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Німеччина (4529) інтернет (657) Starlink (102) Анналена Бербок (325)

Німеччина надасть Україні 20 млн євро на Starlink

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

starlink

Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на оплату систем супутникового зв’язку Starlink.

Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту 10 січня до Харкова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна звернулася до Німеччини з проханням профінансувати супутниковий зв'язок Starlink. Міністр закордонних справ Бербок заявила сьогодні, що Німеччина надасть на це 20 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС ФРН.

За рахунок цього можна профінансувати 10 тисяч наземних станцій. Третина з них також піде на потреби Збройних сил України. Зв’язок у реальному часі дозволяє українським воїнам координувати свої дії та краще захищатися від атак російських військ.

У повідомленні зауважується, що Starlink закриває прогалину в зв’язку там, де більше немає доступу до Інтернету через зруйновану цивільну інфраструктуру.

Читайте також: Українці можуть розраховувати на нашу солідарність, це передбачає подальше постачання зброї, - Бербок у Харкові

Автор: Володимир Янченко
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Новий рoзвод зі #Starlink на #olx .Отакі дешеві (до 19 тис. грн.) - це куплені в Європі по акції за 1€, але ж повну вартість, тобто €460, ще доведеться доплатити компанії, бо через 1-2 місяці його заблокують перевіряйте акаунт, чи куплений він за +/- €460.
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10.01.2023 21:26 Відповісти
Лишь бы не панцеры
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10.01.2023 21:30 Відповісти
https://youtu.be/Fb_Bo1f1T30...Голландія шукає Золото нацисткого Рейха...🤣
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10.01.2023 21:58 Відповісти
леопарду, ну хоч одну?
так і хочуть послицю з балґарії до них...
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10.01.2023 22:54 Відповісти
 
 