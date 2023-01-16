В Україну прибула заступниця держсекретаря США Шерман

До України з візитом прибула заступниця державного секретаря США Венді Шерман.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що керівник ОП Андрій Єрмак провів брифінг для делегації США на чолі із заступницею держсекретаря Шерман, присвячений протистоянню України повномасштабному вторгненню Росії.

Єрмак поінформував американських партнерів, зокрема, про основні події, які відбуваються в Україні та навколо її кордонів через агресію Російської Федерації. Він подякував Сполученим Штатам за підтримку Української держави у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

"Українці ніколи не забудуть про ту допомогу й підтримку, яку надають нам США, американський народ, уряд, Президент і Конгрес", – сказав очільник Офісу глави держави і наголосив на важливості лідерства США в об’єднанні міжнародної коаліції.

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Повідомляється, що під час брифінгу представники української розвідки та командувачі військ оперативних напрямків поінформували американську делегацію про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів сил оборони.

Також було заслухано доповіді про роботу ППО з відбиття ракетних атак держави-агресора та наслідки ракетних влучань під час новорічних свят й 14 січня. Окремо учасники розглянули питання щодо відновлення пошкоджених енергооб’єктів та заходів, що вживаються для їхнього захисту від повітряних атак ворога.

Крім того, учасники зустрічі обговорили співпрацю з міжнародними партнерами стосовно підтримки відновлення української енергетики, яким опікується помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт. Завдяки його роботі налагоджено постійний діалог України з партнерами з "Групи семи", Європейського Союзу та його інституціями, представниками фінансових і неурядових організацій щодо надання допомоги обладнанням українській енергосистемі.

"Ми налаштовані на відкритість і прозорість усієї інформації, бо зараз ми відчуваємо: коли ми разом у цьому бою, США з нами – це дуже важливо й наближає перемогу. Але, безперечно, ми прагнемо здобути цю перемогу, не втрачаючи наших людей, наші міста та інфраструктуру", – підсумував керівник Офісу Президента.

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За даними ОП, у брифінгу також взяли участь посол США в Україні Бріджит Брінк, заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" Володимир Кудрицький, представники військового командування.