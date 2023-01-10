Туреччина підтримує українську "формулу миру", - глава МЗС Чавушоглу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив підтримку "формулі миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський на саміті "Групи двадцяти" в листопаді 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Глава МЗС Туреччини наголосив, що Анкара докладає зусиль для вирішення війни в Україні, а турецький президент Реджеп Таїп Ердоган від початку прагне досягти як припинення вогню, так і тривалого миру.
"Безумовно, наша мета - міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше це станеться, тим краще", - зазначив він.
"Але існують нові умови й реалії. Росія зараз висловлює готовність до переговорів, а Зеленський запропонував мирний план із десяти пунктів. Як Туреччина, ми підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу", - додав Чавушоглу.
Будь ласка, зачекайте...
Москаль(в Україні)=0
Втім, кусає він не тільки *****. Тому з турком краще не цілуватися. Жити по-сусідськи, але без особливої дружби, здоровіше будемо...
Згадайте, як зустрічав пан Чавушоглу Кулебу і як - лаврова. Таке не зіграєш
Я просто кажу про особисте ставлення людини. Воно може бути різне, і не залежить від національності. Він так само міг би показушно обійматись із лавровом. Але не став
Їм дай лише сценарій.
Здохла тварь,чишо
Лавров - это не конь, а мул: то есть, бесплодный ублюдок от искусственного совокупления-скрещивания лошади и осла.
Дохлий кацап Х 140 000 000 = мир у всьому світі