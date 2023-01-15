Британія не передаватиме Україні гелікоптери Apache, - SkyNews
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Повідомлення видання Mirror про те, що Велика Британія збирається передати Україні вертольоти Apache, не відповідає дійсності.
Про це повідомила редакторка SkyNews з питань безпеки та оборони Дебора Хейнс, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство оборони повідомило, що стаття DailyMirror про те, що Велика Британія надішле в Україну ударні гелікоптери Apache, є невірною", - написала вона у твіттері.
Хейнс додала посилання на офіційне повідомлення міністерства оборони Британії про військову допомогу Україні. Згадки про гелікоптери Apache в цьому тексті немає.
"Більше деталей буде повідомлено в понеділок", - додала Хейнс.
Нагадаємо, 14 січня Британія повідомила про плани передати Україні танки Challenger 2. Також до пакету допомоги входять гаубиці AS-90.
Про плани передати Україні також вертольоти Apache повідомляло видання Mirror. Офіційно ця інформація не була підтверджена.
Будь ласка, зачекайте...
Як мінімум були б вдячні і за колишні 'афганські' MD530F для початку
По данным военного, по состоянию на 17:30 штурмовые отряды врага заняли промзону у рудника номер 7, находящуюся на админгранице города Соледар.
Минобороны Украины официально эту информацию не комментировало.
война на этом не закончилась
отступили, потому что перебросили силы на направление которое посчитали более важным
Фейкомет-переможник на війні гірше підараzа.
Тобі вказали, хто написав цю статтю, тож вірити їй чи ні, залежить від того, наскільки ти довіряєш цьому виданню.
Вважаєш, що це "помийка" - хто тобі тоді доктор, що ти повірив помийці?
думаєте надати зброю чи техніку це просто пару штук погрузили і передали?
Це включає в себе ремонтні зіпи, технології, фахівців. це все мільойни доларів.
Дякуємо за те що і так дають, правда. але неможна включати "мельника" і гівном поливати тих, завдяки кому ми все ще на плаву.
що потрібно б - нарешті державі, в особі укроборонпрома, перейти від попрошайства, до співпраці. Технологічно готових підприємств в Східній Європі багато. Від України - робітники, технології, частково ресурси, від партнерів - умови та ресурси. Щоб українці самі собі зброю клепали на теренах Європи. та це таакий довгий процес курва, його ще б у травні розпочати, на березень би мали перші поставки.. замість цього бігаємо з протягнутою рукою по всіх компаніях
Оця риса нашого менталітету не нова- запорозькі козаки теж любили хайпувати на тому що справжньому лицарю не до лиця носити броню (кольчугу) і сміялись з 'боягузів' в латах і кольчузі.
А потім пореготали і все- завжди знайдеться Івашка Брюховецький який за боярський титул продасть всіх Москві за першої нагоди
кто-то что-то недослышал...кто-то что-то не так понял и фсё!!! - бритам теперь оправдываться????
они обещали надать вертолеты???? где и кто это сказал???
только официальные данные от официальных лиц!!! фсё!!! шоб не облизываться зря))))
Через годину:ні,не дають,то ми щось не те почули,або пожартували або ще щось.
Створити видимість,що ви щось знаєте?Чи щось робите?
Дадим - не дадим. Дадим, но потом. Не, потом тоже не дадим. И другим не разрешим дать.
Но вы держитесь!!!
В західних ЗМІ працюють багато журналістів - вихідців з мордору , які не факт що не заангажовані . Наприклад я все думав чого це на сторінці СНН частенько з'являються доволі провокативні що до України - статейки . Поки не подивився хто ж їх продукує ,, виявляється - в редакції СНН працює журналістка , така собі - Юлія Кесаєва ,, кацапка . Все стало зрозуміло
А акціями деяких доволі відомих західних журналів і газет , володіють кацапські олігархи , як от наприклад газети " Індепендент " - папа і синок Лєбєдєви ,, і так далі .
Одно и то же уже сколько раз.
Московиты пусть рассказывают про наши новые вертолёты.