Российские оккупанты пытаются взять Соледар, несут большие потери, бои продолжаются, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 11 января 2023 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются триста двадцать вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.
В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.
Угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, терпит большие потери, бои продолжаются.
Также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском – обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает агрессию Российской Федерации, предоставляя свою инфраструктуру для восстановления боеспособности подразделений противника. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Вместе с тем, российские оккупанты не прекращают обстрелов позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.
На Северском и Слобожанском направлениях огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области а также Гурьев Казачок, Стрелечье, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области.
На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Каменское и Плавни на Запорожье.
На Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.
В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики ужесточают режимные меры, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.
Усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. В частности, по состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.
По имеющейся информации, пограничная служба ФСБ Российской Федерации с 9 января этого года ввела в действие приказ об обеспечении ограничений выезда за границу граждан, пригодных к военной службе.
Украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов".
Пожалуйста, подождите...
Нагадався мем про Львівське метро.
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Щодо "брехливої статистики". Почнемо з того, що на світі існує три види брехні: просто брехня, нахабна брехня і статистика . Коли говорити серйозно, то є можливість приблизно оцінити розміри мобілізаційного резерву. Для цього потрібно поділити загальну кількість населення на 6. Звичайно, є нюанси, але у спрощеному вигляді достатньо і цього.
Далі. Знаючи приблизні розміри мобрезерву ворога, ми можемо оцінити найбільш імовірні сценарії його дій у коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі.
Якось так.
Як на мене, ти тут марнуєш час. Заходь сюди років за десять - тоді буде цікавіше.
Вчора призначили на посаду опального наче лапіна, сьогодні - герасимова... Начебто суровікін та пригожин майже разом діяли в останні тижні. Проте у грудні пригожин так і не взяв Бахмут, як начебто обіцяв Пу - хоча спалив на штурмах дуже багато зеків та гарматного м'яса рашистів.
Фактично, над пригожиним зараз Пу поставив напряму герасимова.
Успіхи пригожина базовані на карколомних втратах зеків під дулами автоматів заградзагонів.
Можливр, герасимов таку тактику не зможе використовувати надалі (і зеків поменшало).
Взагалі поточна війна в містах (Бахмут і Соледар) "автомат-на-автомат" нам не дуже вигідна - бо тут нівелюється наша перевага в високоточній артилерії (і навпаки, є перевага у великій кількості гарматного м'яса у рашистів). Нам би було краще не допускати до міських боїв - а знищувати рашистів за 2-10-40-80 км західною високоточною зброєю.
Так і вийшло у березні 1940 року... Сралін наказав негайно Прекратить огонь...
Слава Маршалу Маннергейму✊💪
@BanderoFashik
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3 ч
Так. По Соледару из первых уст.
Шлите ***** руснявых свинособак. Парни работают. Бои идут без перерывов. Сложно. Никакого окружения нет. Не мешайте своими соплями перемалывать лучшие штурмовые подразделения русни. Скиньте лучше волонтерам деньги и пойдите завтра сдайте кровь.
Еще одна такая победа, и я останусь без армии (Пирр)
https://twitter.com/i/status/1613166436884844545
Генерал ЗСУ Сергій Кривонос про Солєдар та БахмУт...🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