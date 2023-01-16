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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) Герасимов Артур (311) САП (1948)

Нардеп "ЕС" Герасимов сообщено о подозрении в недостоверном декларировании

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

герасимов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении нардепу "Европейской солидарности" Артуру Герасимову в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП сообщили действующему депутату о подозрении во лжи в декларации. Депутат не задекларировал двухэтажное здание и паркоместо в провинции Аликанте (Испания). Эту недвижимость депутат приобрел еще в 2013 году за 190 тысяч евро. Также незадекларированными оказались более 1,6 тысячи долларов на счетах в украинских банках", - говорится в сообщении.

В ЦПК заявили, что, вероятно, речь идет о нардепе "Европейской Солидарности" Артуре Герасимове. Ранее журналисты "Схем" опубликовали расследование об испанской недвижимости парламентария.

Читайте: Нардеп "ЕС" Герасимов не задекларировал дом в Испании, - НАПК
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Топ комментарии
+44
А що там по крадіям гуманітарки на Запоріжчині? Чи це не на часі?
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16.01.2023 12:32
+29
😁 У сімі 192 000 доларів? Ось що значить, коли опозиціонер. Якби був у слугах, то там навіть за мільйон баксів ніхто б не чіпав. Та й не чіпають.
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16.01.2023 12:33
+26
в даному випадку йдеиься про 2013рік. Ще не факт що походження коштів не легальне.
навіть не цікаво.
цікавлять ті що наприклад 2019г обралися, а 20му батьки почали даруватителеканали (ковальов), годинники і готівку по 20млн. (сосна) і тому подібні.
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16.01.2023 13:05
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Подумаєш забув хатинку в селі запсати...
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16.01.2023 12:30 Ответить
в даному випадку йдеиься про 2013рік. Ще не факт що походження коштів не легальне.
навіть не цікаво.
цікавлять ті що наприклад 2019г обралися, а 20му батьки почали даруватителеканали (ковальов), годинники і готівку по 20млн. (сосна) і тому подібні.
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16.01.2023 13:05 Ответить
Аж за 191 тисяча доларів, не то що деякі на мільйони тільки відпочивають і мародерять та мародерять західну гуманітарку. Справ немає, все в ажурі. Так в одного некрадуна знайшли в офшорах 41 мільйон доларів США і Що? Я нікого не виправдовую, просто порівнюю важливість для влади справ, а точніше вибірковість.
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16.01.2023 15:08 Ответить
Своїх треба перевіряти
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16.01.2023 12:31 Ответить
"Своїм - все, ворогам - закон".
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16.01.2023 13:09 Ответить
А що там по крадіям гуманітарки на Запоріжчині? Чи це не на часі?
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16.01.2023 12:32 Ответить
"это крадії у того кого нада, крадії!"
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16.01.2023 12:38 Ответить
ЦИТАТИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ:
"Свій капітал я сколотив сам, сам заробив ці гроші. Хоча, я вам скажу чесно, ці руки дуже багато крали. Але я ніколи не крав у людей, я крав у держави". (с) О.Поворознюк
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16.01.2023 13:15 Ответить
Так.Це великі люди.Орденоносці.За ними треба мудрі слова записувати.
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16.01.2023 13:52 Ответить
А по гуманітарці в Запоріжжі, то другоє. Мадам тільки недавно повернулася з різдвяного відпочинку із-за кордону під час війни і нічого, там все нормально, бо то свої.
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16.01.2023 15:10 Ответить
😁 У сімі 192 000 доларів? Ось що значить, коли опозиціонер. Якби був у слугах, то там навіть за мільйон баксів ніхто б не чіпав. Та й не чіпають.
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16.01.2023 12:33 Ответить
всі однакі-напихають кишені як можуть!
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16.01.2023 12:35 Ответить
не усі однакові !!! зелений "янелох" зі своєю бандою єрмаків, стефончуків, арахамій, татарових, гугілашвілі, подоляків, інших "корабельних сосен" за рівнем "великого крадівництва", корукції, кумівства вже переплюнув вітю ялинковича та усю партію районів !!!
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16.01.2023 13:03 Ответить
А куди ж адепти сивочолого дивляться? Щось тільки бла бла бла...
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16.01.2023 15:29 Ответить
Винен-значить винен,проте,у НАБУ щось із зором-сум більше мільйшна вони,схоже не розрізняють! 190 тисяч-хоч гараж у Києві можна придбати?!
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16.01.2023 12:36 Ответить
Ну нарешті! Найшли хоч когось з ЄС за 4 роки лохокеривництва!
Хууууух! Можна видохнуть з полегшенням!

