Заяви Столтенберга про "вирішальну фазу війни" не означають, що вона скоро завершиться, - ISW

Заява генсека НАТО Єнса Столтенберга про "вирішальну фазу війни" не означає, що війна перебуває у завершальній фазі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

"15 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російсько-українська війна перебуває у "вирішальній фазі". Столтенберг заявив німецькому виданню Handelsblatt , що країни НАТО визнають поточну ситуацію і повинні "надати Україні зброю, яка потрібна для перемоги". Заява Столтенберга підтверджує оцінку ISW від 15 січня про те, що Кремль, ймовірно, має намір вжити рішучих стратегічних дій у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ISW наголосили, що заява Столтенберга не означає, що війна перебуває у завершальній фазі або що російські війська планують задіяти всі наявні ресурси в майбутніх діях.

В Інституті нагадали слова представника ГУР МО Андрія Юсова, який сказав, що Путін визнав, що російські війська не можуть швидко взяти Україну, і розглядає можливість ведення тривалої війни на виснаження.

"ISW зазначив, що Кремль зберігає свої довгострокові максималістські цілі щодо захоплення України та, ймовірно, розглядає кілька варіантів дій для досягнення цих цілей", - зазначили там.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна перебуває у вирішальній фазі війни. Невдовзі можуть бути нові поставки зброї.

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