Минулої доби росіяни вбили 18 цивільних, 34 особи зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові минулої доби вбили в Україні 18 цивільних, ще 34 особи поранено.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 15.01.2023 (станом на 09:00 16.01.2023):
Дніпропетровська область - 15 загиблих, 2 поранених (виявлено після ракетного удару по м. Дніпро 14.01.2023)
Донецька область - 7 поранених
Запорізька область - 9 поранених
Харківська область - 2 поранених
Херсонська область - 3 загиблих, 14 поранених", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Tetiana Koliesnikova
показати весь коментар16.01.2023 13:41 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...