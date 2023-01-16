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Дніпро місто (2154) обстріл (21411) Боррель (810)

Ці злочини не залишаться безкарними, - Боррель про обстріл Дніпра

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав ракетний обстріл Дніпра "нелюдською агресією Росії" проти мирних жителів, яка не залишиться безкарною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у неділю в твіттері.

"Черговий російський ракетний обстріл вчора завдав удару українським містам. Нелюдська агресія Росії націлена безпосередньо на мирних жителів, включаючи дітей. Ці злочини не залишаться безкарними. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - написав Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про удар РФ по будинку в Дніпрі: Росія - терористична держава. Прийде час відповідальності

Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.

Станом на вечір 15 січня президент Зеленський повідомив - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
15 січня 2023 року.

Причиною війни, яка триває зараз в Україні, є некомпетентність країн НАТО, - вважає колишній президент Даля Грібаускайте.

«Від початку війни я казала, що ми не можемо дивитися і стояти осторонь і дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за цю свободу і за життя в Україні», - сказала Даля Грібаускайте журналістам у п'ятницю в Сеймі Литви.

Екс-президентка Литви неодноразово критикувала занадто повільну реакцію Заходу на російську агресію.
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16.01.2023 00:47
+13
Коли ***** вбивал 1 000 000 сирійців , Европа мовчала. Розбомбив Аллепо - Европа мовчала
Зараз ***** рушить Україну . ВІЙНА ПІДІЙШЛА ДО КОРДОНІВ ЕВРОПИ .
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16.01.2023 00:39
+8
Європа впевнена, що зможе утримувати війну біля свого порогу "стільки, скільки знадобиться". Чомусь саме таке формулювання використовують європейські високопосадовці, коли мова заходить про надання допомоги Україні".
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16.01.2023 00:43
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16.01.2023 00:37 Відповісти
Коли ***** вбивал 1 000 000 сирійців , Европа мовчала. Розбомбив Аллепо - Европа мовчала
Зараз ***** рушить Україну . ВІЙНА ПІДІЙШЛА ДО КОРДОНІВ ЕВРОПИ .
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16.01.2023 00:39 Відповісти
Європа впевнена, що зможе утримувати війну біля свого порогу "стільки, скільки знадобиться". Чомусь саме таке формулювання використовують європейські високопосадовці, коли мова заходить про надання допомоги Україні".
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16.01.2023 00:43 Відповісти
Maksym Buz1 день назад (изменено)

Коли Забужко каже про те, що світ по-суті завжди дивився і навіть зараз дивиться на нас очима росії, бо та працювала на західну публіку, а ми - ні, то вона не перебільшує.

Українська держава має докладати значно більших зусиль ніж зараз аби розповідати світу про себе.
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16.01.2023 00:49 Відповісти
Європа не зможе. Українці врешті закінчаться. І навіть якщо завезти найманців так як ми за свою землю вони тут воювати не будуть. Європейці це розуміють тому тягнуть час за рахунок життів українців, утилізують тут своє старе мілітарне майно (звільняють склади для нової зброї економлячи на утилізації) і активно переозброюються. Але такими темпами як це робиться зараз вони не встигнуть. А коли залишаться без бамперу їм *******. Стратегії у кацапів буде іншою. Ядерні удари з найвіддаленіших частин Європи будуть послідовно наноситись в сторону центра (Берлін) з вимогою повної капітуляції. Першою кацапи спалять Португалію. Її кацапам не шкода і вся Європа вийде на вулиці висловлювати занепокоєння з траурними стрічками... "По кому дзвонить дзвін?"
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16.01.2023 02:28 Відповісти
Борель всіх покарає.. ось прийде до дому і покарає.. з кота свого розпочне.
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16.01.2023 00:45 Відповісти
15 січня 2023 року.

Причиною війни, яка триває зараз в Україні, є некомпетентність країн НАТО, - вважає колишній президент Даля Грібаускайте.

«Від початку війни я казала, що ми не можемо дивитися і стояти осторонь і дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за цю свободу і за життя в Україні», - сказала Даля Грібаускайте журналістам у п'ятницю в Сеймі Литви.

