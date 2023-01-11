"Будем лоббировать, чтобы НАТО дало Украине гарантии безопасности", - Дуда
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Находясь с визитом во Львове, президент Польши Анджей Дуда заверил, что правительство его страны и правительство Литвы будут лоббировать гарантии безопасности НАТО для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение канцелярии польского главы государства в Twitter, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
"Встреча во Львове была очень важна - мы говорили с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой о поддержке Украины и безопасности Европы, о том, что мы будем лоббировать, чтобы НАТО дало Украине гарантии безопасности", - заявил он.
Напомним, что 11 января во Львове Дуда сообщил, что Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard.
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