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Минулої доби морпіхи знищили 7 окупантів та БПЛА, - ВМС. ІНФОГРАФІКА
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Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
"Минулої доби, 10 грудня, морські піхотинці знищили БПЛА та 7 окупантів". - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються.
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Hanka Panyanka
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