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Минулої доби росіяни вбили 18 цивільних, 34 особи зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові минулої доби вбили в Україні 18 цивільних, ще 34 особи поранено.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 15.01.2023 (станом на 09:00 16.01.2023):

Дніпропетровська область - 15 загиблих, 2 поранених (виявлено після ракетного удару по м. Дніпро 14.01.2023)
Донецька область - 7 поранених
Запорізька область - 9 поранених
Харківська область - 2 поранених
Херсонська область - 3 загиблих, 14 поранених", - йдеться в повідомленні.

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Минулої доби росіяни вбили 18 цивільних, 34 особи зазнали поранень, - ОП 01

Автор: Наталя Джума
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Опа не знає що лише в Дніпрі вбито 40людей і багато поранених? Немає чим зайнятися окрім інфографіки малювати
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16.01.2023 13:41 Відповісти
 
 