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Російські окупанти намагаються взяти Соледар, зазнають великих втрат, бої тривають, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 11 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Триває триста двадцять друга доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі.

Загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 112 960 осіб, 3094 танки, 2078 артсистем, 6159 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Також, безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує агресію російської федерації, надаючи свою інфраструктуру для відновлення боєздатності підрозділів противника. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Разом з тим, російські окупанти не припиняють обстрілів позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти не пускають на ЗАЕС працівників, які відмовилися отримувати російський паспорт, та шукають їм заміну в РФ, - Генштаб

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога в районах 13 населених пунктів на Донеччині, Луганщині та Харківщині, - Генштаб

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник не припиняє тероризувати жителів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 10 січня завдали 19 ударів по зосередженню військ ворога, 6 позиціях ЗРК та 2 пунктах управління, - Генштаб

У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські загарбники посилюють режимні заходи, перевіряють місцеве населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.

Посилюється тенденція переповнення медичних закладів у тимчасово окупованих населених пунктах пораненими російськими окупантами. Так, станом на 9 січня, тільки у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць.

За наявною інформацією, прикордонна служба фсб російської федерації з 09 січня цього року ввела в дію наказ про забезпечення обмежень щодо виїзду за кордон громадян, які придатні до військової служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони Таврійського напрямку вразили російський катер на Дніпрі, - керівник пресцентру Єрін (оновлено)

Українська авіація протягом доби завдала тринадцять ударів по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Окрім того, наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До лікарні на Херсонщині привезли близько 120 окупантів, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Бандерофашист

@BanderoFashik

·

3 ч

Так. По Соледару из первых уст.

Шлите ***** руснявых свинособак. Парни работают. Бои идут без перерывов. Сложно. Никакого окружения нет. Не мешайте своими соплями перемалывать лучшие штурмовые подразделения русни. Скиньте лучше волонтерам деньги и пойдите завтра сдайте кровь.
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11.01.2023 18:50
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.01.2023 18:55
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коли ці підари скінчаться вже?
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11.01.2023 18:21 Відповісти
Боюсь, що це як таргани - винищити нереально, але можна створити нестерпні умови, щоб вони самі пішли.
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11.01.2023 18:24 Відповісти
там же не только всу
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11.01.2023 19:05 Відповісти
Тут в новинах постили фотку з прігожиним, де він в оточенні вагнерівців стоїть у підземному сховищі. Писали, що це не копальні у Соледарі, а якась печера у Донецькій області. Причому на доказ цього додавали фото цієї печери. Але є ще одна фотка, де він знов під землею, але цього разу вже не в печері, а тунелі з витесаними рівними стінами. Споруда явно штучного походження, отже можна зробити висновок, що це все ж таки копальні під Соледаром.
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11.01.2023 18:25 Відповісти
Ось вона:

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11.01.2023 18:28 Відповісти
Навіть і не сперечаюсь
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11.01.2023 18:30 Відповісти
что ты постищь розумный
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11.01.2023 19:10 Відповісти
Понимаешь бот,если бы тебе и пригожинским было шо предьявить о взятии всего города уже бы закидали видосами со всех районов соледара с названиями улиц переулков и т.п а не посетили пещеры с Мосфильма и не кидали ботов на доказывание ее подлинности.
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11.01.2023 20:22 Відповісти
Спробуй мову вивчити спочатку. А потім поспілкуємося, стєпанOFF. А поки що заздри мовчки...
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11.01.2023 20:33 Відповісти
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11.01.2023 18:38 Відповісти
Це з Metro Exodus?
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11.01.2023 19:19 Відповісти
Это гипсовые штольни под Бахмутом
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11.01.2023 18:41 Відповісти
в оригинале, это видео. там ещё он говорит что"В «Соляной шахте» был обнаружен схрон с боеприпасами, оставленный ВСУ." но сам склад то не показывают. проходят мимо каких то пары брошенных ящиков, но даже без желания подойти и показать, шо ж там брошено и сколько. дальше по пути следования этот отполированный участок снова переходит в ту же грубую стену пещеры. и шо, можно поверить, что захватив схрон с боеприпасами они не захотели тик-токиться в нём? ну это же смешно))
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11.01.2023 19:23 Відповісти
Там ще прибульці з Альфа Центравра сховали зореліт
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11.01.2023 19:27 Відповісти
та да )) це відео з рашитудой )) а там "правда й тіко правда" чуть нижче там я лінк кинув, в Україні, думаю, він не відкриється.
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11.01.2023 19:30 Відповісти
Це закинута штольня під Львовом. Зараз просто на Ринок вилізе
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11.01.2023 19:23 Відповісти
Каналізаційний колектор?
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12.01.2023 04:48 Відповісти
метро у маскві 😁
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11.01.2023 18:42 Відповісти

