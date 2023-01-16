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НАБУ (3421) Герасимов Артур (287) САП (411)

Нардепу "ЄС" Герасимову повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

герасимов

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру нардепу "Європейської солідарності" Артуру Герасимову у недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ і САП повідомили чинному депутату про підозру у брехні в декларації. Депутат не задекларував двоповерхове будинок та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія). Цю нерухомість депутат придбав ще у 2013 році за 190 тисяч євро. Також незадекларованими виявилися понад 1,6 тисяч доларів на рахунках в українських банках", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК заявили, що, ймовірно, йдеться про нардепа "Європейської Солідарності" Артура Герасимова. Раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування про іспанську нерухомість парламентаря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЄС" Герасимов не задекларував будинок в Іспанії, - НАЗК

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
А що там по крадіям гуманітарки на Запоріжчині? Чи це не на часі?
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16.01.2023 12:32
+29
😁 У сімі 192 000 доларів? Ось що значить, коли опозиціонер. Якби був у слугах, то там навіть за мільйон баксів ніхто б не чіпав. Та й не чіпають.
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16.01.2023 12:33
+26
в даному випадку йдеиься про 2013рік. Ще не факт що походження коштів не легальне.
навіть не цікаво.
цікавлять ті що наприклад 2019г обралися, а 20му батьки почали даруватителеканали (ковальов), годинники і готівку по 20млн. (сосна) і тому подібні.
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16.01.2023 13:05
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Подумаєш забув хатинку в селі запсати...
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16.01.2023 12:30 Відповісти
в даному випадку йдеиься про 2013рік. Ще не факт що походження коштів не легальне.
навіть не цікаво.
цікавлять ті що наприклад 2019г обралися, а 20му батьки почали даруватителеканали (ковальов), годинники і готівку по 20млн. (сосна) і тому подібні.
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16.01.2023 13:05 Відповісти
Аж за 191 тисяча доларів, не то що деякі на мільйони тільки відпочивають і мародерять та мародерять західну гуманітарку. Справ немає, все в ажурі. Так в одного некрадуна знайшли в офшорах 41 мільйон доларів США і Що? Я нікого не виправдовую, просто порівнюю важливість для влади справ, а точніше вибірковість.
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16.01.2023 15:08 Відповісти
Своїх треба перевіряти
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16.01.2023 12:31 Відповісти
"Своїм - все, ворогам - закон".
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16.01.2023 13:09 Відповісти
А що там по крадіям гуманітарки на Запоріжчині? Чи це не на часі?
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16.01.2023 12:32 Відповісти
"это крадії у того кого нада, крадії!"
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16.01.2023 12:38 Відповісти
ЦИТАТИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ:
"Свій капітал я сколотив сам, сам заробив ці гроші. Хоча, я вам скажу чесно, ці руки дуже багато крали. Але я ніколи не крав у людей, я крав у держави". (с) О.Поворознюк
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16.01.2023 13:15 Відповісти
Так.Це великі люди.Орденоносці.За ними треба мудрі слова записувати.
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16.01.2023 13:52 Відповісти
А по гуманітарці в Запоріжжі, то другоє. Мадам тільки недавно повернулася з різдвяного відпочинку із-за кордону під час війни і нічого, там все нормально, бо то свої.
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16.01.2023 15:10 Відповісти
😁 У сімі 192 000 доларів? Ось що значить, коли опозиціонер. Якби був у слугах, то там навіть за мільйон баксів ніхто б не чіпав. Та й не чіпають.
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16.01.2023 12:33 Відповісти
всі однакі-напихають кишені як можуть!
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16.01.2023 12:35 Відповісти
не усі однакові !!! зелений "янелох" зі своєю бандою єрмаків, стефончуків, арахамій, татарових, гугілашвілі, подоляків, інших "корабельних сосен" за рівнем "великого крадівництва", корукції, кумівства вже переплюнув вітю ялинковича та усю партію районів !!!
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16.01.2023 13:03 Відповісти
А куди ж адепти сивочолого дивляться? Щось тільки бла бла бла...
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16.01.2023 15:29 Відповісти
Винен-значить винен,проте,у НАБУ щось із зором-сум більше мільйшна вони,схоже не розрізняють! 190 тисяч-хоч гараж у Києві можна придбати?!
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16.01.2023 12:36 Відповісти
Ну нарешті! Найшли хоч когось з ЄС за 4 роки лохокеривництва!
Хууууух! Можна видохнуть з полегшенням!

