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CNN (109) Соледар (80)

Нет никаких признаков отступления ВСУ из Соледара, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

Журналисты телеканала CNN сейчас находятся у Соледара Донецкой области, где идут самые ожесточенные бои. Они сообщают, что украинские войска чувствуют себя уверенно и покидать город не собираются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте CNN

Съемочная группа слышит непрерывный тяжелый артиллерийский огонь в окрестностях города.

По данным журналистов, в нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняют спокойствие, выполняя свои рутинные обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению. Нет никаких признаков неизбежного отступления или отвода войск.

Читайте также: Российские оккупанты пытаются взять Соледар, несут большие потери, бои продолжаются, - Генштаб

Журналист Бен Уэдмен отметил: "Мы находимся примерно в семи километрах от места, где идет битва. Вы можете услышать артиллерию – большинство звуков раздается со стороны города".

Члены команды CNN также заметили, насколько важна помощь Запада в этой войне – украинские военные в Соледаре используют много боевых и медицинских машин из Польши, Франции, США, Великобритании и других стран.

Также читайте: В Соледаре тяжелые бои. Противник увеличил количество "вагнеровцев" и безуспешно пытается полностью захватить город, - Минобороны
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Топ комментарии
+19
'
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11.01.2023 20:38
+17
ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ...ВІРЮ В ЗСУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ...

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11.01.2023 20:34
+14
ну й слава Богу!
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11.01.2023 20:16
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ну й слава Богу!
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11.01.2023 20:16 Ответить
ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ...ВІРЮ В ЗСУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ...

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11.01.2023 20:34 Ответить
'
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11.01.2023 20:38 Ответить
Скажу так, если Залужный решит, что Соледар нужно держать - ВСУ его удержат. Если решит, что обороняться там дальше нет смысла - отступят. Возможности все есть, резервы есть - ему и карты в руки.
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11.01.2023 21:00 Ответить
странно соловьиный помет так уверенно заявляет что русня взяли соледар зачем так врать ? ведь это же легко проверить
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11.01.2023 21:07 Ответить
Так он всегда уверенно врьот,професійна звичка.
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11.01.2023 21:13 Ответить
Напоминаю, что они и Бахмут уже брали языком как минимум один раз полностью и несколько раз наполовину.
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11.01.2023 23:16 Ответить
не не про Бахмут с зомбоящика так уверенно не заявляли
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12.01.2023 04:20 Ответить
Є надія, що міннападу пригальмує постачання вагнерам. В результаті пригожин отримає опущений вигляд, а Соледар відстоїмо. Зрозуміло, що війна на цьому не закінчиться, проте перейде в іншу фазу без баранів на кулемети. Наскільки це добре чи погано і що з цим робити впевнений наш Генштаб ліпше за мене знає
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11.01.2023 22:26 Ответить
Герасимов забере свою десантуру, арту та спецуру з-під Бахмуту та Соледару? Щоб Пригожин, наприклад, щоб в полон потрапив?
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11.01.2023 22:47 Ответить
Не щоб в полон потрапив, а щоб прорядити його приватну армію і не дозволити йому приписати всі заслуги собі.
Звісно, що забрати все з-під Соледару - такого вони не зроблять, але пригальмують.
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11.01.2023 23:17 Ответить
Ведмен, а не уедмен, це усруський манер.
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11.01.2023 22:42 Ответить
*на загубив.
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11.01.2023 22:43 Ответить
на deepstatemap трохи інша ситуація показана. можливо краще буде відійти від соледара
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12.01.2023 09:53 Ответить
 
 