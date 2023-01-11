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Российские оккупанты пытаются взять Соледар, несут большие потери, бои продолжаются, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 11 января 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются триста двадцать вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

Угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, терпит большие потери, бои продолжаются.

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Также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает агрессию Российской Федерации, предоставляя свою инфраструктуру для восстановления боеспособности подразделений противника. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Вместе с тем, российские оккупанты не прекращают обстрелов позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.

Читайте также: В больницу на Херсонщине привезли около 120 оккупантов, - Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области а также Гурьев Казачок, Стрелечье, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

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На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Каменское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

Читайте также: Соледар фактически уничтожен, враг, несмотря на колоссальные потери, пытается продвигаться, - Череватый

В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики ужесточают режимные меры, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. В частности, по состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.

По имеющейся информации, пограничная служба ФСБ Российской Федерации с 9 января этого года ввела в действие приказ об обеспечении ограничений выезда за границу граждан, пригодных к военной службе.

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Украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов".

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Топ комментарии
+26
Бандерофашист

@BanderoFashik

·

3 ч

Так. По Соледару из первых уст.

Шлите ***** руснявых свинособак. Парни работают. Бои идут без перерывов. Сложно. Никакого окружения нет. Не мешайте своими соплями перемалывать лучшие штурмовые подразделения русни. Скиньте лучше волонтерам деньги и пойдите завтра сдайте кровь.
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11.01.2023 18:50
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.01.2023 18:55
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коли ці підари скінчаться вже?
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11.01.2023 18:21 Ответить
Боюсь, що це як таргани - винищити нереально, але можна створити нестерпні умови, щоб вони самі пішли.
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11.01.2023 18:24 Ответить
там же не только всу
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11.01.2023 19:05 Ответить
Тут в новинах постили фотку з прігожиним, де він в оточенні вагнерівців стоїть у підземному сховищі. Писали, що це не копальні у Соледарі, а якась печера у Донецькій області. Причому на доказ цього додавали фото цієї печери. Але є ще одна фотка, де він знов під землею, але цього разу вже не в печері, а тунелі з витесаними рівними стінами. Споруда явно штучного походження, отже можна зробити висновок, що це все ж таки копальні під Соледаром.
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11.01.2023 18:25 Ответить
Ось вона:

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11.01.2023 18:28 Ответить
Навіть і не сперечаюсь
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11.01.2023 18:30 Ответить
что ты постищь розумный
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11.01.2023 19:10 Ответить
Понимаешь бот,если бы тебе и пригожинским было шо предьявить о взятии всего города уже бы закидали видосами со всех районов соледара с названиями улиц переулков и т.п а не посетили пещеры с Мосфильма и не кидали ботов на доказывание ее подлинности.
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11.01.2023 20:22 Ответить
Спробуй мову вивчити спочатку. А потім поспілкуємося, стєпанOFF. А поки що заздри мовчки...
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11.01.2023 20:33 Ответить
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11.01.2023 18:38 Ответить
Це з Metro Exodus?
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11.01.2023 19:19 Ответить
Это гипсовые штольни под Бахмутом
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11.01.2023 18:41 Ответить
в оригинале, это видео. там ещё он говорит что"В «Соляной шахте» был обнаружен схрон с боеприпасами, оставленный ВСУ." но сам склад то не показывают. проходят мимо каких то пары брошенных ящиков, но даже без желания подойти и показать, шо ж там брошено и сколько. дальше по пути следования этот отполированный участок снова переходит в ту же грубую стену пещеры. и шо, можно поверить, что захватив схрон с боеприпасами они не захотели тик-токиться в нём? ну это же смешно))
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11.01.2023 19:23 Ответить
Там ще прибульці з Альфа Центравра сховали зореліт
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11.01.2023 19:27 Ответить
та да )) це відео з рашитудой )) а там "правда й тіко правда" чуть нижче там я лінк кинув, в Україні, думаю, він не відкриється.
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11.01.2023 19:30 Ответить
Це закинута штольня під Львовом. Зараз просто на Ринок вилізе
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11.01.2023 19:23 Ответить
Каналізаційний колектор?
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12.01.2023 04:48 Ответить
метро у маскві 😁
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11.01.2023 18:42 Ответить

