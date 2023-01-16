Нардепу "ЄС" Герасимову повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру нардепу "Європейської солідарності" Артуру Герасимову у недостовірному декларуванні.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"НАБУ і САП повідомили чинному депутату про підозру у брехні в декларації. Депутат не задекларував двоповерхове будинок та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія). Цю нерухомість депутат придбав ще у 2013 році за 190 тисяч євро. Також незадекларованими виявилися понад 1,6 тисяч доларів на рахунках в українських банках", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК заявили, що, ймовірно, йдеться про нардепа "Європейської Солідарності" Артура Герасимова. Раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування про іспанську нерухомість парламентаря.
Будь ласка, зачекайте...
навіть не цікаво.
цікавлять ті що наприклад 2019г обралися, а 20му батьки почали даруватителеканали (ковальов), годинники і готівку по 20млн. (сосна) і тому подібні.
"Свій капітал я сколотив сам, сам заробив ці гроші. Хоча, я вам скажу чесно, ці руки дуже багато крали. Але я ніколи не крав у людей, я крав у держави". (с) О.Поворознюк
Хууууух! Можна видохнуть з полегшенням!
Нікчемні ******** кловани, нема слів, одні мати.
Дом в Испании подкинули !
Понять и отпустить....
браво, "неначаси"
звучит как диагноз.
Дай вору хоть золотую гору - воровать не перестанет, а честного хоть засыпь золотом, не тронет.(Восточная мудрость)
Та нє,то зовсім інше.
1994-1997 р. - Заступник директора компанії «Українська Маркетингова Група»;
1997-1999 р. - Директор компанії «Українська Маркетингова Група»;
1999 р. - Генеральний директор компанії «Українська Маркетингова Група».
І ще. "... у своїй майновій декларації за 2020 рік Герасимов не зазначив, що має у власності віллу в Іспанії площею 120 квадратних метрів." (с) Вікіпедія
Але ж він депутат ВР з 2014-го року, а двоповерхова "вілла" (120 кв.м!!! у мене 3-кімнатна "хрущовка" 60 кв.м) була придбана в 2013-му. То в мене питання - він і раніше приховував ту віллу чи тільки в 2020-му почав? Якось, про це ні слова...
В той час, як підари розтягують мільярди, ублюдку-бидломойському пробачають мільярди, гудок гвалтує країну в усіх позах як хоче - а давайте ми ********* до депутата опозиції за 1600 євро і віллу, яка може належати кому завгодно. Ну так-так, ага, саме для цього ж і існують дебеер, неабе, сап, і взагалі в цілому двадцять вісім однакових мусарських гівноструктур, що жирують на наші, народні бабки, закриваючи очі на корабельних сосен, фітнес тренериць, і інший асфальт...
маю надію цим не обмежаться і потрусять заодно більш жирний улов і не цей дріб'язок по депутатським міркам)