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Туреччина підтримує українську "формулу миру", - глава МЗС Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив підтримку "формулі миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський на саміті "Групи двадцяти" в листопаді 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Глава МЗС Туреччини наголосив, що Анкара докладає зусиль для вирішення війни в Україні, а турецький президент Реджеп Таїп Ердоган від початку прагне досягти як припинення вогню, так і тривалого миру.

"Безумовно, наша мета - міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше це станеться, тим краще", - зазначив він.

"Але існують нові умови й реалії. Росія зараз висловлює готовність до переговорів, а Зеленський запропонував мирний план із десяти пунктів. Як Туреччина, ми підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу", - додав Чавушоглу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До весни матимемо більш чітку картину щодо припинення вогню в Україні, - МЗС Туреччини

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Формула мира прозвучала на острове Змеиный и переделки не требует.
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10.01.2023 18:13
+6
Вміє же турок насолити *****... Цілує ніби його - а все-одно вкусить.
Втім, кусає він не тільки *****. Тому з турком краще не цілуватися. Жити по-сусідськи, але без особливої дружби, здоровіше будемо...
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10.01.2023 17:25
+6
Аби лиш ця "формула миру" не виявилась "формулою отрути" для України!
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10.01.2023 17:27
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Тим часом, українська формула миру:

Москаль(в Україні)=0
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10.01.2023 17:07 Відповісти
Вміє же турок насолити *****... Цілує ніби його - а все-одно вкусить.
Втім, кусає він не тільки *****. Тому з турком краще не цілуватися. Жити по-сусідськи, але без особливої дружби, здоровіше будемо...
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10.01.2023 17:25 Відповісти
Все вірно кажете, але також треба враховувати особистісне ставлення.
Згадайте, як зустрічав пан Чавушоглу Кулебу і як - лаврова. Таке не зіграєш
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10.01.2023 18:23 Відповісти
Турків цікавить лише гешефт, який вони можуть заробити особисто для себе на цій війні. Продавати зерно, окроплене кров'ю українців. При цьому в цей же час цілувати кацапських туристів в дупу у своїх анталіях і заглядати в гаманець, щоб більше чайових дали. Їх показушна прязність, рукостискання, нічого не варті.
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10.01.2023 19:05 Відповісти
Саме так! І наше завдання це надовго запам'ятати.
Я просто кажу про особисте ставлення людини. Воно може бути різне, і не залежить від національності. Він так само міг би показушно обійматись із лавровом. Але не став
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10.01.2023 19:09 Відповісти
Чому це раптом: - не зіграєш? Вони ж політики, а це актори. Або майстри словесної еквілібристики.
Їм дай лише сценарій.
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10.01.2023 19:54 Відповісти
Тому що є поза, міміка та жести, які важко повністю проконтролювати
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10.01.2023 20:04 Відповісти
Аби лиш ця "формула миру" не виявилась "формулою отрути" для України!
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10.01.2023 17:27 Відповісти
У Эрдогана в этом году выборы.ситуация в экономике.. врагу не пожелаешь, инфляция 88%, скоро Венесуэлу догонит ..,но Эрдоган хитрый Лис...
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10.01.2023 17:45 Відповісти
Тому хай тисне на (уйла
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10.01.2023 17:58 Відповісти
Формула мира прозвучала на острове Змеиный и переделки не требует.
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10.01.2023 18:13 Відповісти
Кто-то что-то знает об этой "формуле мира"? Снова нас пытаются ******* как обычно...
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10.01.2023 18:24 Відповісти
Деескалація це означає ще одна велика війна.
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10.01.2023 18:31 Відповісти
Україна не підтримує ні зрадника зеленського, ні результатів його договорняків з рашистами
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10.01.2023 18:42 Відповісти
3,14стякати не мішки носити.Це по- турецьки,Язиком підтримуємо Україну, на ділі з 2014року трок підтримував і підтримує рашистського ворога України
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10.01.2023 19:01 Відповісти
Хто такий трок? Це, як в анекдоті про диктант з російської мови, коли після фрази: "В углу скребёт мышь", Вовочка перепитав вчительку: "А кто такой Скр?"
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10.01.2023 19:58 Відповісти
ти із числа тих,хто вчився у анекдотів Вовочки,тобі не зрозуміти про кого мова,але в кутику шкребе мишка
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10.01.2023 20:04 Відповісти
може спочатку потрібно в Українців запитати чи підтримують вони цю формулу Арахамії-Ярмака?
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10.01.2023 19:30 Відповісти
ПУТИН ДОЛЖЕН СТАТЬ НА РАКУХУ !)
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10.01.2023 20:05 Відповісти
Цікаво, а де кінь 🐎 калантарян пропав. Щось 2 тижня ні слуху ні духу
Здохла тварь,чишо
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10.01.2023 20:50 Відповісти
Конь слишком благородное животное, чтобы сравнивать его с мерзотным Калантаряном.

Лавров - это не конь, а мул: то есть, бесплодный ублюдок от искусственного совокупления-скрещивания лошади и осла.
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10.01.2023 21:20 Відповісти
Формула миру:
Дохлий кацап Х 140 000 000 = мир у всьому світі
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10.01.2023 22:11 Відповісти
Формула мира - это новое западло для Украины. Доказательства ? Её зеля предложил - какие вам ещё нужны доказательства, что это туфта ?!
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10.01.2023 23:38 Відповісти
 
 