Нагадався мем про Львівське метро.
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11.01.2023 19:08 Ответить
Цю фотку Дііп карта видає як доказ,що орки на соляній. Слухати не хочуть,що фейк.
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11.01.2023 19:17 Ответить
Що таке Дііп карта???
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11.01.2023 19:20 Ответить
тут часть оригинала с рашитудей. если и правда германия, то оно откроется. выводы мона сделать самим, фейк или правда.
https://t.me/s/vysokygovorit
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11.01.2023 19:27 Ответить
в них дурного м'яса дохрєна - " в России число заключенных, находящихся в местах лишения свободы, уменьшилось до самого низкого уровня со времен распада СССР и по состоянию на 1 ноября 2022 года составило 439 453 человек"
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11.01.2023 18:26 Ответить
...і плюс до того ще 20-24 млн. голів мобілізаційного резерву. Звісно, якщо вірити їхній статистиці.
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11.01.2023 19:09 Ответить
бред собачий никаких 20 млн у них нет
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11.01.2023 20:32 Ответить
Читати вмієм чи лише букви знаєм?
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12.01.2023 01:01 Ответить
так зачем ты пишешь ихнюю брехливую статистику на украинсном сайте? ты что бот?
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12.01.2023 04:18 Ответить
Синку, хамити почав саме ти. До речі, абсолютно немотивовано. Саме так ведуть себе боти або школярі, що заробляють собі на дозу дешевої наркоти. Але то таке. Хочу вірити, що у твоєму випадку це не так.
Щодо "брехливої статистики". Почнемо з того, що на світі існує три види брехні: просто брехня, нахабна брехня і статистика . Коли говорити серйозно, то є можливість приблизно оцінити розміри мобілізаційного резерву. Для цього потрібно поділити загальну кількість населення на 6. Звичайно, є нюанси, але у спрощеному вигляді достатньо і цього.
Далі. Знаючи приблизні розміри мобрезерву ворога, ми можемо оцінити найбільш імовірні сценарії його дій у коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі.
Якось так.
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12.01.2023 04:41 Ответить
перестань писать простыни их всеранво никто не читает .. дiду
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12.01.2023 04:50 Ответить
Ти непрвий, синку . Кому цікаво, той прочитає. Тим більше, що я викладаю думки простими словами і лаконічно.
Як на мене, ти тут марнуєш час. Заходь сюди років за десять - тоді буде цікавіше.
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12.01.2023 04:55 Ответить
Я надіюсь, що наші керманичи дали зрозуміти лукашенку і всьому Білоруському народу, що, не дай Боже з відтілля, щось полетить в Україну, то ховайтеся всі-от президента, до уборщика аеродрому, чі полігону
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11.01.2023 18:29 Ответить
Інтриги при дворі у царя в раші - постійні.
Вчора призначили на посаду опального наче лапіна, сьогодні - герасимова... Начебто суровікін та пригожин майже разом діяли в останні тижні. Проте у грудні пригожин так і не взяв Бахмут, як начебто обіцяв Пу - хоча спалив на штурмах дуже багато зеків та гарматного м'яса рашистів.
Фактично, над пригожиним зараз Пу поставив напряму герасимова.
Успіхи пригожина базовані на карколомних втратах зеків під дулами автоматів заградзагонів.
Можливр, герасимов таку тактику не зможе використовувати надалі (і зеків поменшало).
Взагалі поточна війна в містах (Бахмут і Соледар) "автомат-на-автомат" нам не дуже вигідна - бо тут нівелюється наша перевага в високоточній артилерії (і навпаки, є перевага у великій кількості гарматного м'яса у рашистів). Нам би було краще не допускати до міських боїв - а знищувати рашистів за 2-10-40-80 км західною високоточною зброєю.
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11.01.2023 18:37 Ответить
може тоби в генштаб треба
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11.01.2023 19:14 Ответить
Прикидую скільки обморожених у кацапів, особливо у пригожинських вилупків.
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11.01.2023 18:40 Ответить
Як казав маршал Финляндии Маннергейм взимку 1940 року,..Чим більше вб'ємо Мавзолейних щурів Сраліна,тим швидше він втече з Фінляндії
Так і вийшло у березні 1940 року... Сралін наказав негайно Прекратить огонь...
Слава Маршалу Маннергейму✊💪
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11.01.2023 18:49 Ответить
Бандерофашист

@BanderoFashik

·

3 ч

Так. По Соледару из первых уст.

Шлите ***** руснявых свинособак. Парни работают. Бои идут без перерывов. Сложно. Никакого окружения нет. Не мешайте своими соплями перемалывать лучшие штурмовые подразделения русни. Скиньте лучше волонтерам деньги и пойдите завтра сдайте кровь.
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11.01.2023 18:50 Ответить
Вчера на 24-м показывали карту, где Соледар в конкретных клещах. Окружения нет, но часть путей для снабжения отрезана. Конечно, каждый метр дается оркам громадной ценой.

Еще одна такая победа, и я останусь без армии (Пирр)
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11.01.2023 19:53 Ответить
не оркам - а русне ублюдочной
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11.01.2023 20:35 Ответить
Полное и в хорошем качестве видео уничтожения группы свинособак в Соледаре

https://twitter.com/i/status/1613166436884844545
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11.01.2023 18:52 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.01.2023 18:55 Ответить
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11.01.2023 19:27 Ответить
https://youtu.be/MgRK2GmIh6g...
Генерал ЗСУ Сергій Кривонос про Солєдар та БахмУт...🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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11.01.2023 19:43 Ответить
Що зараз з Кривоносом, де він зараз?
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11.01.2023 19:54 Ответить
блогером стал
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11.01.2023 21:05 Ответить
Дуже цікаво розповів генерал Кривонос. Дякую!
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11.01.2023 21:36 Ответить
Ща не лето 22 ....резервы есть,оружие новое есть доставать и перемалывать есть чем....орки с наскока не взяли а значит дальше им будет все труднее и труднее...так как наши не спят и подтягивают арту и прчие средства поражения.
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11.01.2023 20:30 Ответить
Арта з застройке не работает-молоєфективна
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11.01.2023 22:50 Ответить
Соледар не Бахмут там низкие застройки ,даже пятиетажек мало.Учитывая что у наших намного точнее артиллерия....будет эффективна.
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11.01.2023 23:44 Ответить
 
 