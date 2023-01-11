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CNN (108) Соледар (87)

Немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар

Журналісти телеканалу CNN зараз перебувають біля Соледара Донецької області, де точаться найзапекліші бої. Вони повідомляють, що українські війська почуваються впевнено і залишати місто не збираються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті CNN

Знімальна група чує безперервний важкий артилерійський вогонь на околицях міста.

За даними журналістів, за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігають спокій, виконуючи свої рутинні обов'язки з технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення. Немає жодних ознак неминучого відступу або відведення військ.

Журналіста Бен Уедмен зазначив: "Ми знаходимося приблизно в семи кілометрах від місця, де точиться битва. Ви можете почути артилерію – більшість звуків лунає з боку міста".

Члени команди CNN також помітили, наскільки важлива допомога Заходу у цій війні – українські військові у Соледарі використовують багато бойових та медичних машин з Польщі, Франції, США, Великої Британії та інших країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагаються взяти Соледар, зазнають великих втрат, бої тривають, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
'
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11.01.2023 20:38
+17
ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ...ВІРЮ В ЗСУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ...

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11.01.2023 20:34
+14
ну й слава Богу!
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11.01.2023 20:16
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ну й слава Богу!
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11.01.2023 20:16 Відповісти
ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ...ВІРЮ В ЗСУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ...

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11.01.2023 20:34 Відповісти
'
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11.01.2023 20:38 Відповісти
Скажу так, если Залужный решит, что Соледар нужно держать - ВСУ его удержат. Если решит, что обороняться там дальше нет смысла - отступят. Возможности все есть, резервы есть - ему и карты в руки.
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11.01.2023 21:00 Відповісти
странно соловьиный помет так уверенно заявляет что русня взяли соледар зачем так врать ? ведь это же легко проверить
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11.01.2023 21:07 Відповісти
Так он всегда уверенно врьот,професійна звичка.
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11.01.2023 21:13 Відповісти
Напоминаю, что они и Бахмут уже брали языком как минимум один раз полностью и несколько раз наполовину.
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11.01.2023 23:16 Відповісти
не не про Бахмут с зомбоящика так уверенно не заявляли
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12.01.2023 04:20 Відповісти
Є надія, що міннападу пригальмує постачання вагнерам. В результаті пригожин отримає опущений вигляд, а Соледар відстоїмо. Зрозуміло, що війна на цьому не закінчиться, проте перейде в іншу фазу без баранів на кулемети. Наскільки це добре чи погано і що з цим робити впевнений наш Генштаб ліпше за мене знає
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11.01.2023 22:26 Відповісти
Герасимов забере свою десантуру, арту та спецуру з-під Бахмуту та Соледару? Щоб Пригожин, наприклад, щоб в полон потрапив?
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11.01.2023 22:47 Відповісти
Не щоб в полон потрапив, а щоб прорядити його приватну армію і не дозволити йому приписати всі заслуги собі.
Звісно, що забрати все з-під Соледару - такого вони не зроблять, але пригальмують.
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11.01.2023 23:17 Відповісти
Ведмен, а не уедмен, це усруський манер.
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11.01.2023 22:42 Відповісти
*на загубив.
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11.01.2023 22:43 Відповісти
на deepstatemap трохи інша ситуація показана. можливо краще буде відійти від соледара
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12.01.2023 09:53 Відповісти
 
 