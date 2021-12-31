Нардеп "ЄС" Герасимов не задекларував будинок в Іспанії, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов вказав недостовірні відомості у декларації на суму 1,2 мільйона гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на довідку НАЗК.

Перевірка НАЗК підтвердила інформацію з розслідування "Схем" про те, що Герасимов володіє двоповерховим маєтком в місті Хавеа в Іспанії з 2013 року і не вказує його в декларації, уточнює Радіо Свобода.

У своїх поясненнях народний депутат зазначив, що подарував будинок матері, утім, як з’ясували в Нацагентстві, ця угода не була належним чином оформлена. Результати перевірки НАЗК долучать до вже наявного кримінального провадження НАБУ, яке було зареєстроване після виходу розслідування "Схем".

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"Відповідно до інформації Реєстру прав власності м. Хавеа, отриманої на запит Національного агентства, суб’єкт декларування (Герасимов. - Ред.) та член його сім’ї (дружина) (Наталія Бухалова. - Ред.) є власниками з повним правом володіння майном об’єкта нерухомості на території м. Хавеа … від 14.11.2013, набутим на підставі договору купівлі-продажу… Об’єкт житлової нерухомості має площу 120,17 кв. м., а також 28,2 кв.м. терас", - йдеться у довідці НАЗК.

У пояснениях НАЗК Герасимов повідомив, що це закордонне майно йому не належить, оскільки він подарував його своїй матері, уклавши договір дарування у письмовій формі. За словами депутата, відповідно до положень договору, саме вона повинна була внести всі необхідні зміни до реєстрів майна, переоформити документи тощо.

Натомість, як встановили в НАЗК, згідно з іспанським законодавством, для того, щоб дарування було дійсним, воно має бути оформлене в нотаріальному порядку із зазначенням конкретного об’єкта, що дарується, і розміру податків, які мають бути сплачені тим, кому цей об’єкт був подарований.

Герасимов надав Агентству договір дарування без нотаріального посвідчення, складений 12.11.2013 року. "Проте сам суб’єкт набув права власності на зазначену нерухомість 14.11.2013", - повідомили в НАЗК. Таким чином, Герасимов уклав договір дарування майна за два дні до того, як його придбав.

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Як йдеться у довідці НАЗК, відповідно до поданих депутатом документів, кадастрова вартість цього будинку на момент придбання у 2013 році складала близько 35 тисяч євро.

Окремо в Нацагентстві звернули увагу і на інші порушення в декларації народного депутата. Герасимов не вказав, що його дочка має право на користування квартирою, яка належить дружині, а також про своє право користуватися квартирою матері. Також Герасимов не вказав наявні в нього рахунки в двох банках.

Загалом у відомстві нарахували недостовірних відомостей у декларації Герасимова на суму 1,2 млн гривень.

"У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України", - йдеться у висновку НАЗК. Максимальне покарання за цією статтею - обмеження волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

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Тепер довідку, складену НАЗК, як висновок компетентного органу долучать до вже наявного кримінального провадження НАБУ, яке було зареєстроване після публікації "Схем" щодо ймовірного недостовірного декларування Герасимова.

Маєток, співвласниками якого є Артур Герасимов та його дружина Наталія Бухалова, розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря.

Ставши депутатом, Герасимов жодного разу не вніс відомості про нього в декларації, хоча, за словами юристів, мав би задекларувати володіння цим майном, мовилося в розслідуванні "Схем".