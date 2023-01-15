Союзникам треба надати Україні танки та ППО, - прем’єрка Естонії Каллас після удару по Дніпру

Союзникам необхідно передати Україні танки та ППО, оскільки Росія має бути притягнута до відповідальності за такі удари, як по багатоповерхівці у Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас зробила у твіттері.

"Атаками на Дніпро та інші міста України Росія вкотре довела, що вона є терористичною державою. Мій заклик до союзників і партнерів: давайте посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, у тому числі танки та засоби протиповітряної оборони. Росія має бути притягнена до відповідальності за всі скоєні злочини", - наголосила Каллас.

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