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Новини Політика України
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НАБУ (3421) Герасимов Артур (287)

Герасимов про підозру від НАБУ: Майно було куплено до початку політичної діяльності на задекларовані від бізнесу доходи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

герасимов

Нардеп "Європейської Солідарності" Артур Герасимов прокоментував підозру від НАБУ у недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, змушений констатувати спробу підмінити реальну боротьбу з корупцією дешевим піаром та імітацією активної діяльності з боку НАБУ. Настільки впевнений у своїй правоті, що не маю жодних сумнівів у тому, що виграю цю із яйця виїдену справу у Вищому антикорупційному суді.

По-перше, "інкримінована" мені квартира була куплена у 2013 році, тобто ДО початку моєї політичної діяльності, ДО початку виборів і ДО того, як я був обраний народним депутатом. Причому на той момент я займався бізнесом і квартира була куплена на задекларовані від бізнесу доходи, легальність та достатність яких ні у кого не викликає питань або сумнівів.

Друге. Тоді ж у 2013 році, до початку політичної діяльності, передав її у дар батькам і вони нею користувалися. До речі, передача власності в Іспанії, на відміну від України, не потребує зміни даних в реєстрі", - зазначив парламентар.

За словами Герасимова, НАБУ "займається самовільним трактуванням іспанського законодавства".

"Наполягаю, що я не мав вносити цю квартиру в декларацію.

По-третє, є прецеденти, коли НАЗК приймало уточнення і закривало справи. Зокрема, йдеться про неточності у деклараціях Глави держави, які Володимир Олександрович виявив і повідомив НАЗК. НАЗК своєю чергою подібними поясненнями задовольнилося", - додав нардеп.

"Закон, як відомо, один для всіх, і сподіваюся, що і у цій справі не може бути подвійних стандартів. Тому абсолютно готовий йти до суду із чистою совістю і бездоганною правовою позицією. А НАБУ, до створення якого причетний як народний депутат, бажаю успіхів у боротьбі з корупцією. І нагадую, підозри досі не вручені: Коломойському І. Тимошенку К., Резніченку В., та іншим", - підсумував Герасимов.

Раніше повідомлялось, що нардепу "ЄС" Герасимову повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні.

Також читайте: Нардеп "ЄС" Герасимов не задекларував будинок в Іспанії, - НАЗК

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
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16.01.2023 16:17
+25
Жорстка відповідальність за розкрадену гуманітарку
показати весь коментар
16.01.2023 16:30
+23
ваЗЕленський-ето другоє.
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16.01.2023 16:16
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Як депутат (публічна особа) все одно мав декларувати.
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16.01.2023 16:10 Відповісти
декеларувати то для простого люду-дупатати ето другоє...
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16.01.2023 16:13 Відповісти
Ні, якщо куплене ло політичної діяльності, сплачені налоги
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16.01.2023 16:18 Відповісти
Якщо каже правду, що відчужив на користь батьків ще до початку кампанії декларування (декларації почали подаватися з 1 вересня 2016 року), то не мав.
Якщо обманює і не відчужував нерухомість, тоді мав декларувати, незалежно від того, коли купив і чи сплачені податки.

