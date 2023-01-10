Глава МЗС Німеччини Бербок прибула у Харків. ФОТОрепортаж
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 10 січня, прибула до Харкова з неоголошеним візитом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv, Бербок супроводжують міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та український посол в Німеччині Олексій Макєєв.
Глава МЗС підкреслила, що народ України повинен знати, що може покладатися на солідарність і підтримку Німеччини.
Вона стала першою з уряду Німеччини, хто відвідав схід України.
Візит тримався в таємниці з міркувань безпеки.
За даними dpa, які наводить Die Zeit, Бербок зокрема побачила район Салтівка, що серйозно постраждав внаслідок російських обстрілів.
Пресслужба МЗС Німеччини повідомляє, що міністерка назвала Харків "символом божевілля російської агресивної війни та нескінченних страждань, з якими люди стикаються щодня", а також "символом неймовірної стійкості та мужності українців".
Дмитро Кулеба у твіттері висловив переконання у продовженні підтримки збоку Німеччини та оприлюднив фотографії візиту Бербок.
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"Госпожа, мадам, сударыня" скасували. "Товарищ" не прижилося та й не має жіночого роду. "Гражданка" якось більше для товариша прокурора. Люди є, а форми звернення до них немає. А звертатися все одно якось треба. Тому і "женшшина" та "мушшчина". Втім, зайве хромосомні до цього звикли і вважають цю форму звернення нормальною
Є також не менш проукраїнська Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн з Вільної демократичної партії та інші.
респект пані міністр Бербок !
Сильна!