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Нардеп "ЕС" Герасимов не задекларировал дом в Испании, - НАПК

Нардеп

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов указал недостоверные сведения в декларации на сумму 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на справку НАЗК.

Проверка НАПК подтвердила информацию по расследованию "Схем" о том, что Герасимов владеет двухэтажным поместьем в городе Хавеа в Испании с 2013 года и не указывает его в декларации, уточняет Радіо Свобода.

В своих объяснениях народный депутат отметил, что подарил дом матери, однако, как выяснили в Нацагентстве, это соглашение не было должным образом оформлено. Результаты проверки НАПК привлекут уже существующее уголовное производство НАБУ, которое было зарегистрировано после выхода расследования "Схем".

"Согласно информации Реестра прав собственности г. Хавеа, полученной по запросу Национального агентства, субъект декларирования (Герасимов. – Ред.) и член его семьи (жена Наталья Бухалова. – Ред.) являются владельцами с полным правом владение имуществом объекта недвижимости на территории г. Хавеа … от 14.11.2013, приобретенным на основании договора купли-продажи… Объект жилой недвижимости имеет площадь 120,17 кв.м., а также 28,2 кв.м.", - говорится в справке НАПК.

В пояснениях НАПК Герасимов сообщил, что это зарубежное имущество ему не принадлежит, поскольку он подарил его своей матери, заключив договор дарения в письменной форме. По словам депутата, согласно положениям договора, именно она должна была внести все необходимые изменения в реестры имущества, переоформить документы.

В то же время, как установили в НАПК, согласно испанскому законодательству, для того, чтобы дарение было действительным, оно должно быть оформлено в нотариальном порядке с указанием конкретного дарящегося объекта, и размера налогов, которые должны быть уплачены тем, кому это было подарено.

Герасимов предоставил Агентству договор дарения без нотариального удостоверения, составленный 12.11.2013 года. "Однако сам субъект приобрел право собственности на указанную недвижимость 14.11.2013", - сообщили в НАПК. Таким образом, Герасимов заключил договор дарения имущества за два дня до его приобретения.

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Как говорится в справке НАПК, согласно представленным депутатом документам, кадастровая стоимость этого дома на момент приобретения в 2013 году составляла около 35 тысяч евро.

Отдельно в Нацагентстве обратили внимание и другие нарушения в декларации народного депутата. Герасимов не указал, что его дочь имеет право на пользование квартирой, принадлежащей жене, а также свое право пользоваться квартирой матери. Также Герасимов не указал имеющиеся у него счета в двух банках.

В ведомстве насчитали недостоверных сведений в декларации Герасимова на сумму 1,2 млн гривен.

"В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в заключении НАПК. Максимальное наказание по этой статье – ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Теперь справку, составленную НАПК, в качестве вывода компетентного органа добавят к уже имеющемуся уголовному производству НАБУ, которое было зарегистрировано после публикации "Схем" относительно вероятного недостоверного декларирования Герасимова.

Имение, совладельцами которого являются Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова, расположены в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря.

Став депутатом, Герасимов ни разу не внес сведения о нем в декларации, хотя, по словам юристов, должен задекларировать владение этим имуществом, говорилось в расследовании "Схем".

Автор: 

декларация (1354) Испания (860) дома (288) Герасимов Артур (312) НАПК (1220)


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Топ комментарии
+26
А Зеленский и Гетманцев все задекларировали? Там вопросов нет? Пришли рваные и босые, пересели с ишаков на мерены, но там НАЗК не интересно?
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31.12.2021 16:42
+20
Не бреши, ти ж зебіл.
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31.12.2021 16:49
+17
а в Італії будиночки також декларуються? А в квартири в Лондноні? Чи в Ялті?
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31.12.2021 16:42
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ну как же так артурчик??! пионер должен быть "во всем пример"!
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31.12.2021 19:47 Ответить
Без пояснень,не задекларував---ЗАБРАТИ в держвласність і КРАПКА!!!!! А Петька хай думає,що з такими робити,якщо хоче ще раз зійти на гетьмана,можуть підставляти,хай і відповідь тримають!!!
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31.12.2021 19:50 Ответить
За армію, мову і віру, але цього Герасимова терпіти не можу. У нього на мордяці написано, шо він мутний і хабарник. Така ж сама пика у Сергія Шахова, якого часто запрошували на Еспрессо, мабуть купив там абонемент. Так само як і цей Герасимов на Прямому каналі і поки такі герасимови будуть у партії ЄС не буду за них голосувати. Краще проголосувати і обпіктись, за нових ноунеймів, які будуть проголошувати чіткі проукраїнські позиції ніж віддавати свій голос за явних корупціонерів. А ЄС має робити висновки і вичищати партію від депутатів заплямувавших свою репутацію.
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31.12.2021 20:09 Ответить
Після договору дарування мають бути оформлені документи на право власності матері на цей будинок. Тому логічне питання чи є в матері документи на право власності. Підозрюю що нема. А як в неї нема, то напевно все таки будинок числиться на ньому.
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31.12.2021 20:34 Ответить
Це саме той Герасимов помічником якого був сепаратист і терорист Бєзлер на кличку Бєс.
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31.12.2021 23:09 Ответить
Що тут не ясно. Написав дарчий папірець але до нотаріуса його не поніс щоб не платити податок. Думав що в НАЗК проканає і так. Але там лохи тільки тоді коли йдеться про слуг народу.
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31.12.2021 23:18 Ответить
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