НАБУ довільно трактує законодавство і нерідко помилково, маю і особистий досвід, на жаль, по клієнту колишньому. Тому не варто поспішати поливати депутата брудом, я би не виключав, що вони (НАБУ) не є праві і в суді справа розвалиться. Побачимо.
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16.01.2023 16:46 Відповісти
Ви як юрист зверніть увагу на аргументацію Герасимова, чому він не задекларував. Він каже, що віллу купив до 2013-го і віддав у користування батькам, просто сказав: "користуйтесь". І ніби-то по закордонним законам це значить, що вілла тепер йому не належить. Це нормально?
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16.01.2023 19:26 Відповісти
Для належної відповіді тут потрібні 2 речі : документи, по яким він "дарував" нерухомість батькам + консультація іспанського адвоката по нерухомості. Результат може бути як в одну сторону, так і в іншу. Але, по правді кажучи, який йому сенс ховати іноземну нерухомість, якщо у нього є підтвердження джерел придбання ? Це не виглядає логічним, так підставлятися. Скоріше за все, там все ж таки є логічне юридичне пояснення - почекаємо, чим все закінчиться в суді. Причому це той випадок, коли варто буде дочекатися аж позиції Верховного Суду, думаю, бо ВАКС, кажуть, трохи репресивно себе поводить, в режимі "юридичний відділ НАБУ" (можу помилятися).
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16.01.2023 21:14 Відповісти
Гєрасімову вірити не можна, хитра морда
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16.01.2023 19:34 Відповісти
Як і начгш окупанта
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17.01.2023 13:25 Відповісти
Депутат Герасимов «забув» у декларації віллу на ...

https://www.ukrinform.ua › 3...

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31 дек. 2021 г. - Окремо в Нацагентстві звернули увагу і на інші порушення в декларації народного депутата. Герасимов не вказав, що його дочка має право на ..
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16.01.2023 17:00 Відповісти
Цікаво, чому ця тема знову з"явилась трохи більше ніж через рік.
І тексти майже "літера в літеру".
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16.01.2023 17:04 Відповісти
Ще й в Іспанії. Ну не скотиняка?
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16.01.2023 16:12 Відповісти
ваЗЕленський-ето другоє.
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16.01.2023 16:16 Відповісти
а до чого тут Агрохімія?
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16.01.2023 21:18 Відповісти
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16.01.2023 16:17 Відповісти
Так юзіки, котлети то другоє. Їм не можна, а то якщо уб'ють? Ви що, не знаєте, що там стріляють, все вибухає і снайпера?
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16.01.2023 16:25 Відповісти
Як сказав Кошовий, кварталівець, "ви що, як я на війну піду, снайпер же у мене зразу попаде, га-га-га".
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17.01.2023 00:44 Відповісти
і дарма він не пішов,у ворога було б на один набій менше)))
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18.01.2023 04:54 Відповісти
Простими словами: ідіть нафіг!

Чудак добре знає, що з українським правосуддям йому нічого не буде. ((
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16.01.2023 16:21 Відповісти
Ви подивіться, коли був прийнятий закон, а потім обливайте брудом. Людина всім відповіла правильно, що майно було куплдено ще у 2013 році. Поковиряються і тихенько справу закриють, зато балів наберуть за пару місяців як борцуни із "баригами", в притул не бачати своїх мільярдерів-мародерів.
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16.01.2023 16:28 Відповісти
Ніхто його не звинувачує в тому, що він купив. Звинувачують, що не задекларував. І не має значення, коли купив, навіть якщо це було до "Велікой октябрьской соціалістіческой рєволюціі"
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16.01.2023 19:19 Відповісти
Незадекларував, бо купив за брудні гроші, як і всі привладні московицькі манкурти в Україні.
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17.01.2023 13:28 Відповісти
Краще розкажи що там з Рифмастером , про Герасимова і без тебе прочитаємо ..... Мабуть фраза "вийди звідси злодій " тебе доводить до екстазу (( Тебе так само і від українського "правосуддя" ковбасить ?
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16.01.2023 19:16 Відповісти
А допустити, що "чудак" правий, совість не дозволяє?
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17.01.2023 00:45 Відповісти
скоріше жаба дусить)))
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18.01.2023 04:55 Відповісти
не на часі ж...
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16.01.2023 16:25 Відповісти
Слуга народу такий слуга.
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16.01.2023 18:09 Відповісти
А то що??? Путін теракт на зп здійснить ??? це якась хвороба
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16.01.2023 21:17 Відповісти
Жорстка відповідальність за розкрадену гуманітарку
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16.01.2023 16:30 Відповісти
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16.01.2023 16:35 Відповісти
Так ето же другоє. Вона ж не з "ЄС",
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16.01.2023 17:16 Відповісти
я ї..у,яка гадость...
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16.01.2023 18:24 Відповісти
"Наполягаю, що я не мав вносити цю квартиру в декларацію.

