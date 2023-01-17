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Росіяни повідомляють про "обстріл" Шебекіно в Бєлгородській області

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

обстріл,обстріл_лого

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл міста Шебекіно.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно потерпілих немає. Є пошкодження ліній електропередач. Енергетики вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії. Подомовий обхід території продовжується", - написав Гладков.

Раніше він повідомляв про вибухи в Бєлгороді та області та про те, що там нібито спрацювала ППО.

Також читайте: Протитанкові загородження почали будувати також у Брянській області, - росЗМІ

Автор: Ольга Лузан
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Це вам за Дніпро.
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17.01.2023 10:27 Відповісти
маловато
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17.01.2023 10:28 Відповісти
красивое )))
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17.01.2023 10:31 Відповісти
Добре, але мало - чекайте більшого, ******!!!
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17.01.2023 10:49 Відповісти
Мавзолейна бавовна?
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17.01.2023 11:10 Відповісти
Щось бєлгородці ніяк з воронєжцями не помиряться... Весь час одне одного обстріллють, щось підривають. От неугомонні.
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17.01.2023 12:20 Відповісти
 
 