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Минулої доби морпіхи знищили 7 окупантів та БПЛА, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла,безпілотник

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

 "Минулої доби, 10 грудня, морські піхотинці знищили БПЛА та 7 окупантів". - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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Минулої доби морпіхи знищили 7 окупантів та БПЛА, - ВМС 01

Автор: Анастасія Потіха
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молодці морпіхи, герої, кожен день - успіх
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11.01.2023 13:13 Відповісти
Хлопці , молимось за Вас - Ви Героі 👍🏼🙏🏼❤️
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11.01.2023 15:53 Відповісти
Мені сподобалась така подача інфи. Знищили БПЛА, і так, між іншим, на додачу, ще й московитів замочили трохи, 7 штук. Браво.
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11.01.2023 18:39 Відповісти
 
 