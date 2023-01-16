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Контрактники з Дагестану відмовилися воювати в Україні та повернулися до частини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Контрактники 136-ї мотострілецької бригади з Дагестану відмовилися виконувати накази командування під час війни в Україні та повернулися до пункту постійної дислокації підрозділу у Буйнакську.

Це стало відомо із матеріалів адміністративної справи військовослужбовця Заура Батирханова, який скаржився на звільнення зі служби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Кавказ.Реалии.

Точну кількість контрактників, що повернулися з ним з України, не називають.

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Суд встановив, що на початку березня 2022 року Батирханов був відправлений на фронт, де під час вантажно-розвантажувальних робіт відчув себе погано. Контрактник звернувся до медичного загону спеціального призначення, але йому відмовили у допомозі. Згодом інший військовослужбовець нібито передав Батирханову усне розпорядження командира вирушити до місця постійної дислокації частини, що контрактник і зробив 25 березня. Прибувши до Дагестану, він звернувся по медичну допомогу.

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Як випливає з наданих до суду командуванням частини документів, Батирханов та кілька його товаришів по службі, "перебуваючи у службовому відрядженні з виконання спеціальних завдань, відмовилися виконувати наказ про заняття вогневої позиції в районі зосереджень для прикриття союзних військ". У списку військових, які відмовилися від участі у війні, Батирханова не було, але командир військової частини пояснив, що "допустив недогляд", не вказавши його прізвище.

Стосовно Батирханова склали протокол про грубу дисциплінарну провину, на підставі якого його звільнили з військової служби.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
как говорил герой Нагиева в фильме Чистилище культями в переходе асфальт царапать будут после войны
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16.01.2023 09:23
+6
Росію власне бидло цікавить лише постільки (і до того часу) поки його можна послать у бій Як тільки він не зможе воювать - його вважають "непотребом"
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16.01.2023 09:16
+6
То давня справа.
Треба, щоб зараз у них було якомога більше відмов.
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16.01.2023 09:23
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Будуть жити якщо не розстріляють.
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16.01.2023 09:13 Відповісти
Оцените красоту игры!

В Україні стало плохо,
Командир устно відправив в частину

Боєць сказав "яволь, май екселєнц!" і опинився аж в Буйнакску

Іншалла!
Хвала Аллаху великому та милосердному 😂
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16.01.2023 12:12 Відповісти
Росію власне бидло цікавить лише постільки (і до того часу) поки його можна послать у бій Як тільки він не зможе воювать - його вважають "непотребом"
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16.01.2023 09:16 Відповісти
как говорил герой Нагиева в фильме Чистилище культями в переходе асфальт царапать будут после войны
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16.01.2023 09:23 Відповісти
російська мова, російські фільми, напевно і російські пісні слухав... от так вони нас помаленьку робили своїми "братьями"
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16.01.2023 11:15 Відповісти
То давня справа.
Треба, щоб зараз у них було якомога більше відмов.
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16.01.2023 09:23 Відповісти
Интересно , но нехрена не понятно …
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16.01.2023 09:36 Відповісти
Бойцов стало плохо и по устному приказу командировка пошел в часть, в Буйнакск 😂
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16.01.2023 12:13 Відповісти
Розумні, не тупе м'ясо...
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16.01.2023 09:37 Відповісти
Наплявать, наплявать, надоело воевать
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16.01.2023 09:44 Відповісти
Буряты, даги, зеки вроде начали заканчиваться, но теперь должны пойти кацапы из дипрессивных губерний и башкиры.
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16.01.2023 10:19 Відповісти
Ну и к чему эта мартовская "новость"?
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16.01.2023 10:26 Відповісти
Зараз таких випадків в рази більше. Але заградзагони хозгвардії над цим працюють. Тому і рвуться гранати та лунають перестрілки у ппд орків.
Добре б більше такого.
Бо не холодільнік скінчить цю війну, а рядовий піхвотний льолік, який буде боятися хохлов більш за хозгвардійців і знатиме, що на парашистані ще не все вкрали.
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16.01.2023 10:27 Відповісти
 
 