Нікчемні ******** кловани, нема слів, одні мати.
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16.01.2023 12:37 Ответить
Основне слово тут у цій статті -"ймовірно"йдеться.Тобіш вони не впевнені,що тільки тоді не зробиш за гроші з ОП ??
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16.01.2023 12:38 Ответить
У маркетолога пять детей!
Дом в Испании подкинули !
Понять и отпустить....
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16.01.2023 12:38 Ответить
..бей чужих, чтобы зевои не боялись..
браво, "неначаси"
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16.01.2023 12:39 Ответить
Когда доберетесь уже до лакея сивковича и его алчной мамашки,там есть что обыскать и арестовать.
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16.01.2023 12:42 Ответить
Он табу! Помогал "Кварталу" выводить бабло в офшоры.....
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16.01.2023 12:45 Ответить
****** соросятина Шабуня і той другий підар Бігус вже в лавах ЗСУ?
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16.01.2023 12:43 Ответить
Їм ніззя! Там можуть вбити!
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16.01.2023 13:34 Ответить
Ось для чого придумана вся ця гуйня,а бэня не крав депозити в приватбанку.
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16.01.2023 12:46 Ответить
А що тут дивного,так завжди було і ,скоріше за все,буде й далі: український депутат-крадій це - норма
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16.01.2023 12:53 Ответить
"Ой, забув"
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16.01.2023 12:56 Ответить
Якихось 1600 баксів забув вказати, подумаєш і ще якась хатина в Італії. Видно що у слуг такі статки, що про все і не запам'ятаєш.
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16.01.2023 12:57 Ответить
Та вони там всі на майбахах їздять, слуги народу *******
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16.01.2023 12:59 Ответить
А украдені Беняю 5 млрд уже повернули в бюджет вооючої країни? Чи своїх не трогаєм?
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16.01.2023 13:00 Ответить
...

звучит как диагноз.

Дай вору хоть золотую гору - воровать не перестанет, а честного хоть засыпь золотом, не тронет.(Восточная мудрость)
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16.01.2023 13:01 Ответить
Хатинка в Іспаніі?
Та нє,то зовсім інше.
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16.01.2023 13:10 Ответить
Цього не може бути. Понять и простить.
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16.01.2023 13:12 Ответить
1600 десь в голос гегоче трухін
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16.01.2023 13:13 Ответить
Просто цікаво. А чи можна було заробити такі шалені гроші на таких посадах?

1994-1997 р. - Заступник директора компанії «Українська Маркетингова Група»;
1997-1999 р. - Директор компанії «Українська Маркетингова Група»;
1999 р. - Генеральний директор компанії «Українська Маркетингова Група».

І ще. "... у своїй майновій декларації за 2020 рік Герасимов не зазначив, що має у власності віллу в Іспанії площею 120 квадратних метрів." (с) Вікіпедія
Але ж він депутат ВР з 2014-го року, а двоповерхова "вілла" (120 кв.м!!! у мене 3-кімнатна "хрущовка" 60 кв.м) була придбана в 2013-му. То в мене питання - він і раніше приховував ту віллу чи тільки в 2020-му почав? Якось, про це ні слова...
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16.01.2023 13:32 Ответить
Бо очевидно шо це черговий інфовкид, розрахований на зебілів і людей з айкью чайної ложки.

В той час, як підари розтягують мільярди, ублюдку-бидломойському пробачають мільярди, гудок гвалтує країну в усіх позах як хоче - а давайте ми ********* до депутата опозиції за 1600 євро і віллу, яка може належати кому завгодно. Ну так-так, ага, саме для цього ж і існують дебеер, неабе, сап, і взагалі в цілому двадцять вісім однакових мусарських гівноструктур, що жирують на наші, народні бабки, закриваючи очі на корабельних сосен, фітнес тренериць, і інший асфальт...
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16.01.2023 13:38 Ответить
Як же ж солідаризуватися з Європою без хатинки в Аліканте?
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16.01.2023 13:32 Ответить
Або з квпртирою у Лондоні, бо про що тоді з Джонсоном балакати Янелоху?
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16.01.2023 13:38 Ответить
чого модери знищили мій комент?
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16.01.2023 13:46 Ответить
А коли проти Зеленського порушать справу за не декларування вілли в Італії?
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16.01.2023 14:38 Ответить
ну ок, треба розібратись і з цим... все таки 120кв в іспанській провінції і 1600 баксів тут на рахунку...
маю надію цим не обмежаться і потрусять заодно більш жирний улов і не цей дріб'язок по депутатським міркам)
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16.01.2023 15:51 Ответить
Ага. Итальянская вилла супругов Владимира и Елены Зеленских в городке Форте-дей-Марми сейчас сдается от 50 тысяч евро в месяц.
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16.01.2023 16:46 Ответить
Блин, у нас хоть один порядочный депутат, кроме Тимошенко есть?!
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16.01.2023 17:08 Ответить
 
 