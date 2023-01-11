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"Лобіюватимемо, щоб НАТО дало Україні гарантії безпеки", - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

нато

Перебуваючи із візитом у Львові, президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що уряд його країни, а також уряд Литви лобіюватимуть гарантії безпеки НАТО для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення канцелярії польського глави держави у Twitter, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Зустріч у Львові була дуже важливою - ми говорили з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою про підтримку України та безпеку Європи, про те, що ми лобіюватимемо, щоб НАТО дало Україні гарантії безпеки", - заявив він.

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Нагадаємо, що 11 січня у Львові Дуда повідомив, що Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard.

Автор: Вадим Куц
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Пізно давати гарантії, війна вже іде.
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11.01.2023 22:24 Відповісти
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11.01.2023 22:36 Відповісти
А чому б не приняти Україну в НАТО?
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11.01.2023 23:00 Відповісти
Не потрібно вигадувати велосипед (які гарантії??) - У Штатах х*ева туча крилатих ракет (вже застарілих, але якісних) - дайте їх Україні. Тисячу ракет і Штатам - економія на утилізації.👈
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11.01.2023 23:15 Відповісти
Лобіювати треба членство, щоб і Україна надавала НАТО свої гарантії в обмін на гарантії від НАТО - це єдиний правильний варіант.
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11.01.2023 23:40 Відповісти
 
 