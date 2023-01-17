З-під завалів у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини, - ОП

Зранку 17 січня з-під завалів зруйнованого житлового будинку у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпро. О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, всього загинуло 41 особа (з них 4 дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).

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Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб. Нагадаємо, 14 січня у багатоповерхівку влучила російська ракета.