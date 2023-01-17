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Из-под завалов в Днепре извлекли тело погибшего ребенка, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпро

Утром 17 января из-под завалов разрушенного жилого дома в Днепре извлечено тело погибшего ребенка.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепр. В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РФ по дому в Днепре погибли 40 человек. Напомним, 14 января в многоэтажку попала российская ракета.

Читайте также: Спасательная операция в Днепре не закончится, пока не найдут тела всех погибших, - ОП. ФОТО
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Топ комментарии
+18
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17.01.2023 10:26
+12
Як вас спиться кацапи? Немає і ніколи не буде прощення терористам-вбивцям, які ще себе називають офіцерами. Чому про таку велику трагедію коментує мародер гуманітарних маших для ЗСУ тимошенко? Невже цього не може робити мер? Забороняють, щоб показати своє що? Вже офіс ОП показав устами абдристовича. Пробачаюсь, в людей горе, а я про це. Але не сможливо читати, коли це коментують тимошенки і абдристовичі.
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17.01.2023 10:36
+12
І діточок і дорослих шкода.. Жахлива подія. Приголомшила всю країну. На неокупованій території України це наймасштабніший теракт, який скоїли російські недолюди. Ці тварюки підривали свої будинки у мацкві, тепер прилізли на нашу землю. Горіть у пеклі, кацапські мерзотники, і навіть пекельного вогню для них замало.
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17.01.2023 10:36
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17.01.2023 10:26 Ответить
Мерзенні кацапські вбивці обов'язково мають бути покарані...
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17.01.2023 10:30 Ответить
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17.01.2023 10:33 Ответить
Як вас спиться кацапи? Немає і ніколи не буде прощення терористам-вбивцям, які ще себе називають офіцерами. Чому про таку велику трагедію коментує мародер гуманітарних маших для ЗСУ тимошенко? Невже цього не може робити мер? Забороняють, щоб показати своє що? Вже офіс ОП показав устами абдристовича. Пробачаюсь, в людей горе, а я про це. Але не сможливо читати, коли це коментують тимошенки і абдристовичі.
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17.01.2023 10:36 Ответить
Нормально їм спиться. Вони навіть радіють. З ними діалог немає сенсу. Діалог потрібно вести з цивілізованим світом на тему того, що кацапи не є людьми та не є тваринами, бо їм не притаманні цінності та поведінка, а ні людей, а ні тварин.
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17.01.2023 11:53 Ответить
їм притаманні цінності і поведінка деяких насекомих.
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17.01.2023 12:04 Ответить
І діточок і дорослих шкода.. Жахлива подія. Приголомшила всю країну. На неокупованій території України це наймасштабніший теракт, який скоїли російські недолюди. Ці тварюки підривали свої будинки у мацкві, тепер прилізли на нашу землю. Горіть у пеклі, кацапські мерзотники, і навіть пекельного вогню для них замало.
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17.01.2023 10:36 Ответить
вони прилізли у 2014 році (9 років тому)
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17.01.2023 10:38 Ответить
300 лет назад , если точнее .
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17.01.2023 10:42 Ответить
1169 год - москаль Боголюбский разорил Киев и смародёрил икону из Вышгорода
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17.01.2023 10:49 Ответить
і ти диви, чим більший безбожник тим більшо "божественную" клічку собі бере.
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17.01.2023 12:05 Ответить
у 1997 вони підписали папірця що признають недоторканість кордонів України
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17.01.2023 10:57 Ответить
Уроды . Скоро к ним прилетит .
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17.01.2023 10:40 Ответить
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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17.01.2023 10:43 Ответить
Арестович, дивишся?
А то раптом тобі знову повилазило.
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17.01.2023 10:50 Ответить
Чому це повідомляє тимошонка? Він вже обісрався на гуманітарних джипах, він викликає ненавість у люднй , приберить його на місце де його не буде чутно і видно. Шо за знущання??
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17.01.2023 11:10 Ответить
це місце називається тюрма, і більшість з них на то місце треба прибрати, не тільки тимошенка.
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17.01.2023 12:06 Ответить
Негідна нація. Весь світ це шокує, а вони радіють. Радіють зі смертей дітей. Це не можливо забути. Дякую Богу, що не маю ні родичів , ні друзів серед цих виродків.
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17.01.2023 11:16 Ответить
Командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка Олег Тимошин. Он отдал приказ нанести удар по многоэтажке в Днепре. 27 июня 2022 г по его приказу был нанесен удар по ТЦ в Кременчуге.



фото российского военного преступника Олега Тимошина с женой и сыном:


Тимошин Олег Евгеньевич
Дата рождения: 21.06.1971
ИИН: 292100906412 СНИЛС: 16863485921
Паспорт: серия 4716 № 534802
Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
Телефоны: +79633581910 (зарегистрированный на портале «Госуслуги»); +79212728117 WhatsApp: +79633581910
Viber: +79633581910
Email: [email protected]
OK: https://ok.ru/profile/222520299316 (не обновляется)
Страничка на Миротворце (https://myrotvorets.center/criminal/timoshin-oleg-evgenevich/)
Ответственный за организацию ракетных ударов российских самолетов стратегической авиации по украинским городам, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертв среди мирного населения. Напомним, что 27 июня 2022 года по приказу Тимошина был нанесен ракетный удар по ТЦ «Амстор» в Кременчуге

Жена: Тимошина Ольга Владимировна
Дата рождения: 20.11.1977
Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
Телефон: +79212866414
ТГ: https://t.me/+79212866414
Whatsapp: 79212866414
Viber: 79212866414
Email: [email protected]
OK: https://ok.ru/profile/343267880293 (активный закрытый профиль)
VK: https://vk.com/id453316074 (активная страница)
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17.01.2023 12:16 Ответить
Старший сын: Тимошин Олег Олегович
Дата рождения: 23/10/1998
Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
Паспорт: 0319 255781 Выдан: Миграционное управление департамента полиции (Прикубанский район) МВД России по Краснодару 26.03.201
Телефоны: +79183644454; +79197733852
TG: https://t.me/+79183644454 @olpoloz | ID 441668088
Insta: https://www.instagram.com/olpoloz/
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Tinder: https://tinder.com/@olpoloz
Email: [email protected], [email protected]

Младший сын: Тимошин Иван Олегович


Дата рождения: 24 /11
Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
В 2020 году окончил среднюю общеобразовательную школу №13 Мурманская область, н.п. Высокий
VK: https://vk.com/ocean_one (активный)
Email: [email protected]
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17.01.2023 12:18 Ответить
т.н.русские это народ,который питается кровью других народов,смерть,насилие возводит в т.н. скрепы и даже своих рабов уничтожает на потеху своим царям
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17.01.2023 12:17 Ответить
 
 