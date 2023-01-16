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В Україну прибула заступниця держсекретаря США Шерман

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шерман,венді

До України з візитом прибула заступниця державного секретаря США Венді Шерман.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що керівник ОП Андрій Єрмак провів брифінг для делегації США на чолі із заступницею держсекретаря Шерман, присвячений протистоянню України повномасштабному вторгненню Росії.

Єрмак поінформував американських партнерів, зокрема, про основні події, які відбуваються в Україні та навколо її кордонів через агресію Російської Федерації. Він подякував Сполученим Штатам за підтримку Української держави у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

"Українці ніколи не забудуть про ту допомогу й підтримку, яку надають нам США, американський народ, уряд, Президент і Конгрес", – сказав очільник Офісу глави держави і наголосив на важливості лідерства США в об’єднанні міжнародної коаліції.

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Повідомляється, що під час брифінгу представники української розвідки та командувачі військ оперативних напрямків поінформували американську делегацію про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів сил оборони.

Також було заслухано доповіді про роботу ППО з відбиття ракетних атак держави-агресора та наслідки ракетних влучань під час новорічних свят й 14 січня. Окремо учасники розглянули питання щодо відновлення пошкоджених енергооб’єктів та заходів, що вживаються для їхнього захисту від повітряних атак ворога.

Крім того, учасники зустрічі обговорили співпрацю з міжнародними партнерами стосовно підтримки відновлення української енергетики, яким опікується помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт. Завдяки його роботі налагоджено постійний діалог України з партнерами з "Групи семи", Європейського Союзу та його інституціями, представниками фінансових і неурядових організацій щодо надання допомоги обладнанням українській енергосистемі.

"Ми налаштовані на відкритість і прозорість усієї інформації, бо зараз ми відчуваємо: коли ми разом у цьому бою, США з нами – це дуже важливо й наближає перемогу. Але, безперечно, ми прагнемо здобути цю перемогу, не втрачаючи наших людей, наші міста та інфраструктуру", – підсумував керівник Офісу Президента.

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За даними ОП, у брифінгу також взяли участь посол США в Україні Бріджит Брінк, заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" Володимир Кудрицький, представники військового командування.
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Топ коментарі
+25
З яких пір якийсь завхоз замінює МЗС, це не його повноваження і народ України та Закон не давав права лівому чуваку виступати від імені Української держави. Тим більш, коли в нього в корішах арестович, татаров та інша погань.
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16.01.2023 19:47
+16
У нас уже Ермак лезет в отношения с США? Объясняет как лучше подметать в офисе и сколько пачек бумаги нужно офису на месяц? Ну-ну.
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16.01.2023 19:48
+13
круто. Значить, вставлять Зєлє пістонів.
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16.01.2023 19:49
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Мабуть привезла для зєлі пару чарівних пєндюлєй.
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16.01.2023 19:45 Відповісти
А хто такий Єрмак , що приймає таких поважних гостей зі США 😠
і де сьогодні наш найвеличніший із найвеличніших ?
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16.01.2023 20:13 Відповісти
З яких пір якийсь завхоз замінює МЗС, це не його повноваження і народ України та Закон не давав права лівому чуваку виступати від імені Української держави. Тим більш, коли в нього в корішах арестович, татаров та інша погань.
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16.01.2023 19:47 Відповісти
Вы не панимаете, енто другое. Его просто обожают

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16.01.2023 19:50 Відповісти
" По рукам..."
Рембрант, картина маслом
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16.01.2023 19:53 Відповісти
Рука просить дай, дай, дай.
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16.01.2023 19:59 Відповісти
Ще варіанти назви:

"Благодар'ю за службу"

або

"Рука руку миє"

Обрізано суттєву частину фото.
Де Зеленський відвернувся спиною до сього дійства.
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16.01.2023 20:20 Відповісти
Вона в екстазі, стояла в метрі від самого…, ну того…, у нього ще Зеля підробляє на підтанцовкє чи в масовках…
Але ж оця секс-послиця ще та … конкурує, гадіна…
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16.01.2023 23:41 Відповісти
З яких пір якийсь завхоз замінює: *********, зеЄРіму, зеЄскумбрію, зеЄмендель, **********, **************.................................................................................................................... Бо він його Є Б
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16.01.2023 20:05 Відповісти
"срібна лисиця" приїхала на серьозну розмову з ОПою....
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16.01.2023 19:47 Відповісти
Це та сама Лисиця, яка скрутила мокшанське мордате бидло рябкова в баранячий ріг.

Скоріше за все, її завданням було уточнити ситуацію в Україні на місці.
А також надавати опі по cp@ці, в т.ч. авансом, по принципу: США дадуть Україні засоби для перемоги --- але спустять шкуру з тих, хто спробує використати їх неналежним чином.
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16.01.2023 20:07 Відповісти
Може розкаже, хто є who.)
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16.01.2023 19:48 Відповісти
У нас уже Ермак лезет в отношения с США? Объясняет как лучше подметать в офисе и сколько пачек бумаги нужно офису на месяц? Ну-ну.
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16.01.2023 19:48 Відповісти
круто. Значить, вставлять Зєлє пістонів.
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16.01.2023 19:49 Відповісти
тобто, ЗЄлі будуть міряти розмір бюста для встановлення в Капітолію США?
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16.01.2023 19:55 Відповісти
Мені здається, що як раз цим і зайнятий Зеленський - Єрмак наказав позувати скульптору для бюста в гранітє.
Шерман і прилетіла, щоб узгодити місто встановлення бюсту біля статуї Свободи.
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16.01.2023 20:01 Відповісти
Не жартуйте так , бо мені вже не смішно 😩🤷🏻‍♂️
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16.01.2023 20:15 Відповісти
У Рибнікова навчився.
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16.01.2023 20:19 Відповісти
Тоді все зрозуміло 👍🏼🙂
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16.01.2023 20:45 Відповісти
якутський скульптор робить швидше і матеріал недорогий

тільки маєчку брудну треба буде зняти

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16.01.2023 21:12 Відповісти
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16.01.2023 20:43 Відповісти
А де наш величніший - приймає вказівки від Коломойши, в атключкє чи Єрмак не пустив?
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16.01.2023 19:56 Відповісти
Нє, ну, походу перебуває у гіпсовій формі для бюсту, і перебуватиме в ній до її повного затвердіння.)
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16.01.2023 20:26 Відповісти
О знову пика д'єрмака світить. "Без нашого гриця і вода не осв'ятиться"
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16.01.2023 19:56 Відповісти
Прибула, бо ОПу знову до тями треба приводити
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16.01.2023 20:23 Відповісти
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16.01.2023 20:29 Відповісти
Ну, той танк названо на честь її прадіда, якось так.
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16.01.2023 21:42 Відповісти
А каву Буба підносив?
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16.01.2023 21:27 Відповісти
Якого милого ви мукаєте, чи ясла порожні? Буде якась офіційна інформація, тоді побачимо.
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16.01.2023 21:51 Відповісти
То ви мукаєте, ніби проспали три роки, а я лише констатую розклад, відомий ще з останніх президентських виборів.
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16.01.2023 23:36 Відповісти
Як сказав колись Бісмарк "Це що, вибори? Та ми ж тільки жидів поміняли!!!"
Пішов спати далі.)
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16.01.2023 23:47 Відповісти
 
 