По-третє, є прецеденти, коли НАЗК приймало уточнення і закривало справи. Зокрема, йдеться про неточності у деклараціях Глави держави, які Володимир Олександрович виявив і повідомив НАЗК. НАЗК своєю чергою подібними поясненнями задовольнилося", - додав нардеп.

"Закон, як відомо, один для всіх, і сподіваюся, що і у цій справі не може бути подвійних стандартів."

Джерело: https://censor.net/ua/n3393688

*
Можуть бути подвійні стандарти, бо ти не зелений.
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16.01.2023 16:32 Відповісти
З одного боку каже, що не мав декларувати. А потім просить помилувати, бо інших таких же помилували
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16.01.2023 19:34 Відповісти
Назвав всі причини, з яких, на його думку, проти нього не мали відкривати провадження.

P.S. Я за те, щоб всі відповідали за правопорушення згідно закону, незалежно від партійної приналежності.

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16.01.2023 19:38 Відповісти
Не помилувати, а прийняти уточнення і закрити справу.
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17.01.2023 00:48 Відповісти
Он, як воно:я просто мамі з татком квартирку купив-то нє майо уже.
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16.01.2023 16:50 Відповісти
Не заздріть.
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16.01.2023 17:26 Відповісти
Ти не туди риєш - яйценосний своєму папі теж квартирку у ізраїлі за вісім мільйонів зелених гривень з басейном , охороною і видом на гарні краєвиди поруч з бунгало коломойші придбав , а от задекларувати забувся і нічого , тебе від цього не пучить (( Крім того вивчи законодавство щодо порядку декларування а потім співай солов"єм !
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16.01.2023 19:27 Відповісти
Итальянская вилла супругов Владимира и Елены Зеленских в городке Форте-дей-Марми сейчас сдается от 50 тысяч евро в месяц.

Агент з продажу та здачі в аренду нерухомості це підтвердив.

Податкова декларація кажете, закон один для всіх. ну ну...
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16.01.2023 16:55 Відповісти
так а як все таки з Герасимовим бути?
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16.01.2023 21:20 Відповісти
Так як і з Зеленським!
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16.01.2023 21:41 Відповісти
Короче, нардеп упал на мороз! Если ты честно купил, то какой смысл переписывать на родителей (которые умрут раньше сынка) и почему скрывал не декларируя !?
Продай, деньги передай ЗСУ и тогда необходимость судиться и что-то доказывать отпадут сами собой !
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16.01.2023 17:00 Відповісти
Там вже ціла черга стоїть продавати вілли, а гроші переводити на ЗСУ. ВАЗ найперший в черзі.

