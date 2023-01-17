Росіяни повідомляють про "обстріл" Шебекіно в Бєлгородській області
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл міста Шебекіно.
Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно потерпілих немає. Є пошкодження ліній електропередач. Енергетики вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії. Подомовий обхід території продовжується", - написав Гладков.
Раніше він повідомляв про вибухи в Бєлгороді та області та про те, що там нібито спрацювала ППО.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар17.01.2023 10:27 Відповісти Мені подобається 2
Гриб Євген
показати весь коментар17.01.2023 10:28 Відповісти Мені подобається 5
Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар17.01.2023 10:31 Відповісти Мені подобається 2
Kindrat74
показати весь коментар17.01.2023 10:49 Відповісти Мені подобається 1
alexandr shamov
показати весь коментар17.01.2023 11:10 Відповісти Мені подобається 1
Cazzag
показати весь коментар17.01.2023 12:20 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...