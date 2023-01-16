Нардеп "ЕС" Герасимов сообщено о подозрении в недостоверном декларировании

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении нардепу "Европейской солидарности" Артуру Герасимову в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП сообщили действующему депутату о подозрении во лжи в декларации. Депутат не задекларировал двухэтажное здание и паркоместо в провинции Аликанте (Испания). Эту недвижимость депутат приобрел еще в 2013 году за 190 тысяч евро. Также незадекларированными оказались более 1,6 тысячи долларов на счетах в украинских банках", - говорится в сообщении.

В ЦПК заявили, что, вероятно, речь идет о нардепе "Европейской Солидарности" Артуре Герасимове. Ранее журналисты "Схем" опубликовали расследование об испанской недвижимости парламентария.

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