вливали какие то деньги в економику Польши это вообще ни о чем по сравнению с теми разрушениями.

Я вообще заметил очень интересное наблюдение что у нас люди очень любят учить других как правильно а как не правильно,что нужно делать,а что не нужно что стоит,а что не стои делать,и это говорят люди которые живут в стране которая являеться ярчайшим примером того как не стоит жить вообще в принципе,и к чему такая жизнь приводит, поэтому не учи поляков или кого либо еще что нужно делать,они сами разберуться
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10.01.2023 17:34 Відповісти
"во времена 2 мировой войны"
Не только.
Было три раздела Польши.
Там есть масса стран, которым можно ещё выставить счета)

Правда, и полякам тоже можно, одна только Украина была доверена ими до состояния именуемого в истории как " "Руїна "
Да чего уж останавливаться на второй мировой, давайте до тевтонского ордена дойдём в выставлении счетов.

)
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10.01.2023 17:43 Відповісти
"это говорят люди которые живут в стране которая являеться ярчайшим примером того как не стоит жить вообще в принципе,и к чему такая жизнь приводит,"

Мы же не говорим" делайте как мы "))
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10.01.2023 17:44 Відповісти
"Там есть масса стран, которым можно ещё выставить счета)" --- пусть выставляют,что ж тебя это так волнует то, это уже пусть компетентные структуры решают,нужно удовлетворять эти запросы или нет
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10.01.2023 17:47 Відповісти
"что ж тебя это так волнует то, это "
Да как бы неохота своей очереди дождаться, или думаете поляки не считают, что им есть что Украине выставить?
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10.01.2023 18:16 Відповісти
думаю поляки не будут Украине ничего предьявлять
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10.01.2023 19:33 Відповісти
А я думав що Будапешский меморандум підписаний наймогутнішими країнами світу гарантував безпеку та територіальну цілісність України
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10.01.2023 19:46 Відповісти
1. Яким боком нинішні німці до тих руйнувань?
2. Як би ви особисто відреагували, якби до вас зараз прийшли вимагати компенсувати якісь збитки, які комусь наніс ваш прадід 80 років тому? Причому, суму вимагають чималу. Мовчки б виплатили?
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10.01.2023 17:08 Відповісти
Польша благодаря Германии подняла свою экономику, так зачем нарушать партнёрство выгодное требованиями которые относятся к 80 летней давности событий и когда вопрос закрыт ?

РФ тоже подняла вопрос из 60 х насчёт Крыма, эти поднимают вопрос из 40 х, так чему надо учиться?
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10.01.2023 16:04 Відповісти
Тому і виникає у декого бажання "рєшить вапрос аканчатєльно" (то "єврейській", то зараз "укрАинскій"), що забагато бажаючих вважати питання Х-річної давнини "закритимі".
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10.01.2023 16:13 Відповісти
То що пропонуєте, піднімати питання минулих сторіч, територіальні, національні, та починати воювати?
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10.01.2023 16:19 Відповісти
С одной стороны вы правы.
А с другой получается ********.
Как вы хотите убедить нынешнее и будущее поколение немцев, что они должны, не имеющее к тому времени никакого отношения.
2. У Польши и Германии на данный момент союзнические отношения. Или нет.
3. В юриспруденции помоему нет закона о перелаживание вины на родственников или, что то изменилось?
4. Когда вы по своей вине опоздали на поезд
Вам никто деньги не вернёт.
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10.01.2023 16:15 Відповісти
якесь в тебе елементарне мислення
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10.01.2023 17:08 Відповісти
Вони хочуть від Німеччини 1.3 трильйона доларів, для початку...
А від України що захочуть?
Люди непередбачувані, як тепер видно, сьогодні кажуть що твої партнери та друзі, а завтра хтозна що почнуть вимагати
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10.01.2023 16:08 Відповісти
З російської імперії стягуйте. 130 років окупації - 6 повстань кривавих було.
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10.01.2023 15:52 Відповісти
Сцикотно. Бо кацапів ядерна зброя і можуть нахєр послати
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10.01.2023 16:53 Відповісти
Нам от внуков Гитлера не нужно никаких рипараций. Дайте лучше Леопардов штук 300!!!
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10.01.2023 15:56 Відповісти
Раніше 3 січня в МЗС Польщі повідомили, що Німеччина офіційно відхилила вимогу Варшави про виплату репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни, але що їхні спроби на цьому не завершаться.

Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн).

Немцы хорошо вложили в Польшу, много там построили, и технологичное всё при чём, не просто какие то примитив, экономику подняло,да и рынок свой открыли, поляки хорошо зарабатывают на нём.

И выплачивали ранее репарации, но, наверное, мало оказалось всего этого полякам.