Екс-президентка Литви неодноразово критикувала занадто повільну реакцію Заходу на російську агресію.
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16.01.2023 00:47 Відповісти
Причиною війни, яка триває зараз в Україні, є некомпетентність головнной країнi НАТО = США, президента США Байдена
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16.01.2023 02:48 Відповісти
Пропоную уважно послухати Оксану ЗАБУЖКО ( зсередини інтервью ) . Вона каже, що для запада Україна завжди була частиною россии , як наприклад Баварія для Німеччіни. Цей месидж був ще з часів Сталіна.

Тому владу України (за 30 років) потрібно запитати , а що ви зробили , щоб цей месидж зменити ?

Забужко: Штайнмайер - циничная стерва, но на скамью подсудимых с Путиным не хочет
https://youtu.be/qiI8IkDA9ys

СЛУХАЕМО УКРАЇНСЬКИХ ПІСМЕНИКІВ , а не москальських журналистів у Фабриці новин
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16.01.2023 02:56 Відповісти
Maksym Buz1 день назад (изменено)

Коли Забужко каже про те, що світ по-суті завжди дивився і навіть зараз дивиться на нас очима росії, бо та працювала на західну публіку, а ми - ні, то вона не перебільшує. Українська держава має докладати значно більших зусиль ніж зараз аби розповідати світу про себе.
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16.01.2023 02:57 Відповісти
Бавария так не считает, у неё особое положение в Германии, государство в государстве. Вошло в состав всего-то сто лет назад.
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16.01.2023 02:58 Відповісти
Справа не конкретно в Баварії . Раша расставила у світі акценти , що Україна - це іі частина , як наприклад Пьемонт в Італії. Раша похерила всю ВЕЛИКУ ІСТОРИЮ України ( 8 тисяч років мінімум) , раша обманкуртіла частину українського населення і т д . І світ тому невтручался в проблеми раши і України - мол внутри вони сами розберуться.

Так Вот - презідентів і премьерів України (за 30 років ) треба судити ЗА ВСЕ і за те, що меседж раши досі працюе
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16.01.2023 03:07 Відповісти
30 років = за мало. 40 років потребно для рабiв до выхода из рабства. Два поколения.
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16.01.2023 03:13 Відповісти
Ну чого так мало 80000 років - ваш наратив нічим не відрізняється від кацапського Аркаїму , навіть якщо ми і маємо відношення до названих вами 8000 років то це те саме як ви маєте відношення до свого прапрадіда - так він ваш родич але в вас залишилось тільки одна шіснадцята його генетичного матеріалу .
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16.01.2023 07:35 Відповісти
Ви не толкайте тут кацапськІ ТЕЗИ про аркаим
НА ТЕРРИТОРІІ УКРАЇНИ була Трипольська єра 6000 років до н єри. Це е доказаним фактом , Рашу від цього коробить від заздрищів. Українці - нащадки трипільців і скіфів і Київської Русі

а на территоріі московіі БУВ ЛЕДНИК ДО початку нової єри.
Там даже мамонти жити не хотіли 🤣🤣🤣
Тому між історию України і московіі- 6000 років .
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16.01.2023 08:17 Відповісти
Льодовик на території кацапстану був до нашої ери - але 8000 років тому його там вже не було , мамонти взагалі не жили на льодовиках - щоб вони там взагалі їли ? Щодо того що ми нащадки Русі питань не має ( можна сказати що ми одноосібно володієм цим правом) а от щодо скіфів і трипільців то тут не все так просто - ви в курсі що скіфи жили не тільки на території ******** України а трипільці також мешкали на території ******** Молдови і Румунії. Щодо Аркаїму - я навів приклад цього так званого "города руской слави" щоб пояснити що не варто убодоблюватися кацапам і наприклад нацистам (з їхнім наративом що вони прямі нащадки аріїв - хоч ******* німці вже не мають прямого відношення навіть до античних германців), скільки би років не було українцям то наші роки і наша історія і ми відрізняємся від інших народів .
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16.01.2023 17:16 Відповісти
Рекомендую Вам розібратися з ледовиком на раше і андрофагами в їх лісах

