Столтенберг про постачання важкої зброї для України: "Я очікую більшого в найближчому майбутньому"
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Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю газеті Handelsblatt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Київ вже давно наполягає на отриманні більш важкого озброєння, в тому числі танків, але західні країни неохоче йдуть назустріч, посилаючись на побоювання бути втягнутими у війну або спровокувати Росію.
"Нещодавні обіцянки щодо надання важкої бойової техніки є важливими - і я очікую більшого в найближчому майбутньому", - сказав Столтенберг.
Ці коментарі пролунали напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни, - сказав Столтенберг. "Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги" – наголосив він.
На початку цього місяця Франція, Німеччина і США пообіцяли надати французькі легкі танки AMX-10 RC, 40 німецьких БМП Marder і 50 бойових машин Bradley.
Однак тиск на союзників зростає, щоб вони пішли далі і погодилися на поставку бойових танків.
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак в суботу пообіцяв надати Україні 14 танків Challenger 2, що робить її першою західною країною, яка постачатиме важкі танки, на яких наполягав Київ.
Столтенберг заявив, що президент Росії Владімір Путін зробив помилку, напавши на Україну.
"Він переоцінив силу власних збройних сил. Ми бачимо їхні помилки, відсутність морального духу, проблеми з керівництвом, погане оснащення", - сказав він.
Але росіяни "продемонстрували, що вони готові нести великі втрати для досягнення своїх цілей", тому Росію не варто недооцінювати.
Будь ласка, зачекайте...
Чомусь спочатку прочиталося "Я очкую"
)))
Завтра вы увидите, то что никогда не видели, это будет завтра, завтра.
Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас
По техническим причинам программа важкої зброї на завтра переносится на завтра
Треба сівоху ще йому в заступники запропонувати, але ж Данилов, чи перенесе він таку втрату хвахівця з мокрою матнею!!!
Мабуть, в ОПУ сівоху тримають для заміни Тарана ….
Убога влада…
****!
Ми даєм люлєй найбільшій армії - а вони дрочать.
Из Соледара позывной Мадяр,стоим воюем,позиционно идут бои..
Бутусов вроде сказал что линия соприкосновения уже проходит за соляной шахтой Соледара и трасса Бахмут-Северск простреливается артиллерией противника.
Англия - отравление новичком.
МН17 - убиты граждане ЕС.
Подрыв СП2 в водах ЕС
Упали ракеты в Польще - убило пару человек.
НАТО вообще, какоето нерешительное.
Если США, как при Трампе скажет - что не будет помогать НАТО, т.к. не выделяете 2% денег на оборону.
То единственная надежда останется только - что Украина защитит...
Шольц, Столтенберг, Байден и др.
да не ожидать и блох ловить надо. а действовать.