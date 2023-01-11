Петиція до Зеленського щодо позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ не оновлюється пів доби. Рахунок голосів зупинився, - журналіст Романенко
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Позбавлення громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна є спробою Офісу Президента відвернути увагу від вимоги громадськості викинути ОПЗЖ із політичного життя країни
Про це пише у фейсбуці громадський діяч, журналіст Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Позбавлення (громадянства. - Ред.) четвірки Медведчука та К - це спроба Офісу відвернути увагу від вимоги громадськості викинути ОПЗЖ із політичного життя країни. Просто всі чудово розуміють, що забрати громадянство у Медведчука чи Кузьміна, які в Росії, нічого не варто. А ось викинути залишки ОПЗЖ із парламенту та зачистити від ОПЗЖ місцеві ради - завдання непосильне, бо це почне розривати масу договірняків, які вигідні владі", - пише він.
Він звертає увагу на те, що в Раді "залякані ОПЗЖ" голосують за будь-які ініціативи ОП.
"Проте все починається саме із цього. У 2004 році не розігнали Партію регіонів, потім не розганяли її ж у 2014 році, а потім "боролися" з Медведчуком при Порошенку, та так боролися, що він купив чотири канали, частку в паливному бізнесі та фінансував купу політичного лайна, що готувало реванш Росії. Потім це лайно на захоплених теренах після 24 лютого допомагало проводити зачистку проукраїнських сил. Тому, поки це зло не добито, воно буде відтворюватися знову і знову", - продовжує Романенко.
Він також звертає увагу, що вже половину доби петиція щодо вигнання ОПЗЖ із рад усіх рівнів не оновлюється.
"Після того, як ми вийшли в ефір вчора за 5 хвилин, її підписали 1000 осіб, а потім ще півтори тисячі за годину, а потім рахунок голосів зупинився. ОП хтось відповідальний за сайт? Ви розумієте, що цим показуєте, що ваші ідеї про голосування через "Дію" прямо зараз дискредитуються, оскільки очевидно, що підрахунок голосів буде проводитися таким самим вибірковим шляхом? За одних буде голосування, а за інших – ні. Це ганьба!", - резюмує він.
Він також просить всіх охочих підтримати петицію щодо звернення Зеленського до ВР для розгляду законопроєктів про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/LHzbd9VPg7s
Бригада.
Зеленые мошенники "готовятся" к проведению выборов через электронное голосование (как в россии)
Зареєстрована на порталі Петицій до президента, але відвернута модерацієй ше у травні 2022
Шановний пан Зеленський до вас моє прохання як громадянина України і громадян України добровільно залишити свій пост, так як ви і обіцяли у своєму інтервю руській службі BBC :
"Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."
Війну на Донбасі ви не закінчили, своїм керуванням починаючи з 2019 року і незакуплівею вашим Міноборони *********** і техніки для ЗСУ ви спровокували росію на напад на Україну 24 лютого 2022 року. Ви казали що не ціпляєтесь за владу і готові піти сам, в що я і вірю, бо знаю що слова людей мають вагу.
За вашою згодою були зняти 5 кіл захисту на Чонгарі (кримському перешейку), розміновані великі площі і відтіля були виведені війська і артилерія завдяки чому росіяни з Криму 24 лютого 2022 року безперешкодно зайшли військовими колонами на територію України. Це потягнуло за собою захоплення півдня України, Запорізької АЕС і Маріуполя. У Маріуполі було вбито біля 20 000 людей, саме місто вщент зруйноване.
По закону вас не мають права переслідувати як колишнього президента України, тому боятися вам нічого, просто залиште свій пост, як людина яка не впоралася зі своїми обовязками.
Не шукайте в цьому російський слід, багато українців чекає що Україну очолить справжній патріот України і без вас Україна гарно обійдеться, бо допомога Заходу добре налогоджена, ЗСУ гарно воюють, а суспільство чекає Перемоги над росією, тому Україна взмозі перемогти і без вас.
Нажаль ви не впоралися з обовязками президента України і свома вчинками допустили окупацію 21 % території України і загибель 30 тисяч українців.
В інтервю інщій газеті "Українська правда" перед виборами ви дослівно сказали -
"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.
"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат."
Всі знають що війна йде, а Коломойський не відповідає за свої порушення закону,
про що ви повинні знати як президент України. Більш того Коломойський виграє суди проти держави Україна.
З повагою до пана президента України.
Громадянин України.
Хай воля Бога Всевишнього відбудеться в Україні.
Перемоги Україні над російською імперієй і над шовиністською велікоросійською" ідеєю. Хай Живе Україна !
Ну, и кто-то верит, что пчелы пойдут против меда?
Поэтому Зеля и пытается съехать с этой неприятной темы через "лишение гражданства".
А так я с вами согласен: Такой президент как Зеленский - Украине не нужен. Что предлагаете? Или вы так, эмоции выплеснуть?
Тебе клопьот що хто висказує, поводь себе скромніше
Вже 9642.
Сьогодні ввечері теж проголосую, зараз при собі нема номеру телефону, на який приходить смс для авторизації на сайті
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як таке взагалі можливе?
куди дивляться органи безпеки!
ганьба 👎👎👎