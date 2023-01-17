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З-під завалів у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини, - ОП
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Зранку 17 січня з-під завалів зруйнованого житлового будинку у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпро. О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини", - йдеться у повідомленні.
За словами Тимошенка, всього загинуло 41 особа (з них 4 дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).
Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб. Нагадаємо, 14 січня у багатоповерхівку влучила російська ракета.
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А то раптом тобі знову повилазило.
фото российского военного преступника Олега Тимошина с женой и сыном:
Тимошин Олег Евгеньевич
Дата рождения: 21.06.1971
ИИН: 292100906412 СНИЛС: 16863485921
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Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
Телефоны: +79633581910 (зарегистрированный на портале «Госуслуги»); +79212728117 WhatsApp: +79633581910
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Ответственный за организацию ракетных ударов российских самолетов стратегической авиации по украинским городам, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертв среди мирного населения. Напомним, что 27 июня 2022 года по приказу Тимошина был нанесен ракетный удар по ТЦ «Амстор» в Кременчуге
Жена: Тимошина Ольга Владимировна
Дата рождения: 20.11.1977
Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
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Младший сын: Тимошин Иван Олегович
Дата рождения: 24 /11
Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
В 2020 году окончил среднюю общеобразовательную школу №13 Мурманская область, н.п. Высокий
VK: https://vk.com/ocean_one (активный)
Email: [email protected]