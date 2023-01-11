Нет никаких признаков отступления ВСУ из Соледара, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналисты телеканала CNN сейчас находятся у Соледара Донецкой области, где идут самые ожесточенные бои. Они сообщают, что украинские войска чувствуют себя уверенно и покидать город не собираются.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте CNN
Съемочная группа слышит непрерывный тяжелый артиллерийский огонь в окрестностях города.
По данным журналистов, в нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняют спокойствие, выполняя свои рутинные обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению. Нет никаких признаков неизбежного отступления или отвода войск.
Журналист Бен Уэдмен отметил: "Мы находимся примерно в семи километрах от места, где идет битва. Вы можете услышать артиллерию – большинство звуков раздается со стороны города".
Члены команды CNN также заметили, насколько важна помощь Запада в этой войне – украинские военные в Соледаре используют много боевых и медицинских машин из Польши, Франции, США, Великобритании и других стран.
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Звісно, що забрати все з-під Соледару - такого вони не зроблять, але пригальмують.