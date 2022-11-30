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Новини Агресія Росії проти України
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Єврокомісія пропонує створити фонд із заморожених російських активів для компенсації збитків Україні, - фон дер Ляйєн

фон,дер,ляйєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в середу заявила, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Росія має фінансово заплатити за руйнування, які вона спричинила. Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити Росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів", - заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування.

"Потім ми використали б отримані кошти для України. А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні", - зазначила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що ЄС буде працювати над міжнародною угодою з партнерами, щоб зробити це можливим у законний спосіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готує 9-й пакет санкції проти Росії, - фон дер Ляєн

Автор: 

Єврокомісія (2192) компенсації (706) росія (66461) Україна (5990) фон дер Ляєн Урсула (807) репарації (65)


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Топ коментарі
+10
тіки зеленому лайну ці гроші не давайте!
краще відбудовуйте та відновлюйте своїми компаніями
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30.11.2022 10:49 Відповісти
+4
я впевненний, що почнеться зелений стогін, що потрібні саме гроші
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30.11.2022 10:56 Відповісти
+3
Хороша ідея! Тільки давать не грошима на відбудову, а будматеріалами - цементом, готовими блоками, цеглою, металевим прокатом, склом, і так далі І будувать у першу чергу підприємства для виготовлення будматеріалів - швидше відновлення проходитиме і людям робота буде Економіка почне відновлюваться Хоч менше крастимуть!
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30.11.2022 10:51 Відповісти
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тіки зеленому лайну ці гроші не давайте!
краще відбудовуйте та відновлюйте своїми компаніями
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30.11.2022 10:49 Відповісти
стосовно першого - це тимчасова помилка
стосовно другого - едине що такі як ти можеш побудувати - це схеми як що-небудь вкрасти, бо савковий манкурт по суті
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30.11.2022 10:58 Відповісти
все що вам лайноязьіковьім світить - це відновлювати байкало-амурську магістраль
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30.11.2022 11:01 Відповісти
вчи людську мову, потвора
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30.11.2022 11:06 Відповісти
зе тупий криворагульний запроданець і наркоман !!!
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30.11.2022 11:20 Відповісти
"мы построим..."
Трухін, нахіба ти з лісу вийшло?
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30.11.2022 11:23 Відповісти
Хороша ідея! Тільки давать не грошима на відбудову, а будматеріалами - цементом, готовими блоками, цеглою, металевим прокатом, склом, і так далі І будувать у першу чергу підприємства для виготовлення будматеріалів - швидше відновлення проходитиме і людям робота буде Економіка почне відновлюваться Хоч менше крастимуть!
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30.11.2022 10:51 Відповісти
я впевненний, що почнеться зелений стогін, що потрібні саме гроші
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30.11.2022 10:56 Відповісти
Тільки людям на зарплату і закупку матеріалів та пального І бухгалтерів - тільки з західних компаній!
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30.11.2022 10:59 Відповісти
На Заході , нажаль, ще будуть суди - щоб можна були передати заморожені активи раші та їх багатіїв.
Скільки по часу на Заході можуть судитися - ми бачимо по суду по МН-17 - вже більше 8 років.
Тут можуть бути роки і роки.
Тому на швидкі гроші з раші, думаю, розраховувати не варто.
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30.11.2022 10:57 Відповісти
В преддверии нефтяного Эмбарго в Европе начинаются чудеса...Италия национализирует нефтяные активы путлера..братан Сильвио Берлускони не помог братана мавзолейному...🤣🤣
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30.11.2022 11:35 Відповісти
https://youtu.be/F0qrxeMFCRo ...

Видос в тему
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30.11.2022 11:37 Відповісти
22 августа Залужный на форуме ветеранов назвал цифру в 9 тысяч погибших, без пропавших без вести и пленных. Я ему верю.
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30.11.2022 11:43 Відповісти
це може бути помилка (100 тисяч цивільних і 20 тисяч військових)?
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30.11.2022 12:07 Відповісти
Правильно, пані Урсула
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30.11.2022 12:32 Відповісти
этого мало!
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30.11.2022 12:39 Відповісти
О, Господи! Та давайте вже! Ці кошти давно мають працювати на відбудову України, зруйнованих електростанцій, будинків і так далі. Та і кацапи задумаються, чи варто далі руйнувати інфраструктуру, якщо знатимуть, що з кожним їхнім пострілом їхній же карман тут же буде біднішати на суму спричинених збитків. Та і потім - якщо НАТО боїться давати свої ракети, то нехай закуповує їх на кацапській гроші і говорить, що Росія "сама себе обстрілює"))). А чому ні?
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30.11.2022 13:08 Відповісти
на зєльоний разЗзпіллл!!
давайте усьо!
ми гатови!
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30.11.2022 13:35 Відповісти
Фонд потрібний зараз. От розбомбили кацапи трансформаторні підстанції, чи житло українців - комісія по встановленню вартості знищеного майна і виділення коштів з цього фонду.

От в кацапів пердаки буде рвати,коли вони будуть читати в новинах в інтернеті що вони розбомбили трансформаторну підстанцію , а на її відбудову взяті гроші з їхніх золотовалютних резервів.
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30.11.2022 13:15 Відповісти
 
 