Є надія, що Німеччина погодиться передати танки Leopard Україні, - прем’єр Польщі Моравецький
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Німеччина швидко погодиться передати танки Leopard 2 Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна LIGA.net.
За його словами, він говоритиме з німецькими політиками про перекидання танків в Україні, оскільки вона потребує сучасної західної бронетехніки.
Він наголосив, що до передачі танків закликав також президент США Джо Байден.
"У мене є надія, що наші німецькі партнери наважаться і зможуть виділити танки, значна частина важкої техніки потрібна у вигляді Leopard. Ми готові це зробити", - сказав прем'єр Польщі.
Моравецький заявив, що не може собі уявити, щоб Німеччина швидко не дала згоду на передачу танків Україні.
"В Україні також йде боротьба за нашу безпеку. Для стабільності та миру важливо перестати зволікати, а розпочати реальну підтримку, як це роблять Польща, США та Велика Британія", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Але дуже маленька надія.
Може вам краще там у Німеччині щось закрити та нам тут доповісти, що закриті усі прокацапські медіа, пропагандони відправлені на рідні єпєня, а ви відмовились від німецьких виплат та повертаєтесь на історичну Батьківщину допомагати тут наводити лад, бо без вас ми не впораємося.
До яких органів мені звернутись у Німеччині, щоб вам відрізали Інтернет ?
Реальна ТК , я вже це зрозуміла. .
Надія є на все, але не треба кричати про це на всіх шпальтах, надаючи інформацію таким чином, ніби питання вже вирішене на 100%
Це не правильно.
Колись я мав довіру до таких джерел як WP, NT, WSJ, BBC, але вони поступово перетворилися на звичайну жовту пресу.
А перші три, взагалі на рупори кацапської пропаганди.
Давайте краще буде обмін тілами. Можем ще тіло шуфрича накинути...
Йде з посади Крістіне Ламбрехт, яка очолювала мілітарне відомство понад рік. Вона прославилася численними скандалами.
"Коли в січні 2022 року близько 200 000 російських солдатів підступали до кордону України, Ламбрехт з гордістю оголосила про постачання 5000 шоломів до України, - пише Bild, резюмуючи: - Ганьба!"
Вона всіляко гальмувала передачу ЗСУ будь-яких озброєнь, в тому числі танків.
Говорячи про війну, міністерка повідомила, що отримала купу вражень і цікавих зустрічей.
У Німеччині мало хто сумуватиме за Ламбрехт: порожні арсенали та жалюгідне забезпечення Бундесверу - ось що залишає вона після 11 місяців війни.
Її наступницею Bild називає уповноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль. Ця пані недалеко відійшла від колеги.
Більшість її заяв по Бундесверу й допомозі України - це скигління про мізерні запаси та власні потреби.
Щоправда, Хьогль бодай визнає, що "Леопарди" дуже допоможуть Україні. Це вже прогрес. Bloomberg пише, що Берлін таки дотиснули, наступного тижня може бути очікуване нами рішення по танк
Німецькі генерали відверто кажуть, що їх уряд досі пережовує "соплі Меркель".
Весь 2022 рік німецькі чиновники витратили на визнання проблем і їх оплакування. Шольц оголосив про масштабне переозброєння та спеціальну програму для Бундесверу на суму 100 млрд євро. Процес досі не запущено.
Полковник Андре Вюстнер заявив, що у німецької армії дефіцит "майже всього": "від відсутності персоналу та мотивації серед молодих людей пов'язувати своє життя з військовою службою до постачання запасних частин, ***********, не кажучи вже про нові системи зброї". Показово, що лише 36 САУ ************** 2000 в робочому стані, а запасів снарядів вистачить на 3 дні війни. Піком ганьби німецької армії стали БМП Puma, які масово зламалися після навчань.
Німецькі генерали не соромляться називати причину такого стану справ - це політика Ангели Меркель. Кажуть, вона розвалила Бундесвер. Але уряд Шольца не поспішає виправляти помилки, бо й нинішній канцлер - не політик воєнного часу і не харизматичний лідер.
Шольц дивиться лише на соцопитування. А німці не хочуть ні воювати, ні платити за безпеку. Коли б не стусани від Вашингтона, німці б взагалі закрилися у своїй мушлі й оплакували кожний євро, витрачений на протистояння росіянам.
Ось так німецька політика виглядає з-за лаштунків. Це варто знати для глибшого розуміння геополітики.
Орест Сохар
Підписуйтеся на "Орестократію (https://t.me/orestokratiia)
Причому, не кацапами.
Зараз, він лише відновлює техніку зі зберігання.
Жодного виробництва.
Навіть Т-84, банально не змогли запустити в серію: нема на чому будувати серійно, можливе лише штучне виробництво.
Одними верстатами не обмежується.
Якби все було так просто, то жодних проблем запустити будь що у серію, маючи лише креслення, або навіть прототип, не було б.
Але виробництво, т-64 знищували роками, нема не інформації, не фахівців.
А Т-84, довели лише до експериментальної серії: виробництво треба створювати, а це декілька років.
Ну і головне в тому, що хайперам та популістам від влади, це не потрібно.
І це не серійні машини.