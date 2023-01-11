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Петиція до Зеленського щодо позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ не оновлюється пів доби. Рахунок голосів зупинився, - журналіст Романенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

опзж

Позбавлення громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна є спробою Офісу Президента відвернути увагу від вимоги громадськості викинути ОПЗЖ із політичного життя країни

Про це пише у фейсбуці громадський діяч, журналіст Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Позбавлення (громадянства. - Ред.) четвірки Медведчука та К - це спроба Офісу відвернути увагу від вимоги громадськості викинути ОПЗЖ із політичного життя країни. Просто всі чудово розуміють, що забрати громадянство у Медведчука чи Кузьміна, які в Росії, нічого не варто. А ось викинути залишки ОПЗЖ із парламенту та зачистити від ОПЗЖ місцеві ради - завдання непосильне, бо це почне розривати масу договірняків, які вигідні владі", - пише він.

Він звертає увагу на те, що в Раді "залякані ОПЗЖ" голосують за будь-які ініціативи ОП.

"Проте все починається саме із цього. У 2004 році не розігнали Партію регіонів, потім не розганяли її ж у 2014 році, а потім "боролися" з Медведчуком при Порошенку, та так боролися, що він купив чотири канали, частку в паливному бізнесі та фінансував купу політичного лайна, що готувало реванш Росії. Потім це лайно на захоплених теренах після 24 лютого допомагало проводити зачистку проукраїнських сил. Тому, поки це зло не добито, воно буде відтворюватися знову і знову", - продовжує Романенко.

Він також звертає увагу, що вже половину доби петиція щодо вигнання ОПЗЖ із рад усіх рівнів не оновлюється.

"Після того, як ми вийшли в ефір вчора за 5 хвилин, її підписали 1000 осіб, а потім ще півтори тисячі за годину, а потім рахунок голосів зупинився. ОП хтось відповідальний за сайт? Ви розумієте, що цим показуєте, що ваші ідеї про голосування через "Дію" прямо зараз дискредитуються, оскільки очевидно, що підрахунок голосів буде проводитися таким самим вибірковим шляхом? За одних буде голосування, а за інших – ні. Це ганьба!", - резюмує він.

Також читайте: На найближчому засіданні ВР позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій, - Арахамія

Він також просить всіх охочих підтримати петицію щодо звернення Зеленського до ВР для розгляду законопроєктів про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ. 

Петиція до Зеленського щодо позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ не оновлюється пів доби. Рахунок голосів зупинився, - журналіст Романенко 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Партнеров хотят лишить голосов в раде, неслыханная наглость.
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11.01.2023 14:36
+29
"Очільниця "Слуги народу" Олена Шуляк заявила, що президентська партія конструктивно співпрацює з народними депутатами від забороненої ОПЗЖ."

Бригада.
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11.01.2023 14:40
+24
тобто позбавивши громадянства Медведчука і ще 3 падлюк, тих кого і так немає в Україні, влада маневрує та не чіпає тих до кого реально може дістати, Бойка і ко.. щось це мені нагадує на проверку зренія у проєзжего населенія..
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11.01.2023 14:37
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Партнеров хотят лишить голосов в раде, неслыханная наглость.
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11.01.2023 14:36 Відповісти
ГНАТЬ ЗЕЖАб ,ГНИД ХАМЕЛИОНОВ ОПЗЖопы и Баниных ПРИХВОСТНЕЙ « за майбутне» ‼️ЗеУБЛЮДКИ , кто же будет отвечать за комитет «СВОБОДЫ « слова , если 🙃💩🇷🇺ГНИДУ-ШУФРИЧА лишить мандата , а Бойко ?
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11.01.2023 15:16 Відповісти
Так Зеленьський проти. У статті про це і йде мова. Наскільки проти, що наказав зупинити рахунок голосів.
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11.01.2023 20:28 Відповісти
ну так !!! зе і опзж наволоч - два чоботи-пара !!!
https://youtu.be/LHzbd9VPg7s
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11.01.2023 16:06 Відповісти
Ось вам охрінійте громадяни https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_001#Text
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11.01.2023 14:37 Відповісти
Виявляється що до 2022 року діяла конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки
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11.01.2023 14:40 Відповісти
І вона діє й далі, але не застосовується. Це що таке курва?
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11.01.2023 14:46 Відповісти
тобто позбавивши громадянства Медведчука і ще 3 падлюк, тих кого і так немає в Україні, влада маневрує та не чіпає тих до кого реально може дістати, Бойка і ко.. щось це мені нагадує на проверку зренія у проєзжего населенія..
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11.01.2023 14:37 Відповісти
Вони таким чином прикрили їх від переслідування за держзраду.
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11.01.2023 14:41 Відповісти
Згоден. як можна судити чи вимагати екстрадиції не громадян України?
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11.01.2023 14:45 Відповісти
Ось так! Це свого роду можливість покарати незгодних і відмазати від покарання винних.
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11.01.2023 14:47 Відповісти
Узеленськи такі добрі програмисті що можуть в любу мить зупинити будь-яку пеицію. А ми чекаєм в країні вибори та голосування он-лайн.
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11.01.2023 14:38 Відповісти
Там кількох хренів позбавили громадянства, тобто і відповідальності перед Україною
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11.01.2023 14:38 Відповісти
Оце саме я вище й писав.
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11.01.2023 14:42 Відповісти
Партнеры не подставляют друг друга. Да Зелебобики?
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11.01.2023 14:38 Відповісти
"Очільниця "Слуги народу" Олена Шуляк заявила, що президентська партія конструктивно співпрацює з народними депутатами від забороненої ОПЗЖ."

