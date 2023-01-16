Нардеп "ЕС" Герасимов сообщено о подозрении в недостоверном декларировании
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении нардепу "Европейской солидарности" Артуру Герасимову в недостоверном декларировании.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"НАБУ и САП сообщили действующему депутату о подозрении во лжи в декларации. Депутат не задекларировал двухэтажное здание и паркоместо в провинции Аликанте (Испания). Эту недвижимость депутат приобрел еще в 2013 году за 190 тысяч евро. Также незадекларированными оказались более 1,6 тысячи долларов на счетах в украинских банках", - говорится в сообщении.
В ЦПК заявили, что, вероятно, речь идет о нардепе "Европейской Солидарности" Артуре Герасимове. Ранее журналисты "Схем" опубликовали расследование об испанской недвижимости парламентария.
Пожалуйста, подождите...
навіть не цікаво.
цікавлять ті що наприклад 2019г обралися, а 20му батьки почали даруватителеканали (ковальов), годинники і готівку по 20млн. (сосна) і тому подібні.
"Свій капітал я сколотив сам, сам заробив ці гроші. Хоча, я вам скажу чесно, ці руки дуже багато крали. Але я ніколи не крав у людей, я крав у держави". (с) О.Поворознюк
Хууууух! Можна видохнуть з полегшенням!
Нікчемні ******** кловани, нема слів, одні мати.
Дом в Испании подкинули !
Понять и отпустить....
браво, "неначаси"
звучит как диагноз.
Дай вору хоть золотую гору - воровать не перестанет, а честного хоть засыпь золотом, не тронет.(Восточная мудрость)
Та нє,то зовсім інше.
1994-1997 р. - Заступник директора компанії «Українська Маркетингова Група»;
1997-1999 р. - Директор компанії «Українська Маркетингова Група»;
1999 р. - Генеральний директор компанії «Українська Маркетингова Група».
І ще. "... у своїй майновій декларації за 2020 рік Герасимов не зазначив, що має у власності віллу в Іспанії площею 120 квадратних метрів." (с) Вікіпедія
Але ж він депутат ВР з 2014-го року, а двоповерхова "вілла" (120 кв.м!!! у мене 3-кімнатна "хрущовка" 60 кв.м) була придбана в 2013-му. То в мене питання - він і раніше приховував ту віллу чи тільки в 2020-му почав? Якось, про це ні слова...
В той час, як підари розтягують мільярди, ублюдку-бидломойському пробачають мільярди, гудок гвалтує країну в усіх позах як хоче - а давайте ми ********* до депутата опозиції за 1600 євро і віллу, яка може належати кому завгодно. Ну так-так, ага, саме для цього ж і існують дебеер, неабе, сап, і взагалі в цілому двадцять вісім однакових мусарських гівноструктур, що жирують на наші, народні бабки, закриваючи очі на корабельних сосен, фітнес тренериць, і інший асфальт...
маю надію цим не обмежаться і потрусять заодно більш жирний улов і не цей дріб'язок по депутатським міркам)