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Столтенберг про постачання важкої зброї для України: "Я очікую більшого в найближчому майбутньому"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг,єнс

Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю газеті Handelsblatt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Київ вже давно наполягає на отриманні більш важкого озброєння, в тому числі танків, але західні країни неохоче йдуть назустріч, посилаючись на побоювання бути втягнутими у війну або спровокувати Росію.

"Нещодавні обіцянки щодо надання важкої бойової техніки є важливими - і я очікую більшого в найближчому майбутньому", - сказав Столтенберг.

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Ці коментарі пролунали напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни, - сказав Столтенберг. "Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги" – наголосив він.

На початку цього місяця Франція, Німеччина і США пообіцяли надати французькі легкі танки AMX-10 RC, 40 німецьких БМП Marder і 50 бойових машин Bradley.

Однак тиск на союзників зростає, щоб вони пішли далі і погодилися на поставку бойових танків.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак в суботу пообіцяв надати Україні 14 танків Challenger 2, що робить її першою західною країною, яка постачатиме важкі танки, на яких наполягав Київ.

Столтенберг заявив, що президент Росії Владімір Путін зробив помилку, напавши на Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Необхідно нарощувати виробництво озброєння для захисту країн НАТО та допомоги Україні, - Столтенберг

"Він переоцінив силу власних збройних сил. Ми бачимо їхні помилки, відсутність морального духу, проблеми з керівництвом, погане оснащення", - сказав він.

Але росіяни "продемонстрували, що вони готові нести великі втрати для досягнення своїх цілей", тому Росію не варто недооцінювати.
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Топ коментарі
+15
Столтенберг про постачання важкої зброї для України: "Я очікую...

 Чомусь спочатку прочиталося "Я очкую"
)))
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15.01.2023 19:21
+11
Пане Столтенберг! Очікує Україна. Ви не очікувати маєте, а надавати.
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15.01.2023 19:11
+10
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15.01.2023 19:28
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Танки давай дядя, все інше ми без тебе зробимо і швидше ворушись
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15.01.2023 19:10 Відповісти
Пане Столтенберг! Очікує Україна. Ви не очікувати маєте, а надавати.
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15.01.2023 19:11 Відповісти
Залужнии попросив 300 танків -- значить 300 танків -- шо ви там переминаєтесь з ноги на ногу .
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15.01.2023 19:11 Відповісти
найближче майбутне це дні тижні місяці роки?
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15.01.2023 19:12 Відповісти
Кінчиться все тим, що броню у промисловій кількісті почне везти дядя Сем. А ці лівери з багєтниками отримають довічну ганьбу.
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15.01.2023 19:13 Відповісти
На то вони і країна N 1 в світі
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15.01.2023 19:22 Відповісти
досить вже очкувати
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15.01.2023 19:13 Відповісти
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15.01.2023 19:15 Відповісти
Дай, Боже, щоб гробаків там сотнями лягало, хай гніють.
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15.01.2023 19:23 Відповісти
Це було очевидно ще 24.02 , коли вони навперебій спішили заявляти, що не будуть вмішуватись
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15.01.2023 19:20 Відповісти
Вони чекають коли в нас кінчаться люди. З пво так само було: дочекались коли все що в нас можна було розбомбити - розбомбили, і тоді заявили що дадуть пво ( по 1 штуці, щоб бува чогось не збили випадково)
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15.01.2023 19:18 Відповісти
Як ви вже за.бали своїм майбутнім. Дайте зброю і задавимо того *****, чого ви його боїтесь до цих пір?
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15.01.2023 19:20 Відповісти
Столтенберг про постачання важкої зброї для України: "Я очікую...

