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Союзникам треба надати Україні танки та ППО, - прем’єрка Естонії Каллас після удару по Дніпру

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каллас,кая

Союзникам необхідно передати Україні танки та ППО, оскільки Росія має бути притягнута до відповідальності за такі удари, як по багатоповерхівці у Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас зробила у твіттері.

"Атаками на Дніпро та інші міста України Росія вкотре довела, що вона є терористичною державою. Мій заклик до союзників і партнерів: давайте посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, у тому числі танки та засоби протиповітряної оборони. Росія має бути притягнена до відповідальності за всі скоєні злочини", - наголосила Каллас.

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Автор: Роман Свиридович
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Подяка балтійським друзям. Стара Європа якось не дуже поспішає, наче вичікує та спостерігає, коли ми здамося колоніальним імперцям та віддамо свої святі землі дикунам.
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15.01.2023 21:16 Відповісти
 
 