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Британія не передаватиме Україні гелікоптери Apache, - SkyNews

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вертоліт,apache

Повідомлення видання Mirror про те, що Велика Британія збирається передати Україні вертольоти Apache, не відповідає дійсності.

Про це повідомила редакторка SkyNews з питань безпеки та оборони Дебора Хейнс, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони повідомило, що стаття DailyMirror про те, що Велика Британія надішле в Україну ударні гелікоптери Apache, є невірною", - написала вона у твіттері.

Хейнс додала посилання на офіційне повідомлення міністерства оборони Британії про військову допомогу Україні. Згадки про гелікоптери Apache в цьому тексті немає.

"Більше деталей буде повідомлено в понеділок", - додала Хейнс.

Також читайте: Українці довели - якщо матимуть зброю, то доведуть справу до кінця, - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

Нагадаємо, 14 січня Британія повідомила про плани передати Україні танки Challenger 2. Також до пакету допомоги входять гаубиці AS-90.

Про плани передати Україні також вертольоти Apache повідомляло видання Mirror. Офіційно ця інформація не була підтверджена.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+45
Як вони вже всі заїбали. Танки дамо но через рік все дамо но не зразу. Ви представте як сильно кремлівські грошики глибоко сидять в демократів з ЕС та СЯш
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15.01.2023 17:55
+31
схоже, вони послухали абдристовича і перелякалися, що українці самі себе повбивають тими Апачами
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15.01.2023 17:58
+30
Та ***** 🤬🤬🤬
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15.01.2023 17:53
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Та ***** 🤬🤬🤬
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15.01.2023 17:53 Відповісти
схоже, вони послухали абдристовича і перелякалися, що українці самі себе повбивають тими Апачами
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15.01.2023 17:58 Відповісти
Эта новость была из жёлтой прессы
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15.01.2023 18:13 Відповісти
Интересно какая ответственность за это. А то их желтая пресса может по сути сочинять новости как кремль -тв и им ничего не будет?
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15.01.2023 18:39 Відповісти
ага, це, називається "свобода слова", тому цій курві арестовичу теж нічого не буде. Аферисти і злодіх вже давно навчилися як грати демократію, ось і грають і нас розом з нею, а ми тільки очима кліпаємо.
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15.01.2023 19:01 Відповісти
Ну Нарцисович не является СМИ и к нему не могут применяться законы о СМИ. (если они вообще есть)
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15.01.2023 23:53 Відповісти
3.14дры.
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15.01.2023 23:26 Відповісти
Тому що це "ескалація"?
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15.01.2023 17:53 Відповісти
Як вони вже всі заїбали. Танки дамо но через рік все дамо но не зразу. Ви представте як сильно кремлівські грошики глибоко сидять в демократів з ЕС та СЯш
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15.01.2023 17:55 Відповісти
То му що Байден проти
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15.01.2023 17:55 Відповісти
Похоже, что он залегает на зиму в спячку.
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15.01.2023 19:02 Відповісти
Новости все веселее и веселее.
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15.01.2023 17:55 Відповісти
Головне не як не зв'язувати це з Зелею.
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15.01.2023 18:08 Відповісти
Тиць *******
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15.01.2023 17:56 Відповісти
Поубивав би гадìв.
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15.01.2023 23:29 Відповісти
Про Арчери теж так казали. Просто лаг виявився в півроку.
Як мінімум були б вдячні і за колишні 'афганські' MD530F для початку
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15.01.2023 17:56 Відповісти
Афган був позаблоковим союзником США ! А хто ми ? Верніше, а хто Зеля ?
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15.01.2023 18:10 Відповісти
А до Зели, вы были кто? Весьмирснами и все должны крутиться вокруг нас? Вот вам и должны и один и два и три ....
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15.01.2023 18:28 Відповісти
Зброя як і гроші ******** тишу.
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15.01.2023 17:56 Відповісти
Еще одна причина не читать статьи с ссылками на "СМИ". Чтобы не было потом разочарований.
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15.01.2023 17:56 Відповісти
То передаватиме , то не передаватиме , поводяться , як діти дорослі дядьки - ганьба 😠
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15.01.2023 17:56 Відповісти
Фронт уже находится за пределами Соледара, враг занял промзону", - Мадяр
По данным военного, по состоянию на 17:30 штурмовые отряды врага заняли промзону у рудника номер 7, находящуюся на админгранице города Соледар.
Минобороны Украины официально эту информацию не комментировало.
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15.01.2023 17:57 Відповісти
и что?
война на этом не закончилась
отступили, потому что перебросили силы на направление которое посчитали более важным
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15.01.2023 18:06 Відповісти
Навіть якщо ЗСУ відійдуть за річку Бахмутка це все ще Соледар.не розганяйте зраду.
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15.01.2023 18:36 Відповісти
****@ли не європейці , а ті дурні що такі статті поширювали , щось від Великої Британії офіційних заяв з цього питання ніби не було (( Крім того той вертоліт обслуговувати не так просто , був документальний фільм як їх застосовували у Югославії колишній , так там мало не завод із собою везли ((
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15.01.2023 18:50 Відповісти
Та 3.14дарасы.
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15.01.2023 23:30 Відповісти
В ближайшее время Великобритания направит в Украину 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.
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15.01.2023 17:58 Відповісти
Фейкометів треба по морді відхлестати.
Фейкомет-переможник на війні гірше підараzа.
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15.01.2023 18:00 Відповісти
Можете приїхати в редацію видання Mirror, і виконати своє бажання.
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15.01.2023 18:04 Відповісти
Те саме стосується і тих хто передруковує не перевірену інформацію від таких інфопомийок.
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15.01.2023 18:06 Відповісти
Я погоджусь з тобою, якщо ти надаш спосіб перевірки інсайду конкретного видання.

