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Пентагон підтвердив, що близько 100 бійців ЗСУ незабаром розпочнуть навчання з ППО Patriot

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

patriot

У Пентагоні підтвердили, що у США незабаром розпочнеться навчання бійців Збройних Сил України користуванню системою протиповітряної оборони Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент української служби Голосу Америки Остап Яриш.

За його словами, Міністерство оборони США підтвердило, що найближчим часом на базі Fort Sill у штаті Оклахома розпочнеться навчання українських воїнів на Patriot.

Пентагон очікує, що тренування пройдуть близько 100 українських бійців.

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Раніше про те, що ЗСУ почнуть опановувати  Patriot вже наступного тижня, повідомляв канал CNN з посиланням на американських високопосадовців.

Автор: Анастасія Потіха
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Давайте хлопці, екстерном і в повному обсязі розкупіть усі гвинтики Патріотів і сюди, погань фарашиську громити. Щиро прошу, дуже чекаємо!
Слава ЗСУ!
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10.01.2023 20:21 Відповісти
Блін! Вони нам вже "вчора" потрібні...
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10.01.2023 20:37 Відповісти
это что у на 100 Патриотов будет ?
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10.01.2023 20:40 Відповісти
1 полный расчет Патриот = 90 чел. В эту цифру включены и те, кто ремонтируют и кто транспортируют.
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10.01.2023 21:16 Відповісти
ПАТРИОТ
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10.01.2023 20:43 Відповісти
не служба будит ,а одно удовольствие
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10.01.2023 20:44 Відповісти
то то Я смотрю у Нас возле военкомата каждый день толпа молодых парней , а они за границу учится хотят
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10.01.2023 20:47 Відповісти
100 мало, но для начала норм, они станут учителями 1000 в Украине.
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11.01.2023 03:06 Відповісти
 
 