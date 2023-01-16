Герасимов про підозру від НАБУ: Майно було куплено до початку політичної діяльності на задекларовані від бізнесу доходи
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Нардеп "Європейської Солідарності" Артур Герасимов прокоментував підозру від НАБУ у недостовірному декларуванні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"На жаль, змушений констатувати спробу підмінити реальну боротьбу з корупцією дешевим піаром та імітацією активної діяльності з боку НАБУ. Настільки впевнений у своїй правоті, що не маю жодних сумнівів у тому, що виграю цю із яйця виїдену справу у Вищому антикорупційному суді.
По-перше, "інкримінована" мені квартира була куплена у 2013 році, тобто ДО початку моєї політичної діяльності, ДО початку виборів і ДО того, як я був обраний народним депутатом. Причому на той момент я займався бізнесом і квартира була куплена на задекларовані від бізнесу доходи, легальність та достатність яких ні у кого не викликає питань або сумнівів.
Друге. Тоді ж у 2013 році, до початку політичної діяльності, передав її у дар батькам і вони нею користувалися. До речі, передача власності в Іспанії, на відміну від України, не потребує зміни даних в реєстрі", - зазначив парламентар.
За словами Герасимова, НАБУ "займається самовільним трактуванням іспанського законодавства".
"Наполягаю, що я не мав вносити цю квартиру в декларацію.
По-третє, є прецеденти, коли НАЗК приймало уточнення і закривало справи. Зокрема, йдеться про неточності у деклараціях Глави держави, які Володимир Олександрович виявив і повідомив НАЗК. НАЗК своєю чергою подібними поясненнями задовольнилося", - додав нардеп.
"Закон, як відомо, один для всіх, і сподіваюся, що і у цій справі не може бути подвійних стандартів. Тому абсолютно готовий йти до суду із чистою совістю і бездоганною правовою позицією. А НАБУ, до створення якого причетний як народний депутат, бажаю успіхів у боротьбі з корупцією. І нагадую, підозри досі не вручені: Коломойському І. Тимошенку К., Резніченку В., та іншим", - підсумував Герасимов.
Раніше повідомлялось, що нардепу "ЄС" Герасимову повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо обманює і не відчужував нерухомість, тоді мав декларувати, незалежно від того, коли купив і чи сплачені податки.
НАБУ довільно трактує законодавство і нерідко помилково, маю і особистий досвід, на жаль, по клієнту колишньому. Тому не варто поспішати поливати депутата брудом, я би не виключав, що вони (НАБУ) не є праві і в суді справа розвалиться. Побачимо.
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31 дек. 2021 г. - Окремо в Нацагентстві звернули увагу і на інші порушення в декларації народного депутата. Герасимов не вказав, що його дочка має право на ..
І тексти майже "літера в літеру".
Чудак добре знає, що з українським правосуддям йому нічого не буде. ((
По-третє, є прецеденти, коли НАЗК приймало уточнення і закривало справи. Зокрема, йдеться про неточності у деклараціях Глави держави, які Володимир Олександрович виявив і повідомив НАЗК. НАЗК своєю чергою подібними поясненнями задовольнилося", - додав нардеп.
"Закон, як відомо, один для всіх, і сподіваюся, що і у цій справі не може бути подвійних стандартів."
Джерело: https://censor.net/ua/n3393688
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Можуть бути подвійні стандарти, бо ти не зелений.
P.S. Я за те, щоб всі відповідали за правопорушення згідно закону, незалежно від партійної приналежності.
Агент з продажу та здачі в аренду нерухомості це підтвердив.
Податкова декларація кажете, закон один для всіх. ну ну...
Продай, деньги передай ЗСУ и тогда необходимость судиться и что-то доказывать отпадут сами собой !
Окрім Пороха що за власний кошт "піариться" купуючи для ЗСУ, щось не видно бажаючих. Але ж Порох "можєт сібє пазволіть" накрав за каденцію що аж у 80 разів збагатився, не те що жебраки Бєня чи Ахмєтов)