Тобі вказали, хто написав цю статтю, тож вірити їй чи ні, залежить від того, наскільки ти довіряєш цьому виданню.

Вважаєш, що це "помийка" - хто тобі тоді доктор, що ти повірив помийці?
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15.01.2023 18:20 Відповісти
заспокійтесь, іксперди.
думаєте надати зброю чи техніку це просто пару штук погрузили і передали?
Це включає в себе ремонтні зіпи, технології, фахівців. це все мільойни доларів.
Дякуємо за те що і так дають, правда. але неможна включати "мельника" і гівном поливати тих, завдяки кому ми все ще на плаву.
що потрібно б - нарешті державі, в особі укроборонпрома, перейти від попрошайства, до співпраці. Технологічно готових підприємств в Східній Європі багато. Від України - робітники, технології, частково ресурси, від партнерів - умови та ресурси. Щоб українці самі собі зброю клепали на теренах Європи. та це таакий довгий процес курва, його ще б у травні розпочати, на березень би мали перші поставки.. замість цього бігаємо з протягнутою рукою по всіх компаніях
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15.01.2023 18:00 Відповісти
Навіщо свої дрони виробляти? Якщо вкраїнчики можуть радісно реготунькати з російських чмобіків, іранських дронів, і ракет які от от закінчаться...
Оця риса нашого менталітету не нова- запорозькі козаки теж любили хайпувати на тому що справжньому лицарю не до лиця носити броню (кольчугу) і сміялись з 'боягузів' в латах і кольчузі.
А потім пореготали і все- завжди знайдеться Івашка Брюховецький який за боярський титул продасть всіх Москві за першої нагоди
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15.01.2023 18:08 Відповісти
трясця, оце шапкозакидництво вже правда дістала. " та там лошари, воювати не вміють, та у них все старе і ржаве". Хай так, але московія постійно жила війнами, воювати вони вміють, мясом, та цього ресурсу у них по вінця. техніка може і стара - але своя, знімають зі своїх складів, а не випрошують по всьому світу. І добре що наші котики то розуміють, і визнають ворога, шкода що населення ще не зовсім... Війна важка, і не так швидко у них закінчиться ресурс... ну а нам своє робити, хто як і де може. і не дивіться на прапор коменту
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15.01.2023 18:14 Відповісти
Прапор норм)) Купував мотороли для фронту - поляки навіть скидку зробили. Вітання братам - слов'янам!
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15.01.2023 18:19 Відповісти
ой друже, я тут не по свої волі) начальство змусило, сказало більше толку буде з мене тільки пару тижнів тут, поки свята, вихідні, робота тільки починається. закінчиться зима - повернусь до свого рідного Києва. Хай без світла, без ліфтів, та вдома...
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15.01.2023 18:22 Відповісти
Арєстович і 95 квартал то не всі українці. А інших по зе-марафону не показують.
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15.01.2023 18:39 Відповісти
тому треба що завжди знаходився той, хто івашці башку відріже раніше ніж він встигне когось продати.
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15.01.2023 19:04 Відповісти
на нем и ребенок полетит -кнопачка старт -руль ..пулемет..все электроника само летит..как на компе
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15.01.2023 19:03 Відповісти
Все прикидають хер к носу .
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15.01.2023 18:01 Відповісти
