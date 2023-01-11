10 об’єктів радянської культурної спадщини планують демонтувати на Закарпатті

Закарпатська обласна військова адміністрація (ОВА) надіслала перелік з 10 об’єктів до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням виключити пам’ятники зі списку культурної спадщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Закарпатська ОВА повідомила на запит LB.ua.

Зазначається, що з 10 пам'ятників - 5 обелісків радянським військовим односельчанам та меморіальна дошка на честь Пушкіна.

"Закарпаття, мабуть, буде першою областю, де повністю демонтують пам'ятники радянського спадку" - розповів засновник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Позняков.

Він висловив сподівання, що згодом це пошириться на інші регіони.

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Нагадаємо, станом на кінець грудня 2022 року в Тернопільській області демонтували 17 об'єктів з початку повномасштабного вторгнення РФ, з яких 3 танки Т-34, пам'ятники Пушкіну, Горькому, Чалдаєву. Крім того, видозмінено 9 пам'ятників радянським воїнам.