Нікчемні ******** кловани, нема слів, одні мати.
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16.01.2023 12:37 Відповісти
Основне слово тут у цій статті -"ймовірно"йдеться.Тобіш вони не впевнені,що тільки тоді не зробиш за гроші з ОП ??
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16.01.2023 12:38 Відповісти
У маркетолога пять детей!
Дом в Испании подкинули !
Понять и отпустить....
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16.01.2023 12:38 Відповісти
..бей чужих, чтобы зевои не боялись..
браво, "неначаси"
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16.01.2023 12:39 Відповісти
Когда доберетесь уже до лакея сивковича и его алчной мамашки,там есть что обыскать и арестовать.
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16.01.2023 12:42 Відповісти
Он табу! Помогал "Кварталу" выводить бабло в офшоры.....
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16.01.2023 12:45 Відповісти
****** соросятина Шабуня і той другий підар Бігус вже в лавах ЗСУ?
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16.01.2023 12:43 Відповісти
Їм ніззя! Там можуть вбити!
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16.01.2023 13:34 Відповісти
Ось для чого придумана вся ця гуйня,а бэня не крав депозити в приватбанку.
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16.01.2023 12:46 Відповісти
А що тут дивного,так завжди було і ,скоріше за все,буде й далі: український депутат-крадій це - норма
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16.01.2023 12:53 Відповісти
"Ой, забув"
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16.01.2023 12:56 Відповісти
Якихось 1600 баксів забув вказати, подумаєш і ще якась хатина в Італії. Видно що у слуг такі статки, що про все і не запам'ятаєш.
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16.01.2023 12:57 Відповісти
Та вони там всі на майбахах їздять, слуги народу *******
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16.01.2023 12:59 Відповісти
А украдені Беняю 5 млрд уже повернули в бюджет вооючої країни? Чи своїх не трогаєм?
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16.01.2023 13:00 Відповісти
...

звучит как диагноз.

Дай вору хоть золотую гору - воровать не перестанет, а честного хоть засыпь золотом, не тронет.(Восточная мудрость)
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16.01.2023 13:01 Відповісти
Хатинка в Іспаніі?
Та нє,то зовсім інше.
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16.01.2023 13:10 Відповісти
Цього не може бути. Понять и простить.
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16.01.2023 13:12 Відповісти
1600 десь в голос гегоче трухін
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16.01.2023 13:13 Відповісти
Просто цікаво. А чи можна було заробити такі шалені гроші на таких посадах?

1994-1997 р. - Заступник директора компанії «Українська Маркетингова Група»;
1997-1999 р. - Директор компанії «Українська Маркетингова Група»;
1999 р. - Генеральний директор компанії «Українська Маркетингова Група».

І ще. "... у своїй майновій декларації за 2020 рік Герасимов не зазначив, що має у власності віллу в Іспанії площею 120 квадратних метрів." (с) Вікіпедія
Але ж він депутат ВР з 2014-го року, а двоповерхова "вілла" (120 кв.м!!! у мене 3-кімнатна "хрущовка" 60 кв.м) була придбана в 2013-му. То в мене питання - він і раніше приховував ту віллу чи тільки в 2020-му почав? Якось, про це ні слова...
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16.01.2023 13:32 Відповісти
Бо очевидно шо це черговий інфовкид, розрахований на зебілів і людей з айкью чайної ложки.

В той час, як підари розтягують мільярди, ублюдку-бидломойському пробачають мільярди, гудок гвалтує країну в усіх позах як хоче - а давайте ми ********* до депутата опозиції за 1600 євро і віллу, яка може належати кому завгодно. Ну так-так, ага, саме для цього ж і існують дебеер, неабе, сап, і взагалі в цілому двадцять вісім однакових мусарських гівноструктур, що жирують на наші, народні бабки, закриваючи очі на корабельних сосен, фітнес тренериць, і інший асфальт...
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16.01.2023 13:38 Відповісти
Як же ж солідаризуватися з Європою без хатинки в Аліканте?
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16.01.2023 13:32 Відповісти
Або з квпртирою у Лондоні, бо про що тоді з Джонсоном балакати Янелоху?
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16.01.2023 13:38 Відповісти
чого модери знищили мій комент?
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16.01.2023 13:46 Відповісти
А коли проти Зеленського порушать справу за не декларування вілли в Італії?
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16.01.2023 14:38 Відповісти
ну ок, треба розібратись і з цим... все таки 120кв в іспанській провінції і 1600 баксів тут на рахунку...
маю надію цим не обмежаться і потрусять заодно більш жирний улов і не цей дріб'язок по депутатським міркам)
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16.01.2023 15:51 Відповісти
Ага. Итальянская вилла супругов Владимира и Елены Зеленских в городке Форте-дей-Марми сейчас сдается от 50 тысяч евро в месяц.
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16.01.2023 16:46 Відповісти
Блин, у нас хоть один порядочный депутат, кроме Тимошенко есть?!
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16.01.2023 17:08 Відповісти
 
 