Бригада.
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11.01.2023 14:40 Відповісти
"слугам кремля" конче потрібні голоси "ідєйно-блізкого" про-москальського ОПЗЖ, бо після того, як значна частина зрадників від "слуг" виїхала до Московії, а частина була утилізована на окупованих територіях, монобидло у ВР потребує голосів і ОПЗЖ дає ці голоси. Де-факто це вже коаліція відкритих москальських агентів з ОПЗЖ та промоскальських "слуг". Гібридна кремлівська політика пд час кривавої війни в дії...
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11.01.2023 14:42 Відповісти
ЗеПрезедент-слуга народу!
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11.01.2023 14:45 Відповісти
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11.01.2023 14:55 Відповісти
Зєлєшобло відчуває, що після ******** народ візьметься і за них, бо слуги урода вже нічим не відрізняються від ригоаналів.
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11.01.2023 14:46 Відповісти
Що значит «вже»? Вони якщо і відрізнялися, то тільки більш цинічною брехнею.
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11.01.2023 18:28 Відповісти
Шуфричу краще традиційно зїздити по морді. Оклигає, знову навалити по хлєборєзці. І так циклічно, поки не зіграє в ящик
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11.01.2023 14:46 Відповісти
Він повинен відповісти за держзраду і все ніякого биття по пиці не треба. Але як бачимо є рівні а є ще рівніші.
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11.01.2023 14:48 Відповісти
А судити хто буде, суддя вовк чи суддя львов? тому варіант по морді надійніший
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11.01.2023 14:59 Відповісти
Так Шуфричу саме цього і потрібно, що би корисні ідіоти з'їздили йому по морді для картинки у дебіломарафоні, що би цим відволікти увагу від заборони ОПЗЖ. А Зеленьський потім із Шуфричем розрахується якимось смачним активом, що кує гроші.
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11.01.2023 20:35 Відповісти
Сайт с петициями зеленые ублюдки заблокировали, чтобы спасать своих лучших друзей-кумовьев-партнеров по бизнесу - предателей-российскую агентуру ОПЗЖ-Ермака-Татарова-Демченко
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11.01.2023 14:52 Відповісти
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11.01.2023 14:53 Відповісти
Це ВСЕСКРЄПЛЯЮЩІЄ шмарклі, звісно зелені 😁
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11.01.2023 15:07 Відповісти
При цьому треші в нашої державі, керівництво критикує Європейских партнерів за повільну допомогу. ЄС хоче бачити, що між рф та Україною є різниця не тільки на фронті та медіапросторі.
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11.01.2023 14:57 Відповісти
Намагався підписати петицію , авторизувався через банкінг . А далі дія не пропускає. Дійсно заблокували. Цим дискредитують слабку та хвалебну "дію" . І Яка тоді довіра до цих інституцій?!
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11.01.2023 15:01 Відповісти
Я 3 раза пыталась, авторизоваться можно, а дальше заблокировано.
Зеленые мошенники "готовятся" к проведению выборов через электронное голосование (как в россии)
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11.01.2023 15:22 Відповісти
І це не в перший раз таке коїться !
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11.01.2023 16:10 Відповісти
Підтверджую. Вчора хотів підписати, але підпис не працював. Це перший раз таке на моєї пам'яті. Це *******. Зелені застосовують брудні методи
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11.01.2023 15:07 Відповісти
Запретить партию и оставить всех её перекрашенных членов у власти - это явное , открытое издевательство .
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11.01.2023 15:14 Відповісти
ПЕТИЦІЯ ПРО ДОБРОВІЛЬНЕ ЗАЛИШЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКИМ СВОЄЇ ПОСАДИ ЯК ВІН І ОБІЦЯВ,
Зареєстрована на порталі Петицій до президента, але відвернута модерацієй ше у травні 2022

Шановний пан Зеленський до вас моє прохання як громадянина України і громадян України добровільно залишити свій пост, так як ви і обіцяли у своєму інтервю руській службі BBC :
"Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."

Війну на Донбасі ви не закінчили, своїм керуванням починаючи з 2019 року і незакуплівею вашим Міноборони *********** і техніки для ЗСУ ви спровокували росію на напад на Україну 24 лютого 2022 року. Ви казали що не ціпляєтесь за владу і готові піти сам, в що я і вірю, бо знаю що слова людей мають вагу.

