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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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"Будем лоббировать, чтобы НАТО дало Украине гарантии безопасности", - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

нато

Находясь с визитом во Львове, президент Польши Анджей Дуда заверил, что правительство его страны и правительство Литвы будут лоббировать гарантии безопасности НАТО для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение канцелярии польского главы государства в Twitter, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Встреча во Львове была очень важна - мы говорили с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой о поддержке Украины и безопасности Европы, о том, что мы будем лоббировать, чтобы НАТО дало Украине гарантии безопасности", - заявил он.

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Напомним, что 11 января во Львове Дуда сообщил, что Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard.
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Пізно давати гарантії, війна вже іде.
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11.01.2023 22:24 Ответить
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11.01.2023 22:36 Ответить
А чому б не приняти Україну в НАТО?
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11.01.2023 23:00 Ответить
Не потрібно вигадувати велосипед (які гарантії??) - У Штатах х*ева туча крилатих ракет (вже застарілих, але якісних) - дайте їх Україні. Тисячу ракет і Штатам - економія на утилізації.👈
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11.01.2023 23:15 Ответить
Лобіювати треба членство, щоб і Україна надавала НАТО свої гарантії в обмін на гарантії від НАТО - це єдиний правильний варіант.
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11.01.2023 23:40 Ответить
 
 