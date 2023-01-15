Британія не передаватиме Україні гелікоптери Apache, - SkyNews

Повідомлення видання Mirror про те, що Велика Британія збирається передати Україні вертольоти Apache, не відповідає дійсності.

Про це повідомила редакторка SkyNews з питань безпеки та оборони Дебора Хейнс, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони повідомило, що стаття DailyMirror про те, що Велика Британія надішле в Україну ударні гелікоптери Apache, є невірною", - написала вона у твіттері.

Хейнс додала посилання на офіційне повідомлення міністерства оборони Британії про військову допомогу Україні. Згадки про гелікоптери Apache в цьому тексті немає.

"Більше деталей буде повідомлено в понеділок", - додала Хейнс.

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Нагадаємо, 14 січня Британія повідомила про плани передати Україні танки Challenger 2. Також до пакету допомоги входять гаубиці AS-90.

Про плани передати Україні також вертольоти Apache повідомляло видання Mirror. Офіційно ця інформація не була підтверджена.