 Чомусь спочатку прочиталося "Я очкую"
)))
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15.01.2023 19:21 Відповісти
Фрейд ніколи не помиляється
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15.01.2023 19:23 Відповісти
Так ти ж генеральний секретар НАТО, від кого ти очікуєш? Від прибиральниці свого кабінету? Чи від сторожа? Не очікую, а очкую - так правильніше.
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15.01.2023 19:23 Відповісти
Сцикуни...дальше нема що коментувати
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15.01.2023 19:24 Відповісти
це вже давно не смішно...
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15.01.2023 19:25 Відповісти
Здравствуйте товарищи, начинаем программу телепередач на завтра, на завтра
Завтра вы увидите, то что никогда не видели, это будет завтра, завтра.
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15.01.2023 19:25 Відповісти
Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня
Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас
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15.01.2023 19:26 Відповісти
я буду долга гнать віласіпєт, шолє?
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16.01.2023 08:28 Відповісти
Да )
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17.01.2023 01:22 Відповісти
найближче майбутнє це завтра? чи навесні? чи в літку?
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15.01.2023 19:26 Відповісти
Внимание
По техническим причинам программа важкої зброї на завтра переносится на завтра
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15.01.2023 19:32 Відповісти
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15.01.2023 19:28 Відповісти
І навіщо таке НАТО? Але мрія є мрія. Можливо, років через 30-50 НАТО стане іншим.....
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15.01.2023 19:33 Відповісти
одна авіаносна ударна група, вистачить.
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15.01.2023 19:33 Відповісти
Насправді всі казки про авіаносні групи, системи ПРО, вондервафлі - бутафорія. Одиночні екземпляри для окозамилення і освоювання бюджетів. Поки воно не попало в реальну війну з рівноцінним противником - все це сферичні коні в вакуумі.
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15.01.2023 19:42 Відповісти
Ви вважаєте, що росія рівноціний противник?
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15.01.2023 20:12 Відповісти
Навіть не знаю ,що сказати . В Європі є бутафорні армії і якісь поштучні взірці ********* озброєння. ВПК відсутнє. США щось має, але на картинці, сферичні коні в вакуумі - ганяти верблюдів з бедуїнами по пустелі можуть, а вот на рахунок реальної війни - невідомо, все може виявитись дурілкою картонною: і ПРО, і абрамси , і хвалена авіація, яка насправді не стикалась ніколи із реальною ППО
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15.01.2023 22:49 Відповісти
Ні.
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16.01.2023 08:54 Відповісти
От молодець, терплячий…
Треба сівоху ще йому в заступники запропонувати, але ж Данилов, чи перенесе він таку втрату хвахівця з мокрою матнею!!!
Мабуть, в ОПУ сівоху тримають для заміни Тарана ….
Убога влада…
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15.01.2023 19:43 Відповісти
Ага
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15.01.2023 19:48 Відповісти
Короче война будет затяжной , а ***** и дальше будет ху.....рить по Украине , безнаказанно вот так )(...ня молята
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15.01.2023 19:53 Відповісти
Ждёте вы только одного - что бы мы тут все передохли. И истощить парашу. Буферная зона. Мразь,они потом и за вами поицдут.
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15.01.2023 20:01 Відповісти
Чекайте та дрочіть навприсядки.
****!
Ми даєм люлєй найбільшій армії - а вони дрочать.
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15.01.2023 20:02 Відповісти
Хорош *******. *******. Суки,они к вам поицдут,если мы не удержим.
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15.01.2023 20:04 Відповісти
Очередной трёп который идёт с мая месяца, четыре танка Которые ещё не дали на ожидаемые 500 тыс, мобилизованных и 1500 км фронта. Генерал Залужный, который на деле доказал что он профессионал, четкосказал сколько и чего надо.
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15.01.2023 20:13 Відповісти
https://youtu.be/mXr8Sw2I2LE..

Из Соледара позывной Мадяр,стоим воюем,позиционно идут бои..
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15.01.2023 20:22 Відповісти
Мадьяр в Бахмуте, он не может точно знать что в Соледаре.
Бутусов вроде сказал что линия соприкосновения уже проходит за соляной шахтой Соледара и трасса Бахмут-Северск простреливается артиллерией противника.
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15.01.2023 20:41 Відповісти
***** в печали уже и на цензор загнал роту ботов. Не дождётесь, будете сос. ать вместе с ним. Слава Украине и спасибо партнёрам.
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15.01.2023 20:22 Відповісти
Самолет Качинского - может и катастрофа, но обломки на исследование россия почемуто не отдает - верьте нам.

Англия - отравление новичком.

МН17 - убиты граждане ЕС.

Подрыв СП2 в водах ЕС

Упали ракеты в Польще - убило пару человек.

НАТО вообще, какоето нерешительное.

Если США, как при Трампе скажет - что не будет помогать НАТО, т.к. не выделяете 2% денег на оборону.

То единственная надежда останется только - что Украина защитит...
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15.01.2023 21:23 Відповісти
Похоже на импотенцию.
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15.01.2023 21:39 Відповісти
Танков и самолетов нет, но вы держитесь там и всего хорошего...
Шольц, Столтенберг, Байден и др.
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16.01.2023 06:07 Відповісти
Столтенберг о поставках тяжелого оружия для Украины: "Я ожидаю большего в ближайшем будущем" (С)
да не ожидать и блох ловить надо. а действовать.
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16.01.2023 08:28 Відповісти
 
 