Что тут сказать...

...
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
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10.01.2023 16:00 Відповісти
Німці вклали в економіку Польщі, як і всі капіталісти, передусім з користю для себе. Метрополії також вкладали в колонії, бо "бідних дикунів було жалко".
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10.01.2023 16:16 Відповісти
Те що німців вкладають з користю для себе, як і поляки, то є нормальним.
Не нормальним є коли тебе беруть в союз, босого та голого, одягають обувають та дають можливість нормально заробити, і ти замість подяки раптом ставиш вимоги, тим більш, по справам давньої минулої війни

Це як мінімум не чемно.
Чи не так?
Тим більш Польща ще навіть не виконала своїх зобов'язань,досі євро не прийняла, наприклад.
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10.01.2023 16:28 Відповісти
Може якби не вкладали, то було б і менше гонору у когось.
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10.01.2023 16:32 Відповісти
Вы не путайте инвестиции бизнеса и деньги из бюджета ЕС. Все годы Польша получала на много больше из бюджета ЕС, чем сама в него платила, а вот Германия, Франция и Великобритания (до выхода) наоборот платили на много больше, чем получали. Фактически на эти деньги были построены в Польше все новые дороги, мосты, больницы, школы, линии электропередач, газопроводы, порты, и т.п., одним словом инфраструктура, и это не кредиты, которые надо будет возвращать, а выплаты из бюджета ЕС. В свою очередь это сделало Польшу привлекательной для инвестиций, что дало рост зарплат и возвращение польских гастарбайтеров, а так же привлечение гастарбайтеров уже из Украины. Германии было бы на много выгоднее держать соседей, ту же Польшу, бедными, чтобы их население ехало в Германию работать и платить там налоги, а деньги не уплаченные в бюджет ЕС вкладывать в свою собственную инфраструктуру и армию. Но крупные страны Европы, прежде всего Германия и Франция, решили, что через перераспределение средств в рамках ЕС от богатых к бедным удастся улучшить уровень жизни всего субконтинента, что снизит риск войн в Европе и увеличит размер платежеспособного рынка для товаров произведенных в ЕС. Короче это игра в долгую по созданию полумиллиардного самодостаточного и богатого рынка со своей валютой и производством. Но польским дурачкам это пофиг, им нужны популистские победы здесь и сейчас основанные на старых обидах, а не принадлежность к Золотому миллиарду. Сколько можно вспоминать старое? Какой срок давности? Уже все или почти все участники тех событий умерли. Сколько можно! Может вспомним еще что было во времена Римской Империи? Поляки тоже не всегда были жертвами, но часто и сами гнобили соседей.
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10.01.2023 17:23 Відповісти
США - це країна, яка зараз дбає про справедливість і міжнародний порядок", - заявив він, перелічивши очільників профільних комітетів і парламентських груп.

Точно. Нужно идти за справедливостью к дону Корлеоне.
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10.01.2023 16:00 Відповісти
кацапы похоже мутят
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10.01.2023 16:01 Відповісти
Нет, это доморощенные польские идиоты.
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10.01.2023 16:50 Відповісти
А нещодавно хтось радив Польщі перевести свої дивізії з західних кордонів до кордонів східних. А там, виявляється, не фсьо так адназначна.
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10.01.2023 16:03 Відповісти
Це був я.Є надія що ці пред'яви це буря в стакані води..
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10.01.2023 17:44 Відповісти
Добре щоб так було і все вирішиться без галасу.
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10.01.2023 18:12 Відповісти
Дружба дружбой а табачок в рознь.
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10.01.2023 16:09 Відповісти
Мені здається це кацапський слід. СРСР грабувала та руйнувало усе на свойому шляху, її зовсім не хвилювало, хто там є німці, поляки чи чехи. А потім СРСР затягнуло ці країни до « соцтабору», що понесло з собою моральні та економічні збитки,відсталість п. А хто в нас є « правоприемницей»? Російська підірація ! Ось хай вони звертаються до хутіна.
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10.01.2023 16:13 Відповісти
У поляків "окреме кохання" до німців)) ніякої свари в Європі немає, попросту поляки не ******* німців
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10.01.2023 16:20 Відповісти
Просто поляки ******* дармові німецькі гроші і корчити з себе націю обіжєнку.
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10.01.2023 16:52 Відповісти
Так, можливо + такі дії покажуть агресорам що їх чекає в майбутьньому.
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10.01.2023 16:21 Відповісти
Їм пофігу. У владної верхівки там наразі горизонт планування - тиждень. Цей тиждень вижили - вважай перемогли, йдемо далі і робимо все, щоб вижити в цей тиждень і вирішуємо проблеми по мірі надходження.
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10.01.2023 16:29 Відповісти
Поділяю вашу думку. А ле ж... Я памятаю як було при сссру , то там було - піймали п'яненького *дружинікі* і мусора ( не обовязково алкоголіка - людина на підпитку) - 15 діб мінус те що в кишенях і мінус те що судя нашкарябає...) Страждає сім'я... - колєктівноє воспітаніє це тоді так називалося. Зразу скажу - ніколи зі мною такого не було ... Так от євреї це перейняли - домівку терориста зносять ! Оце більш дієво. Ось в чому глибина дій поляків на мою думку.
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10.01.2023 16:54 Відповісти
Поляки правильно діють що вимагають репарації і незалежно від часу подій.
Німеччина зруйнувала Польщу і СРСР також руйнував Польщу.
І не треба розповідати що Німеччина підняла економіку Польщі -такі втрати і збитки які зазнала Польща вони не співставні
Економіка Польщі почала зростати з 90-х рр коли розпався радянський союз з України й інших республік почали їхати до Польщі трудові мігранти тобто тривалий час економіку Польщі піднімала дешева робоча І Україна повинна також діяти як Польща вимагати від Росії репарації не тільки за цю війну а за весь час перебування України в СРСР
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10.01.2023 16:30 Відповісти
То може й нам спитати з поляків за всі роки окупації Польщею наших територій та геноциду населення?
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10.01.2023 16:34 Відповісти
Брехня про зростання в 90-х. Реально економіка польщі почала зростати десь через 5-10 років після приєднання до ЄС. І десь після 2015-го гастербайтери почали масово повертатися в країну
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10.01.2023 16:50 Відповісти
Да если не две мировые с немцами, то поляки были бы как белорусы вез выхода к морюТак что луче бы молчали на эту тему
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10.01.2023 16:43 Відповісти
"Польща хоче від Німеччини репарацій"

