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Глава МЗС Німеччини Бербок прибула у Харків. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 10 січня, прибула до Харкова з неоголошеним візитом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv, Бербок супроводжують міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та український посол в Німеччині Олексій Макєєв.

Глава МЗС підкреслила, що народ України повинен знати, що може покладатися на солідарність і підтримку Німеччини.

Вона стала першою з уряду Німеччини, хто відвідав схід України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби Путін справді хотів миру, то повернув би солдатів додому, - Бербок про "різдвяне перемир’я"

Візит тримався в таємниці з міркувань безпеки.

За даними dpa, які наводить Die Zeit, Бербок зокрема побачила район Салтівка, що серйозно постраждав внаслідок російських обстрілів. 

Пресслужба МЗС Німеччини повідомляє, що міністерка назвала Харків "символом божевілля російської агресивної війни та нескінченних страждань, з якими люди стикаються щодня", а також "символом неймовірної стійкості та мужності українців".

Дмитро Кулеба у твіттері висловив переконання у продовженні підтримки збоку Німеччини та оприлюднив фотографії візиту Бербок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Берліну необхідно вдруге за рік змінити позицію щодо війни: на цей раз з "Україна не програє" на "Україна переможе", - посол Макеєв. ВIДЕО

Глава МЗС Німеччини Бербок прибула у Харків 01
Глава МЗС Німеччини Бербок прибула у Харків 02
Глава МЗС Німеччини Бербок прибула у Харків 03
Глава МЗС Німеччини Бербок прибула у Харків 04

Читайте також: У Путіна тільки один варіант в Україні - програш війни. Але він не хоче його приймати, - Кулеба

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+36
Фігасє. Респект.
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10.01.2023 17:59
+23
Як би там не було з танками, а вона молодець. Не побоялась приїхати...
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10.01.2023 18:08
+18
Бербок на 15 лет моложе этого иблиса алкогольевича )
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10.01.2023 18:04
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Фігасє. Респект.
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10.01.2023 17:59 Відповісти
Глава МЗС Німеччини Бербок... або "эта бабёнка", як про неї з усім дипломатичним етикетом публічно висловився Дмітрій Медведєв
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10.01.2023 18:01 Відповісти
Бербок на 15 лет моложе этого иблиса алкогольевича )
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10.01.2023 18:04 Відповісти
Що цікаво, бабьонка слово зрозуміє лише поціновувач зайвої хромосоми, - у нормальному світі жінок називають всякими пані, фрау, міс...
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10.01.2023 18:09 Відповісти
Так немає в "общепринятом" зверненні для жінки. І для чоловіка також немає, до речі.
"Госпожа, мадам, сударыня" скасували. "Товарищ" не прижилося та й не має жіночого роду. "Гражданка" якось більше для товариша прокурора. Люди є, а форми звернення до них немає. А звертатися все одно якось треба. Тому і "женшшина" та "мушшчина". Втім, зайве хромосомні до цього звикли і вважають цю форму звернення нормальною
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10.01.2023 18:27 Відповісти
Ей ти, - теж хороше звернення. А найбільш точно підмітили литовці, вони їх так і називають - *****.
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10.01.2023 18:33 Відповісти
або "эта бабёнка", як про неї з усім дипломатичним етикетом публічно висловився Дмітрій Медведєв- світ ,на весь рашистський публічний етікет ,після нападу на Україну відповідає дипломатичним публічним етікетом ,який вперше прозвучав на о,Зміїний
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10.01.2023 18:54 Відповісти
Анналена+!
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10.01.2023 18:04 Відповісти
Як би там не було з танками, а вона молодець. Не побоялась приїхати...
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10.01.2023 18:08 Відповісти
Та і танки не її парафія. Її партія якраз виступає за передачу танків.
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10.01.2023 18:16 Відповісти
може покладатися на солідарність і підтримку Німеччини. А шо каже Шольц? дам не дам
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10.01.2023 18:09 Відповісти
Бербок найбілшь проукраїнська з німецьких політиків .
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10.01.2023 18:13 Відповісти
Вона з партії зелених. В цій партії багато політиків не менш про-українських, починаючи з віце-президентки Бундестагу Катрін Гьорінг-Ескардт і т.д.
Є також не менш проукраїнська Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн з Вільної демократичної партії та інші.
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10.01.2023 18:21 Відповісти
Уявляєте - вони там в себе досі в масках ходять!
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10.01.2023 18:16 Відповісти
Вчора тільки приїхав з Белефільду. Так у них там просто такий закон, що у громадському транспорті потрібно мати маски на писку. І так, вони досих пір їх носять, не скасовували.
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10.01.2023 20:35 Відповісти
От би цю Бербок замість щольца,, Україна давно вже ю отримала від Німеччини все що треба!!! Бербок респект!!!! А так маємо що маємо!!!!
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10.01.2023 18:17 Відповісти
Не кажи так. Бо зараз налетять ті хто каже, що Україна має виключно дякувати за те що дають та не просить нічого самостійно. А тим більше наполягати. Бо, мовляв, зовсім перестануть давати.
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10.01.2023 18:31 Відповісти
Зараз налетять ті, хто з Німеччини нам дорікає, ховаючись там від війни , щоб ми самі собі робили танки та не просили у німців, у них самих мало, а то раптом війна.
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10.01.2023 18:48 Відповісти
Бо Хуúло нападе?
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10.01.2023 20:37 Відповісти
Кулеба прказує звідки фашики стріляють ракетами
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10.01.2023 18:21 Відповісти
це мужній і достойний вчинок !
респект пані міністр Бербок !
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10.01.2023 18:23 Відповісти
сміливий вчинок
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10.01.2023 18:23 Відповісти
Ангалена.. верните дохлой РабZee Северный Потоп...денег на войну нет... сжальтесь над Мавзолейными ублюдками фюрера 🦍👽👽👽Вермахта 🤣🤣🤣
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10.01.2023 18:26 Відповісти
все це добре, може й дадуть якесь озброєння, але найвищу цінність - загиблих - не повернути...
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10.01.2023 18:30 Відповісти
такие люди и без охраны
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10.01.2023 18:31 Відповісти
Леопарды хорошо , но Челленджеры лучше
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10.01.2023 18:40 Відповісти
два Леопарда не помогут
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10.01.2023 18:41 Відповісти
в батальон по 2 і буде прийнятно... краще звісно в роту...
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10.01.2023 19:35 Відповісти
Наступний канцлер Німеччини прибула до Харкова
Сильна!
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10.01.2023 18:58 Відповісти
Вернеться в Німеччину - Шольцу яйця відкруте...
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10.01.2023 19:09 Відповісти
Ця симпатична німкеня Анналена - майбутній канцлер Німеччини
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10.01.2023 19:10 Відповісти
Мілфа, скажи?
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10.01.2023 20:38 Відповісти
не зкстрічав такого слова (Мілфа) в українській, але якщо його корінь походить від "мила" то певно так. я б сказав так, She's a very pretty lady.
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10.01.2023 23:52 Відповісти
Будущий канцлер Германии !
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10.01.2023 19:41 Відповісти
100%
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10.01.2023 20:03 Відповісти
 
 