Нет никаких признаков отступления ВСУ из Соледара, - CNN

Журналисты телеканала CNN сейчас находятся у Соледара Донецкой области, где идут самые ожесточенные бои. Они сообщают, что украинские войска чувствуют себя уверенно и покидать город не собираются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте CNN

Съемочная группа слышит непрерывный тяжелый артиллерийский огонь в окрестностях города.

По данным журналистов, в нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняют спокойствие, выполняя свои рутинные обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению. Нет никаких признаков неизбежного отступления или отвода войск.

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Журналист Бен Уэдмен отметил: "Мы находимся примерно в семи километрах от места, где идет битва. Вы можете услышать артиллерию – большинство звуков раздается со стороны города".

Члены команды CNN также заметили, насколько важна помощь Запада в этой войне – украинские военные в Соледаре используют много боевых и медицинских машин из Польши, Франции, США, Великобритании и других стран.

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