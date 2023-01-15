В Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. ФОТО

Російські окупанти вразили в Херсоні приміщення, де працюють представники Червоного Хреста.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. Через обстріл виникла серйозна пожежа", - написав він.

На думку Тимошенка, ворог знав, куди завдає удар.

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"Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко", - додав він.

Раніше відео наслідків обстрілу росіянами житлового будинку в Херсоні публікував перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.



