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10 об’єктів радянської культурної спадщини планують демонтувати на Закарпатті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

мукачево

Закарпатська обласна військова адміністрація (ОВА) надіслала перелік з 10 об’єктів до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням виключити пам’ятники зі списку культурної спадщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Закарпатська ОВА повідомила на запит LB.ua.

Зазначається, що з 10 пам'ятників - 5 обелісків радянським військовим односельчанам та меморіальна дошка на честь Пушкіна.

"Закарпаття, мабуть, буде першою областю, де повністю демонтують пам'ятники радянського спадку" - розповів засновник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Позняков.

Він висловив сподівання, що згодом це пошириться на інші регіони.

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10 об’єктів радянської культурної спадщини планують демонтувати на Закарпатті 01


10 об’єктів радянської культурної спадщини планують демонтувати на Закарпатті 02

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Нагадаємо, станом на кінець грудня 2022 року в Тернопільській області демонтували 17 об'єктів з початку повномасштабного вторгнення РФ, з яких 3 танки Т-34, пам'ятники Пушкіну, Горькому, Чалдаєву. Крім того, видозмінено 9 пам'ятників радянським воїнам.

Автор: Анастасія Потіха
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Ми маємо вшановувати память загиблих у Другій Світовій війні. Але робити це потрібно не за совковим комуняцьким безлико-сірим стандартом.
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11.01.2023 13:46 Відповісти
не упевнений, але каррупцію цим навряд чи подолаєте, а як елемент щоб відволікти увагу віт проблем регіону, - шикарний хід козирем. через тиждень знову бамагу випустять - ще 2-3 монументи далой, а там і каденції пи..ць... - за чумайдани і гей у теплі краї або хоч і в сочі с льолькой. на крайній випадок у Колумбію.
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11.01.2023 13:51 Відповісти
від радянської спадщини, у нас одні надгроб'я монументи, танки та музеї жахіть.. яка країна така й спадщина після неї. просто просте запитання, а де тут культура в цій спадщині?
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11.01.2023 14:41 Відповісти
Это отлично! Правда привокзальная площадь в Мукачево это настоящая клоака, где все разрушено и никто до окончания войны ничего делать не будет. Все разворовали. Рядом - Венгрия, где такое приводят в порядок за неделю. Но мы будем все оправдывать войной и - воровать! Воровать! Воровать!
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11.01.2023 17:40 Відповісти
Круто, борешься с оккупантами во время Второй мировой войны за свободу своего родного села и страны, а потом, спустя -надцать лет, приходит какая-то "одарённая" урла с "гениальными" идеями и решает, что о тебе помнить вообще не нужно и даже мемориала и памяти потомков в своём селе ты не заслуживаешь! Если б не те люди в то время, то сейчас бы эти "гении" сапоги немцам целовали или их вообще могло не быть. Я понимаю: убирать памятники всяким советским политдеятелям и т.д., но это мемориал! Или эти люди не украинцы и не за Украину боролись? А вообще, по такой логике давайте дома сносить, больницы, школы - они же тоже построены были при союзе! К тому же это всё равно часть нашей истории хотим мы этого или нет, просто это нужно принять как факт: было и было. Да и что-то во Львове, например, не сильно с польским наследием борются, хотя тоже под поляками и другой империей жили, не сильно интересовавшихся их интересами как отдельного округа и независимостью.
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12.01.2023 01:45 Відповісти
 
 