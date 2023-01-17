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Кількість загиблих внаслідок обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 44, - Філатов
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Внаслідок обстрілу житлового будинку в Дніпрі відомо про 44 загиблих.
Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Вже 44 загиблих", - йдеться в повідомленні.
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