Єврокомісія пропонує створити фонд із заморожених російських активів для компенсації збитків Україні, - фон дер Ляйєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в середу заявила, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Росія має фінансово заплатити за руйнування, які вона спричинила. Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити Росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів", - заявила фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування.
"Потім ми використали б отримані кошти для України. А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні", - зазначила президентка Єврокомісії.
Вона додала, що ЄС буде працювати над міжнародною угодою з партнерами, щоб зробити це можливим у законний спосіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
краще відбудовуйте та відновлюйте своїми компаніями
стосовно другого - едине що такі як ти можеш побудувати - це схеми як що-небудь вкрасти, бо савковий манкурт по суті
Трухін, нахіба ти з лісу вийшло?
Скільки по часу на Заході можуть судитися - ми бачимо по суду по МН-17 - вже більше 8 років.
Тут можуть бути роки і роки.
Тому на швидкі гроші з раші, думаю, розраховувати не варто.
Видос в тему
давайте усьо!
ми гатови!
От в кацапів пердаки буде рвати,коли вони будуть читати в новинах в інтернеті що вони розбомбили трансформаторну підстанцію , а на її відбудову взяті гроші з їхніх золотовалютних резервів.