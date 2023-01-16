Минулої доби росіяни вбили 18 цивільних, 34 особи зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Російські військові минулої доби вбили в Україні 18 цивільних, ще 34 особи поранено.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 15.01.2023 (станом на 09:00 16.01.2023):



Дніпропетровська область - 15 загиблих, 2 поранених (виявлено після ракетного удару по м. Дніпро 14.01.2023)

Донецька область - 7 поранених

Запорізька область - 9 поранених

Харківська область - 2 поранених

Херсонська область - 3 загиблих, 14 поранених", - йдеться в повідомленні.

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