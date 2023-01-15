УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16954 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 928 5
війна (56913) обстріл (21411) Херсон (2368) Червоний Хрест (349) Тимошенко_Кирило (493)

В Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,обстріл,руйнування

Російські окупанти вразили в Херсоні приміщення, де працюють представники Червоного Хреста.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. Через обстріл виникла серйозна пожежа", - написав він.

На думку Тимошенка, ворог знав, куди завдає удар.

Також читайте: Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні. Люди не постраждали, - ОВА

"Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко", - додав він.

Раніше відео наслідків обстрілу росіянами житлового будинку в Херсоні публікував перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

В Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста 01
В Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста 02

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уверен, представители Красного Креста в недоумении "кто же это мог сделать?"
показати весь коментар
15.01.2023 20:14 Відповісти
А что скажет такая известная ***** как Агенс каламар?! А на какую длину в жопу путлера засунет свой язык Антониу Гитиэреш?! Что ООН, что красный крест, что АИ - это отжившие перевравшие свое предназначение сытые бюрократические свиньи..
показати весь коментар
15.01.2023 20:28 Відповісти
Розмістіть там повій з Амнесті, може й їм що прилетіть
показати весь коментар
15.01.2023 20:37 Відповісти
А не може бути так, що якась стаціонарна система відеоспостереження у Херсоні працює на кацапів?...
показати весь коментар
15.01.2023 21:13 Відповісти
Дружественный огонь. Случайно получилось.
показати весь коментар
15.01.2023 21:40 Відповісти
 
 