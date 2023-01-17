УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17003 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 041 9
війна (56913) Дніпро місто (2154) жертви (1273) Філатов (417)

Кількість загиблих внаслідок обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 44, - Філатов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро,руйнування

Внаслідок обстрілу житлового будинку в Дніпрі відомо про 44 загиблих.

Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Вже 44 загиблих", - йдеться в повідомленні.

Читайте: З-під завалів у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини, - ОП

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.01.2023 11:32 Відповісти
знайшли тіла дитинки (1 рік) і чоловіка (28 років) тої останньої врятованої живою жінки (27 років), за життя якої досі б"ються лікарі...
показати весь коментар
17.01.2023 11:55 Відповісти
Кацапи вбивці
показати весь коментар
17.01.2023 12:15 Відповісти
Не можу оговтатись вже четвертий день.
Світла пам'ять й Царство небесне загиблим..
показати весь коментар
17.01.2023 12:20 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2023 12:48 Відповісти
Внимание! Россияне обсуждаюь перспективною цель либо планируют добить цель
https://dzen.ru/a/Y8Om_IRssWAjP9m0
показати весь коментар
17.01.2023 13:15 Відповісти
Сьогодня, 17 січня 2023 року на вимогу росії, Рада Безпеки ООН обговорює проблеми утискання російської церкви в Україні, про події в Дніпрі ні згадки. Дякуємо найвеличнішому з преZEрвативів **********.
показати весь коментар
17.01.2023 13:22 Відповісти
Усі хто причетний до цього злочину мають понести покарання, починаючи з обслуги аеродрому, яка обслуговувала літаки та завантажувала ракети.
показати весь коментар
17.01.2023 14:23 Відповісти
Господь знає Все...
Тому мавзолєйні Щури більше 500 років живуть у Багні...та радіють що РАБи...
Перше речення сувецкой влади було гасло чЛєніна..
Мы не рабы, рабы не мы..
И мы встанем с КАЛен ... Бурлаки с Волги нам помогут...🦍🦍🦍
показати весь коментар
17.01.2023 18:32 Відповісти
 
 