История України

Часть 1

https://youtu.be/FfPXeabFmEs

Часть 2 https://youtu.be/J2LlHJ-oD5A

Часть 3 https://youtu.be/sOiWWp2mUd4

Часть 4 https://youtu.be/6moMoJbQmiQ

Часть 5 https://youtu.be/RE0OxqdultE

Есть 6 https://youtu.be/IdCk3Ww5kEI

Часть 7 https://youtu.be/4xIO2Jph7eQ Часть 1

https://youtu.be/FfPXeabFmEs

Часть 2 https://youtu.be/J2LlHJ-oD5A

Часть 3 https://youtu.be/sOiWWp2mUd4

Часть 4 https://youtu.be/6moMoJbQmiQ

Часть 5 https://youtu.be/RE0OxqdultE

Есть 6 https://youtu.be/IdCk3Ww5kEI

Часть 7 https://youtu.be/4xIO2Jph7eQ

ЧАСТЬ 8 https://youtu.be/QbXhapu0h1E

Часть 9 https://youtu.be/brZsbl8bkxQ

Часть 10 https://youtu.be/o_eCAoAGOpM

Часть 11 https://youtu.be/bHbdWDCuAXg

Часть 12 https://youtu.be/GFAWjCAFcUw

Часть 13 https://youtu.be/NtdFvPttmiI

Часть 14 https://youtu.be/FE5sgOfdLgk

Часть 15 https://youtu.be/Cs7Td-iigic

Часть 16 https://youtu.be/np1083ztGU4

Часть 17 https://youtu.be/***********

Часть 18 https://youtu.be/Ci85M93EdFQ
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16.01.2023 21:22 Відповісти
Після просмотру відео , якщо захочете посперечатися , знайдете мене за цією ссилкою

Часть историков на Западе могла быть на бюджете ФСБ - Ярослав Грицак

https://youtu.be/I_C_1kPapRI

15.01.2023 14:40

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16.01.2023 21:26 Відповісти
А Ванька слушает да ест
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16.01.2023 00:47 Відповісти
коцапию ждет атака глубочайшей озабоченностью
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16.01.2023 00:51 Відповісти
Порожній *******, краще вже мовчіть, бо оці дитсадівські "мамі розкажу" звучать як знущання.
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16.01.2023 00:56 Відповісти
Европа забула СУТЬ РОССІІІ

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16.01.2023 01:02 Відповісти
Люся может рвать волосы на жопе -трюк с обеливанием парашы не удался
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16.01.2023 01:03 Відповісти
Це ж не перший Дом з мешканцями кацапи бомбят ракетами
ЩОСЬ РОБИТЬ ВЖЕ З ЦІМІ ФАШИСТАМИ
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16.01.2023 01:06 Відповісти
нехай боррель погуглить фото зруйнованного будинку в Бородянці с початку повномасштабної війни! один в один як з Дніпра... або загуглить фото будинків Маріуполя, Києва, Одеси тощо!
коли відбудеться те "покарання"? ***** скоріше здохне від старості, ніж дочекається того ефімерного "покарання"
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16.01.2023 01:33 Відповісти
100%
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16.01.2023 02:58 Відповісти
Ми це чуємо вже 11 місяців...Тільки ЗСУ роблять відплату тільки вони наша надія.
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16.01.2023 02:07 Відповісти
Поки що ні один кацап не загинув у своєму ліжку.Про вибиті шибки десь в усть-********** курської губернії згадувати недоречно.Бо це дуже "страшна" помста.
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16.01.2023 07:27 Відповісти
Ага , ты сначала разберись со збитым Boeing MN 17 . Наказатели . Где Петриот , танки истребители
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16.01.2023 07:41 Відповісти
Pan Kotskyi , Символічне питання, а що вважати за Європу, Польша ,та Прибалтика, увійшли ,чи ні . А Східна Німеччина . ? За Молдову даже не запитую Це теж входило до Імперії
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16.01.2023 07:58 Відповісти
Вместо заклинаний лучше бы поставили ракеты большой дальности
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16.01.2023 08:26 Відповісти
Огласите весь список пожалуйста.
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16.01.2023 09:49 Відповісти
Володька ложил с прибором на ваши бесконечные озабоченности. Всё больше и больше наглеет.
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16.01.2023 09:53 Відповісти
 
 