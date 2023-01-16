Ці злочини не залишаться безкарними, - Боррель про обстріл Дніпра
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав ракетний обстріл Дніпра "нелюдською агресією Росії" проти мирних жителів, яка не залишиться безкарною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у неділю в твіттері.
"Черговий російський ракетний обстріл вчора завдав удару українським містам. Нелюдська агресія Росії націлена безпосередньо на мирних жителів, включаючи дітей. Ці злочини не залишаться безкарними. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - написав Боррель.
Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.
Станом на вечір 15 січня президент Зеленський повідомив - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини
Будь ласка, зачекайте...
Зараз ***** рушить Україну . ВІЙНА ПІДІЙШЛА ДО КОРДОНІВ ЕВРОПИ .
Коли Забужко каже про те, що світ по-суті завжди дивився і навіть зараз дивиться на нас очима росії, бо та працювала на західну публіку, а ми - ні, то вона не перебільшує.
Українська держава має докладати значно більших зусиль ніж зараз аби розповідати світу про себе.
Причиною війни, яка триває зараз в Україні, є некомпетентність країн НАТО, - вважає колишній президент Даля Грібаускайте.
«Від початку війни я казала, що ми не можемо дивитися і стояти осторонь і дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за цю свободу і за життя в Україні», - сказала Даля Грібаускайте журналістам у п'ятницю в Сеймі Литви.
Екс-президентка Литви неодноразово критикувала занадто повільну реакцію Заходу на російську агресію.
Тому владу України (за 30 років) потрібно запитати , а що ви зробили , щоб цей месидж зменити ?
Забужко: Штайнмайер - циничная стерва, но на скамью подсудимых с Путиным не хочет
https://youtu.be/qiI8IkDA9ys
СЛУХАЕМО УКРАЇНСЬКИХ ПІСМЕНИКІВ , а не москальських журналистів у Фабриці новин
Коли Забужко каже про те, що світ по-суті завжди дивився і навіть зараз дивиться на нас очима росії, бо та працювала на західну публіку, а ми - ні, то вона не перебільшує. Українська держава має докладати значно більших зусиль ніж зараз аби розповідати світу про себе.
Так Вот - презідентів і премьерів України (за 30 років ) треба судити ЗА ВСЕ і за те, що меседж раши досі працюе
НА ТЕРРИТОРІІ УКРАЇНИ була Трипольська єра 6000 років до н єри. Це е доказаним фактом , Рашу від цього коробить від заздрищів. Українці - нащадки трипільців і скіфів і Київської Русі
а на территоріі московіі БУВ ЛЕДНИК ДО початку нової єри.
Там даже мамонти жити не хотіли 🤣🤣🤣
Тому між історию України і московіі- 6000 років .
История України
Часть 1
https://youtu.be/FfPXeabFmEs
Часть 2 https://youtu.be/J2LlHJ-oD5A
Часть 3 https://youtu.be/sOiWWp2mUd4
Часть 4 https://youtu.be/6moMoJbQmiQ
Часть 5 https://youtu.be/RE0OxqdultE
Есть 6 https://youtu.be/IdCk3Ww5kEI
Часть 7 https://youtu.be/4xIO2Jph7eQ Часть 1
https://youtu.be/FfPXeabFmEs
Часть 2 https://youtu.be/J2LlHJ-oD5A
Часть 3 https://youtu.be/sOiWWp2mUd4
Часть 4 https://youtu.be/6moMoJbQmiQ
Часть 5 https://youtu.be/RE0OxqdultE
Есть 6 https://youtu.be/IdCk3Ww5kEI
Часть 7 https://youtu.be/4xIO2Jph7eQ
ЧАСТЬ 8 https://youtu.be/QbXhapu0h1E
Часть 9 https://youtu.be/brZsbl8bkxQ
Часть 10 https://youtu.be/o_eCAoAGOpM
Часть 11 https://youtu.be/bHbdWDCuAXg
Часть 12 https://youtu.be/GFAWjCAFcUw
Часть 13 https://youtu.be/NtdFvPttmiI
Часть 14 https://youtu.be/FE5sgOfdLgk
Часть 15 https://youtu.be/Cs7Td-iigic
Часть 16 https://youtu.be/np1083ztGU4
Часть 17 https://youtu.be/***********
Часть 18 https://youtu.be/Ci85M93EdFQ
Часть историков на Западе могла быть на бюджете ФСБ - Ярослав Грицак
https://youtu.be/I_C_1kPapRI
15.01.2023 14:40
ЩОСЬ РОБИТЬ ВЖЕ З ЦІМІ ФАШИСТАМИ
коли відбудеться те "покарання"? ***** скоріше здохне від старості, ніж дочекається того ефімерного "покарання"