******** немає спокою. А нічого, що польща отримала з бюджету ЄС, який наповнюється переважно німцями, понад 500 млрд євро за останні 19 років?! А Даньциг, який повністю реконструйовано за німецький кошт?
Всі хто розповідає про якусь неймовірну братерність з поляками, запам'ятайте, що настане такий день, коли польща вимагатиме від України репарацій за Волинську різанину - це я вам кажу, як людина що багато років слідкує за цією темою через призму тих матеріалів, які виходять від офіційних джерел.
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10.01.2023 16:48 Відповісти
Seems, you said it with some special pronounce.
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10.01.2023 19:45 Відповісти
Від ваших офіційних джерел багато що виходить.
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10.01.2023 19:48 Відповісти
Нам ще подібних розбірок не вистачало. Допоможіть закінчити з кацапнею,а там гризіться хоч до всирачки.
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10.01.2023 16:49 Відповісти
Нашли время, в разгар войны...
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10.01.2023 17:02 Відповісти
Вірно роблять. Україні німці заявили, що ми не будемо плати за примусову працю в сільському господарстві примусово вивезеним, бо то був відпочинок. А я би не відмовився, щоб у мене німці так кілька років так "відпочили".
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10.01.2023 17:33 Відповісти
дуже непродумані вимоги.
в офіційних документах записані назви країн-переможців в Другій Світовій Війні
це значить що США не можуть прийняти рішення про репарації одноосібно, вони мають провести консультації з усім списком країн.
а в тому спискові - андрофаги.
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10.01.2023 18:17 Відповісти
А з росії не хочуть стягнути під якою були понад сто років та і післявоєна Польща вона теж була маріонеткою ссср.
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10.01.2023 18:26 Відповісти
Може, варто зосередитися на тому, як перемогти реального ворога, а не розводити історичний срач.
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10.01.2023 19:53 Відповісти
Summa summarum, і німці, і поляки надають зброю, зауважу, не продають, а надають, навчають наших бійців, лікують наших поранених, ремонтують нашу техніку, приймають наших біженців and so on. Це як серпом по аденоїдам тим, що бачили себе господарями половини України. Їм зараз незатишно в Ейлаті, від того ці брехні.
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10.01.2023 20:54 Відповісти
Репарации... Вспомнили. Может ещё о золотой орде вспомнить.
Моего прадеда дважды увозили на принудительное работы в Германию. Дважды бежал. Но , в итоге, от большого стресса , заболел туберкулёзом и вскоре умер. А бабушку уже красные от правили на курорты Колымы, лес валить. Но я никогда не слышал от неё слов ненависти ни к тем, ни к этим. Мудрая была женщина.
Или мне сейчас писать в конгресс США и требовать компенсации ,и с поляков тоже. Так как прадед воевал с поляками.
Жить надо сегодняшнями реалиями а не вчерашним днем.
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10.01.2023 21:33 Відповісти
 
 