Нагадався мем про Львівське метро.
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11.01.2023 19:08 Відповісти
Цю фотку Дііп карта видає як доказ,що орки на соляній. Слухати не хочуть,що фейк.
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11.01.2023 19:17 Відповісти
Що таке Дііп карта???
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11.01.2023 19:20 Відповісти
тут часть оригинала с рашитудей. если и правда германия, то оно откроется. выводы мона сделать самим, фейк или правда.
https://t.me/s/vysokygovorit
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11.01.2023 19:27 Відповісти
в них дурного м'яса дохрєна - " в России число заключенных, находящихся в местах лишения свободы, уменьшилось до самого низкого уровня со времен распада СССР и по состоянию на 1 ноября 2022 года составило 439 453 человек"
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11.01.2023 18:26 Відповісти
...і плюс до того ще 20-24 млн. голів мобілізаційного резерву. Звісно, якщо вірити їхній статистиці.
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11.01.2023 19:09 Відповісти
бред собачий никаких 20 млн у них нет
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11.01.2023 20:32 Відповісти
Читати вмієм чи лише букви знаєм?
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12.01.2023 01:01 Відповісти
так зачем ты пишешь ихнюю брехливую статистику на украинсном сайте? ты что бот?
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12.01.2023 04:18 Відповісти
Синку, хамити почав саме ти. До речі, абсолютно немотивовано. Саме так ведуть себе боти або школярі, що заробляють собі на дозу дешевої наркоти. Але то таке. Хочу вірити, що у твоєму випадку це не так.
Щодо "брехливої статистики". Почнемо з того, що на світі існує три види брехні: просто брехня, нахабна брехня і статистика . Коли говорити серйозно, то є можливість приблизно оцінити розміри мобілізаційного резерву. Для цього потрібно поділити загальну кількість населення на 6. Звичайно, є нюанси, але у спрощеному вигляді достатньо і цього.
Далі. Знаючи приблизні розміри мобрезерву ворога, ми можемо оцінити найбільш імовірні сценарії його дій у коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі.
Якось так.
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12.01.2023 04:41 Відповісти
перестань писать простыни их всеранво никто не читает .. дiду
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12.01.2023 04:50 Відповісти
Ти непрвий, синку . Кому цікаво, той прочитає. Тим більше, що я викладаю думки простими словами і лаконічно.
Як на мене, ти тут марнуєш час. Заходь сюди років за десять - тоді буде цікавіше.
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12.01.2023 04:55 Відповісти
Я надіюсь, що наші керманичи дали зрозуміти лукашенку і всьому Білоруському народу, що, не дай Боже з відтілля, щось полетить в Україну, то ховайтеся всі-от президента, до уборщика аеродрому, чі полігону
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11.01.2023 18:29 Відповісти
Інтриги при дворі у царя в раші - постійні.
Вчора призначили на посаду опального наче лапіна, сьогодні - герасимова... Начебто суровікін та пригожин майже разом діяли в останні тижні. Проте у грудні пригожин так і не взяв Бахмут, як начебто обіцяв Пу - хоча спалив на штурмах дуже багато зеків та гарматного м'яса рашистів.
Фактично, над пригожиним зараз Пу поставив напряму герасимова.
Успіхи пригожина базовані на карколомних втратах зеків під дулами автоматів заградзагонів.
Можливр, герасимов таку тактику не зможе використовувати надалі (і зеків поменшало).
Взагалі поточна війна в містах (Бахмут і Соледар) "автомат-на-автомат" нам не дуже вигідна - бо тут нівелюється наша перевага в високоточній артилерії (і навпаки, є перевага у великій кількості гарматного м'яса у рашистів). Нам би було краще не допускати до міських боїв - а знищувати рашистів за 2-10-40-80 км західною високоточною зброєю.
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11.01.2023 18:37 Відповісти
може тоби в генштаб треба
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11.01.2023 19:14 Відповісти
Прикидую скільки обморожених у кацапів, особливо у пригожинських вилупків.
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11.01.2023 18:40 Відповісти
Як казав маршал Финляндии Маннергейм взимку 1940 року,..Чим більше вб'ємо Мавзолейних щурів Сраліна,тим швидше він втече з Фінляндії
Так і вийшло у березні 1940 року... Сралін наказав негайно Прекратить огонь...
Слава Маршалу Маннергейму✊💪
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11.01.2023 18:49 Відповісти
Бандерофашист

@BanderoFashik

·

3 ч

Так. По Соледару из первых уст.

Шлите ***** руснявых свинособак. Парни работают. Бои идут без перерывов. Сложно. Никакого окружения нет. Не мешайте своими соплями перемалывать лучшие штурмовые подразделения русни. Скиньте лучше волонтерам деньги и пойдите завтра сдайте кровь.
показати весь коментар
11.01.2023 18:50 Відповісти
Вчера на 24-м показывали карту, где Соледар в конкретных клещах. Окружения нет, но часть путей для снабжения отрезана. Конечно, каждый метр дается оркам громадной ценой.

Еще одна такая победа, и я останусь без армии (Пирр)
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11.01.2023 19:53 Відповісти
не оркам - а русне ублюдочной
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11.01.2023 20:35 Відповісти
Полное и в хорошем качестве видео уничтожения группы свинособак в Соледаре

https://twitter.com/i/status/1613166436884844545
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11.01.2023 18:52 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.01.2023 18:55 Відповісти
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11.01.2023 19:27 Відповісти
https://youtu.be/MgRK2GmIh6g...
Генерал ЗСУ Сергій Кривонос про Солєдар та БахмУт...🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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11.01.2023 19:43 Відповісти
Що зараз з Кривоносом, де він зараз?
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11.01.2023 19:54 Відповісти
блогером стал
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11.01.2023 21:05 Відповісти
Дуже цікаво розповів генерал Кривонос. Дякую!
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11.01.2023 21:36 Відповісти
Ща не лето 22 ....резервы есть,оружие новое есть доставать и перемалывать есть чем....орки с наскока не взяли а значит дальше им будет все труднее и труднее...так как наши не спят и подтягивают арту и прчие средства поражения.
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11.01.2023 20:30 Відповісти
Арта з застройке не работает-молоєфективна
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11.01.2023 22:50 Відповісти
Соледар не Бахмут там низкие застройки ,даже пятиетажек мало.Учитывая что у наших намного точнее артиллерия....будет эффективна.
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11.01.2023 23:44 Відповісти
 
 