а що це усі занили,і зробили Британію винною? Це ж ваші проблеми,що ви усю жовтуху сприймаєте всерйоз
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15.01.2023 18:03 Відповісти
о на маєш
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15.01.2023 18:04 Відповісти
Це буде але вже не при Зелі!
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15.01.2023 18:06 Відповісти
Оберуть його знову, от побачите. Впевнено рухаємось до диктатури. На 'повернуться з фронту' не сподівайтесь- в ЗСУ все той самий набір зрізу суспільства що й на гражданці, тим більше що пасіонарії воюють і помирають, а залишаються більше ті хто любить дивитись по ТВ і реготунькати з 'майданутих' і жартів кварталу95
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15.01.2023 18:13 Відповісти
В 2019 р племінник служив. На питання за кого в частині будете голосувати -- "ми поза політикою, ми по приколу"
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15.01.2023 18:42 Відповісти
а як йому зараз, все ще прикольно?
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15.01.2023 19:06 Відповісти
на повернуться з фронту і правда не варто розраховувати, а ось пояснювати людям, що поза політикою не вийде, бо політика керує всіма нашими сферами життя, і що треба пильнувати, щоб потім не плакати.
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15.01.2023 19:07 Відповісти
А что было до Зели кроме смешных санкций за Крым и Донбасс?
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15.01.2023 22:22 Відповісти
просто иногда некоторые (типа абристовича) ставят телегу впереди лошади....
кто-то что-то недослышал...кто-то что-то не так понял и фсё!!! - бритам теперь оправдываться????
они обещали надать вертолеты???? где и кто это сказал???
только официальные данные от официальных лиц!!! фсё!!! шоб не облизываться зря))))
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15.01.2023 18:10 Відповісти
В DailyMirror підробляє Арестович на півзарплатні.
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15.01.2023 18:11 Відповісти
миррор закинула фейк, а наши распространили - обычное дело
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15.01.2023 18:14 Відповісти
Та крім всього наші писаки (журналісти) часто беруть свій пальчик в рот і насосують звідти стільки всього, що самі потім дивуються, коли приходиться спростовувати.
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15.01.2023 18:17 Відповісти
підараси!
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15.01.2023 18:21 Відповісти
От на хера таке писать?Такі речі треба взагалі в таємниці тримати.А наші довбані іксперти-радники-журналюги:дають танки!дають ракети!дають літаки!
Через годину:ні,не дають,то ми щось не те почули,або пожартували або ще щось.
Створити видимість,що ви щось знаєте?Чи щось робите?
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15.01.2023 18:26 Відповісти
Підписників і переглядів більше і грошики капають.
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15.01.2023 18:43 Відповісти
стравить - стравили и бздять в кальсоны в сторонке
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15.01.2023 18:30 Відповісти
Хмырь дЕрмак и прочие Татаровы и даже Трампы довольны...
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15.01.2023 18:34 Відповісти
Суки!!!! Достали!!!!

Дадим - не дадим. Дадим, но потом. Не, потом тоже не дадим. И другим не разрешим дать.

