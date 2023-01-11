Петиція до Зеленського щодо позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ не оновлюється пів доби. Рахунок голосів зупинився, - журналіст Романенко

Позбавлення громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна є спробою Офісу Президента відвернути увагу від вимоги громадськості викинути ОПЗЖ із політичного життя країни

Про це пише у фейсбуці громадський діяч, журналіст Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Позбавлення (громадянства. - Ред.) четвірки Медведчука та К - це спроба Офісу відвернути увагу від вимоги громадськості викинути ОПЗЖ із політичного життя країни. Просто всі чудово розуміють, що забрати громадянство у Медведчука чи Кузьміна, які в Росії, нічого не варто. А ось викинути залишки ОПЗЖ із парламенту та зачистити від ОПЗЖ місцеві ради - завдання непосильне, бо це почне розривати масу договірняків, які вигідні владі", - пише він.

Він звертає увагу на те, що в Раді "залякані ОПЗЖ" голосують за будь-які ініціативи ОП.

"Проте все починається саме із цього. У 2004 році не розігнали Партію регіонів, потім не розганяли її ж у 2014 році, а потім "боролися" з Медведчуком при Порошенку, та так боролися, що він купив чотири канали, частку в паливному бізнесі та фінансував купу політичного лайна, що готувало реванш Росії. Потім це лайно на захоплених теренах після 24 лютого допомагало проводити зачистку проукраїнських сил. Тому, поки це зло не добито, воно буде відтворюватися знову і знову", - продовжує Романенко.

Він також звертає увагу, що вже половину доби петиція щодо вигнання ОПЗЖ із рад усіх рівнів не оновлюється.

"Після того, як ми вийшли в ефір вчора за 5 хвилин, її підписали 1000 осіб, а потім ще півтори тисячі за годину, а потім рахунок голосів зупинився. ОП хтось відповідальний за сайт? Ви розумієте, що цим показуєте, що ваші ідеї про голосування через "Дію" прямо зараз дискредитуються, оскільки очевидно, що підрахунок голосів буде проводитися таким самим вибірковим шляхом? За одних буде голосування, а за інших – ні. Це ганьба!", - резюмує він.

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Він також просить всіх охочих підтримати петицію щодо звернення Зеленського до ВР для розгляду законопроєктів про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ.