Є надія, що Німеччина погодиться передати танки Leopard Україні, - прем’єр Польщі Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Німеччина швидко погодиться передати танки Leopard 2 Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна LIGA.net.

За його словами, він говоритиме з німецькими політиками про перекидання танків в Україні, оскільки вона потребує сучасної західної бронетехніки.

Він наголосив, що до передачі танків закликав також президент США Джо Байден.

"У мене є надія, що наші німецькі партнери наважаться і зможуть виділити танки, значна частина важкої техніки потрібна у вигляді Leopard. Ми готові це зробити", - сказав прем'єр Польщі.

Моравецький заявив, що не може собі уявити, щоб Німеччина швидко не дала згоду на передачу танків Україні.

"В Україні також йде боротьба за нашу безпеку. Для стабільності та миру важливо перестати зволікати, а розпочати реальну підтримку, як це роблять Польща, США та Велика Британія", - підсумував він.

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