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З-під завалів у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Зранку 17 січня з-під завалів зруйнованого житлового будинку у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпро. О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, всього загинуло 41 особа (з них 4 дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).

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Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб. Нагадаємо, 14 січня у багатоповерхівку влучила російська ракета.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
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17.01.2023 10:26
+12
Як вас спиться кацапи? Немає і ніколи не буде прощення терористам-вбивцям, які ще себе називають офіцерами. Чому про таку велику трагедію коментує мародер гуманітарних маших для ЗСУ тимошенко? Невже цього не може робити мер? Забороняють, щоб показати своє що? Вже офіс ОП показав устами абдристовича. Пробачаюсь, в людей горе, а я про це. Але не сможливо читати, коли це коментують тимошенки і абдристовичі.
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17.01.2023 10:36
+12
І діточок і дорослих шкода.. Жахлива подія. Приголомшила всю країну. На неокупованій території України це наймасштабніший теракт, який скоїли російські недолюди. Ці тварюки підривали свої будинки у мацкві, тепер прилізли на нашу землю. Горіть у пеклі, кацапські мерзотники, і навіть пекельного вогню для них замало.
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17.01.2023 10:36
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17.01.2023 10:26 Відповісти
Мерзенні кацапські вбивці обов'язково мають бути покарані...
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17.01.2023 10:30 Відповісти
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17.01.2023 10:33 Відповісти
Як вас спиться кацапи? Немає і ніколи не буде прощення терористам-вбивцям, які ще себе називають офіцерами. Чому про таку велику трагедію коментує мародер гуманітарних маших для ЗСУ тимошенко? Невже цього не може робити мер? Забороняють, щоб показати своє що? Вже офіс ОП показав устами абдристовича. Пробачаюсь, в людей горе, а я про це. Але не сможливо читати, коли це коментують тимошенки і абдристовичі.
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17.01.2023 10:36 Відповісти
Нормально їм спиться. Вони навіть радіють. З ними діалог немає сенсу. Діалог потрібно вести з цивілізованим світом на тему того, що кацапи не є людьми та не є тваринами, бо їм не притаманні цінності та поведінка, а ні людей, а ні тварин.
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17.01.2023 11:53 Відповісти
їм притаманні цінності і поведінка деяких насекомих.
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17.01.2023 12:04 Відповісти
І діточок і дорослих шкода.. Жахлива подія. Приголомшила всю країну. На неокупованій території України це наймасштабніший теракт, який скоїли російські недолюди. Ці тварюки підривали свої будинки у мацкві, тепер прилізли на нашу землю. Горіть у пеклі, кацапські мерзотники, і навіть пекельного вогню для них замало.
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17.01.2023 10:36 Відповісти
вони прилізли у 2014 році (9 років тому)
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17.01.2023 10:38 Відповісти
300 лет назад , если точнее .
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17.01.2023 10:42 Відповісти
1169 год - москаль Боголюбский разорил Киев и смародёрил икону из Вышгорода
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17.01.2023 10:49 Відповісти
і ти диви, чим більший безбожник тим більшо "божественную" клічку собі бере.
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17.01.2023 12:05 Відповісти
у 1997 вони підписали папірця що признають недоторканість кордонів України
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17.01.2023 10:57 Відповісти
Уроды . Скоро к ним прилетит .
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17.01.2023 10:40 Відповісти
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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17.01.2023 10:43 Відповісти
Арестович, дивишся?
А то раптом тобі знову повилазило.
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17.01.2023 10:50 Відповісти
Чому це повідомляє тимошонка? Він вже обісрався на гуманітарних джипах, він викликає ненавість у люднй , приберить його на місце де його не буде чутно і видно. Шо за знущання??
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17.01.2023 11:10 Відповісти
це місце називається тюрма, і більшість з них на то місце треба прибрати, не тільки тимошенка.
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17.01.2023 12:06 Відповісти
Негідна нація. Весь світ це шокує, а вони радіють. Радіють зі смертей дітей. Це не можливо забути. Дякую Богу, що не маю ні родичів , ні друзів серед цих виродків.
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17.01.2023 11:16 Відповісти
Командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка Олег Тимошин. Он отдал приказ нанести удар по многоэтажке в Днепре. 27 июня 2022 г по его приказу был нанесен удар по ТЦ в Кременчуге.



фото российского военного преступника Олега Тимошина с женой и сыном:


Тимошин Олег Евгеньевич
Дата рождения: 21.06.1971
ИИН: 292100906412 СНИЛС: 16863485921
Паспорт: серия 4716 № 534802
Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
Телефоны: +79633581910 (зарегистрированный на портале «Госуслуги»); +79212728117 WhatsApp: +79633581910
Viber: +79633581910
Email: [email protected]
OK: https://ok.ru/profile/222520299316 (не обновляется)
Страничка на Миротворце (https://myrotvorets.center/criminal/timoshin-oleg-evgenevich/)
Ответственный за организацию ракетных ударов российских самолетов стратегической авиации по украинским городам, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертв среди мирного населения. Напомним, что 27 июня 2022 года по приказу Тимошина был нанесен ракетный удар по ТЦ «Амстор» в Кременчуге

Жена: Тимошина Ольга Владимировна
Дата рождения: 20.11.1977
Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
Телефон: +79212866414
ТГ: https://t.me/+79212866414
Whatsapp: 79212866414
Viber: 79212866414
Email: [email protected]
OK: https://ok.ru/profile/343267880293 (активный закрытый профиль)
VK: https://vk.com/id453316074 (активная страница)
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17.01.2023 12:16 Відповісти
Старший сын: Тимошин Олег Олегович
Дата рождения: 23/10/1998
Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
Паспорт: 0319 255781 Выдан: Миграционное управление департамента полиции (Прикубанский район) МВД России по Краснодару 26.03.201
Телефоны: +79183644454; +79197733852
TG: https://t.me/+79183644454 @olpoloz | ID 441668088
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Tinder: https://tinder.com/@olpoloz
Email: [email protected], [email protected]

Младший сын: Тимошин Иван Олегович


Дата рождения: 24 /11
Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
В 2020 году окончил среднюю общеобразовательную школу №13 Мурманская область, н.п. Высокий
VK: https://vk.com/ocean_one (активный)
Email: [email protected]
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17.01.2023 12:18 Відповісти
т.н.русские это народ,который питается кровью других народов,смерть,насилие возводит в т.н. скрепы и даже своих рабов уничтожает на потеху своим царям
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17.01.2023 12:17 Відповісти
 
 