Но вы держитесь!!!
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15.01.2023 18:38 Відповісти
Внесу поправочку - "поки що".
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15.01.2023 18:41 Відповісти
Блин,та этих Апачей только американцы за последние пару лет поставили на хранение 250 штук.
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15.01.2023 18:47 Відповісти
Шо саме цікаве, новину про передачу гелікоптерів ніхто з тут приутніх не бачив. А коли зʼявилася новина шо та новина не новина, то одразу купа прокльонів .
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15.01.2023 18:49 Відповісти
Была на уп, речь шла о 4-х штуках.
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15.01.2023 20:46 Відповісти
Сотні разів казав і казатиму далі - не надто вірте ЗМІ ,, включаючи найпопулярніші західні .. В погоні за сенсаціями вони інколи мелють хз що , і взагалі протилежне одне одному .
В західних ЗМІ працюють багато журналістів - вихідців з мордору , які не факт що не заангажовані . Наприклад я все думав чого це на сторінці СНН частенько з'являються доволі провокативні що до України - статейки . Поки не подивився хто ж їх продукує ,, виявляється - в редакції СНН працює журналістка , така собі - Юлія Кесаєва ,, кацапка . Все стало зрозуміло
А акціями деяких доволі відомих західних журналів і газет , володіють кацапські олігархи , як от наприклад газети " Індепендент " - папа і синок Лєбєдєви ,, і так далі .
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15.01.2023 18:58 Відповісти
вони мабуть так "різнорідність думок" підтримують, треба ж обє сторони послушать, да, і вибрать ту, которая более убедительна. А більш переконуюча та, яка має більше бабла і політичної волі.
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15.01.2023 19:09 Відповісти
Вот такие деборы - это уже внуки товарищей-социалистов левой прессы всегда все знают и во всем разбираются!?
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15.01.2023 19:02 Відповісти
Поки існують аристовичи, єрмаки, врахаміі, подоляки….не бачити нам нічого. На зажоді не дурні і все бачать
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15.01.2023 19:12 Відповісти
Потому что надо МЕНЬШЕ ПИ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗДЕТЬ про то, чего ещё нет.
Одно и то же уже сколько раз.
Московиты пусть рассказывают про наши новые вертолёты.
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15.01.2023 19:21 Відповісти
Різні проплачені шараги розповсюджують дезу, а потім всім ****** Британія. Досить вже вестись на різного роду інфосміття. Хто-хто, а Британія, як і Польща, робить все можливе для наближення нашої Перемоги. Краще запитайте у зелених підорів: чим і як вони "допомагають" ЗСУ з 2019-го, коли прийшли до влади і що з того вийшло.
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15.01.2023 19:24 Відповісти
Сами выдумали, сами опровергают.
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15.01.2023 19:30 Відповісти
Піпець!!! я вже хотів йти в військомат і проситися літати на апачі!!!! А тут ....
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15.01.2023 19:33 Відповісти
Так а шо там з ескадроном танків летючих? Теж піздьож? А той Сунак нічого не хоче сказати? Хоче, ще раз - в усьому винні ми самі, тільки ми. Чомусь прибалти і члени варшавського договору зметикували, куди бігти, а ми, як остолопи, туди-сюди, туди-сюди. От і докачались, а тепер: допоможіть, вбивають! Може, так нам і треба?
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15.01.2023 20:29 Відповісти
Шольц може розслабитись
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15.01.2023 21:02 Відповісти
Ну тогда скоро сами с парашей воевать будете бздуны
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15.01.2023 21:23 Відповісти
Реклама, піар. А по суті велика персональна ферма з зерном. Ось хто ми, для ЄС. Але, тупа молодь це не розуміє, вони з радістю вивчать англійську і свалять в то саме ЕС або США.
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15.01.2023 22:01 Відповісти
Як ця " ромашка" вже дістала...."дадуть- не дадуть",а може,це таємниця? І апаче вже в Україні?
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15.01.2023 22:25 Відповісти
Засцяли
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16.01.2023 10:46 Відповісти
 
 