Окрім Пороха що за власний кошт "піариться" купуючи для ЗСУ, щось не видно бажаючих. Але ж Порох "можєт сібє пазволіть" накрав за каденцію що аж у 80 разів збагатився, не те що жебраки Бєня чи Ахмєтов)
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16.01.2023 17:25 Відповісти
до речі,що порох збагатився в 86 раз - заявив саме блазень на стадіоні.тойсь у порошелли було 1.5 мільярда доллярів до президентства,множимо на 86 дорівнює 129 мільярдів доллярів.знатно нюхнув доповідач.....
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16.01.2023 18:28 Відповісти
Коли батьки помруть, майно дістанеться у спадщину без усяких податків та судової тяганини. Що тут незрозумілого?
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16.01.2023 17:42 Відповісти
Сам зрозумів, що написав?
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16.01.2023 17:57 Відповісти
Правильно написав. Якби він цей маєток подарував батькам, то після смерті їх він би успадкував власність (якщо він у батьків один) за законом тієї країни. Але тут ще простіше - цю власність він навіть не переписував на батьків, вона на його імені зараз. Я думаю, що він не просто так "забув" про цю власність. Видно не хотілось здаватись "багатеньким" в очах виборців
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16.01.2023 19:12 Відповісти
з якого речення цієї інфи ти собі надумав, що цю "віллу" він не переписував на батьків у відповідності з іспанським законодавством?
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16.01.2023 20:10 Відповісти
Ну "смисли " різними можуть бути - до прикладу - немає потреби у разі чого це майно ділити з дружиною при скасуванні шлюбу (( Тобі написали що не "скривав" , бо подарував раніше аніж ввели декларування , ну то таке ... не дочитався (( Щодо продай і віддай - як тільки тобою обраний яжневтік все своє продасть і на армію віддасть , я теж так зроблю ; поки що від зеленого кодла - тільки крадена гумдопомога ((
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16.01.2023 19:35 Відповісти
А чим він відрізняється від тих,які накрали грошей,накупили майна та позаписували на батьків,братів,сестер,кумів?Після того як він попався на "ботофермі", це ж яким треба бути " розумним" щоб після зміни керівництва СБУ не перевести ботоферму,зі своєї квартири,в інше місце,я не дивуюсь такій тупій відмазці за будинок в Іспаніі.
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16.01.2023 17:37 Відповісти
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16.01.2023 17:49 Відповісти
ЗЄшобло наїжджав на депутатів «ЄС» - скоро спливе якийсь корупційнийзашквар зєуродів.
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16.01.2023 18:12 Відповісти
а шо таке а шо з ******
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16.01.2023 18:30 Відповісти
та підождіть....якщо купив до політики,і сплатив податки.....то навіть за глиняну хату куплену батькам в глухому українському селі за жабри візьмуть ? кого вони розводять,довбограї ?
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16.01.2023 18:31 Відповісти
Треба декларувати, а не забувати за маєтки в Європі. Забув - відповідай.
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16.01.2023 19:04 Відповісти
Зелебоба одчепись не дзяволи.
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16.01.2023 19:44 Відповісти
Один порушник закону киває на інших порушників. Це відома відмазка. А ще до Герасимова зустрічне питання: а чого ж не порушили справи проти Коломойських, Медведчуків, вишок Бойко і усіх, усіх ригіоналів, коли той же Герасимов був при владі?
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16.01.2023 19:02 Відповісти
Питаєш чому не порушили - тому що тоді конституційний суд подання на предмет конституційності якогось законодавчого акту намагався виносити у відповідності до норм конституції , а не "згідно до політичної доцільності" як з 2019 повелося (( , а судді вважалися незалежними і тому чудили як хотіли , згадай як печери всіх злодюг відмазували (( думаєш щоб у 2018 був такий "бєспрєдєл" як сьогодні - твій яжневтік попав би хоч на реєстрацію у ЦВК ?(( Ну і там нижче трішки , ти і далі верещиш як недорізаний про "ворюгу " , хотів би я від тебе почути де у тобою обраного у офшорах за цей рік майже мільярд доларів взявся та по декілька сотень мільйонів у рєзнікових та подоляків ? Чого ж вони все у афффшораххххх єслі всє чєстна ? ((
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16.01.2023 19:45 Відповісти
Ворюга! Бо чесна людина задекларувала б усе, що в неї є, і нічого б не забула. Тим більше, якщо формально майно числиться на ньому. Чого ж боятись, якщо чесний?
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16.01.2023 19:30 Відповісти
з якого речення хоча би цієї інфи ти взяв, що та вілла числиться особисто на Артуру Герасимову?
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16.01.2023 20:09 Відповісти
Ви що, суддя? Заспокойтеся трошки, бо Ваші коментарі через один, може клавіатуру заклинило, перевірте.
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17.01.2023 00:55 Відповісти
Єдинне, чого Артур не пояснив - так це його версії стосовно того, що НАБУ не спромоглося вручити (і чому не вручили) йому підозру офіційно особисто.
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16.01.2023 20:13 Відповісти
 
 