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Из-под завалов в Днепре извлекли тело погибшего ребенка, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 17 января из-под завалов разрушенного жилого дома в Днепре извлечено тело погибшего ребенка.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Днепр. В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка", - говорится в сообщении.
По словам Тимошенко, всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РФ по дому в Днепре погибли 40 человек. Напомним, 14 января в многоэтажку попала российская ракета.
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А то раптом тобі знову повилазило.
фото российского военного преступника Олега Тимошина с женой и сыном:
Тимошин Олег Евгеньевич
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ИИН: 292100906412 СНИЛС: 16863485921
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Ответственный за организацию ракетных ударов российских самолетов стратегической авиации по украинским городам, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертв среди мирного населения. Напомним, что 27 июня 2022 года по приказу Тимошина был нанесен ракетный удар по ТЦ «Амстор» в Кременчуге
Жена: Тимошина Ольга Владимировна
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Младший сын: Тимошин Иван Олегович
Дата рождения: 24 /11
Адрес: Мурманская область, г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15, кв 18
В 2020 году окончил среднюю общеобразовательную школу №13 Мурманская область, н.п. Высокий
VK: https://vk.com/ocean_one (активный)
Email: [email protected]