За вашою згодою були зняти 5 кіл захисту на Чонгарі (кримському перешейку), розміновані великі площі і відтіля були виведені війська і артилерія завдяки чому росіяни з Криму 24 лютого 2022 року безперешкодно зайшли військовими колонами на територію України. Це потягнуло за собою захоплення півдня України, Запорізької АЕС і Маріуполя. У Маріуполі було вбито біля 20 000 людей, саме місто вщент зруйноване.
По закону вас не мають права переслідувати як колишнього президента України, тому боятися вам нічого, просто залиште свій пост, як людина яка не впоралася зі своїми обовязками.
Не шукайте в цьому російський слід, багато українців чекає що Україну очолить справжній патріот України і без вас Україна гарно обійдеться, бо допомога Заходу добре налогоджена, ЗСУ гарно воюють, а суспільство чекає Перемоги над росією, тому Україна взмозі перемогти і без вас.
Нажаль ви не впоралися з обовязками президента України і свома вчинками допустили окупацію 21 % території України і загибель 30 тисяч українців.

В інтервю інщій газеті "Українська правда" перед виборами ви дослівно сказали -
"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.

"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат."

Всі знають що війна йде, а Коломойський не відповідає за свої порушення закону,
про що ви повинні знати як президент України. Більш того Коломойський виграє суди проти держави Україна.

З повагою до пана президента України.
Громадянин України.
Хай воля Бога Всевишнього відбудеться в Україні.
Перемоги Україні над російською імперієй і над шовиністською велікоросійською" ідеєю. Хай Живе Україна !
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11.01.2023 15:17 Відповісти
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11.01.2023 15:19 Відповісти
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11.01.2023 15:21 Відповісти
Балабол !
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11.01.2023 16:09 Відповісти
Мабуть агенти московії керують сайтом в Києві, хакери, не і наче …
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11.01.2023 15:23 Відповісти
Дерьмакова ОПа, це що за орган влади?
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11.01.2023 15:24 Відповісти
Статевий орган. Саме ним трахають мозги населенню. )))
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11.01.2023 19:03 Відповісти
Все просто. Ни президент, ни депутаты не имеют законного права лишать депутата мандата. Для того, что бы это было законно, требуется принять закон, который позволяет лишать мандата по требованию народа. Но принятием такого закона, все оставшиеся депутаты поставят под угрозу свои мандаты, т.к. ОПЗЖ - это зашквар зашкварный, но и к другим депутатам есть немало неприятных вопросов.
Ну, и кто-то верит, что пчелы пойдут против меда?
Поэтому Зеля и пытается съехать с этой неприятной темы через "лишение гражданства".
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11.01.2023 15:32 Відповісти
все супер, але на дідько нам Президент який не вирішує наших проблем, а тільки враховує інтереси потрібних йому людей, і з"їзжає з неприємної теми? Саме такі Президенти і призвели до війни і біди, бо проблеми треба вирішувати, а не з як з горочки з"їзжати.
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11.01.2023 15:57 Відповісти
Не перегибайте палку. Войну начал не Зеленский (и не Порошенко), а путлер.
А так я с вами согласен: Такой президент как Зеленский - Украине не нужен. Что предлагаете? Или вы так, эмоции выплеснуть?
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11.01.2023 16:13 Відповісти
Ти хто тут Модератор що кажеш що кому робити
Тебе клопьот що хто висказує, поводь себе скромніше
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11.01.2023 16:25 Відповісти
А сейчас есть конкретные претензии к депутатам ОПЗЖ. Как к пятой колонне кремля. Для того что бы дойти, нужно начать идти. А Зеленский изворачивается как уж на сковородке, фальсифицирует информацию, с одной единственной целью-недопустить ухода из Рады кремлевских холуеи и по совместительству основных партнеров Зеленского.
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11.01.2023 20:44 Відповісти
Пішло оновлення голосів!
Вже 9642.
Сьогодні ввечері теж проголосую, зараз при собі нема номеру телефону, на який приходить смс для авторизації на сайті
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11.01.2023 15:37 Відповісти
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11.01.2023 17:27 Відповісти
и причем здесь Зеленский??? ведь депутатского мандата может лишить только суд или Верховна Рада....или каждый вброс очередной порции ****** оставляет привкус?
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11.01.2023 17:25 Відповісти
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12.01.2023 00:42 Відповісти
Зеля в своєму стилі: " Нічего не віжу, нічего не слишу, нічего вам не должен!"
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11.01.2023 18:23 Відповісти
зрадник та ворог України, бувший депутат від опзж - олег царьов, пів року тому, переписав свою приватну власність через нотаріуса у Києві. а ви кажете війна.
як таке взагалі можливе?
куди дивляться органи безпеки!
ганьба 👎👎👎
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11.01.2023 21:36 Відповісти
Ещё раз но не в тему обсуждения данного. Только 5 июля, 2022 г было окончательно запрещено КС обжалование через суд запрета ком- партии Украины! Замените вишенку на тортик--- в июле! А вы все за опзж и прочую шваль.
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11.01.2023 21:58 Відповісти
грядет раскол в слуге народа
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14.01.2023 00:04 Відповісти
 
 