Из-под завалов в Днепре извлекли тело погибшего ребенка, - ОП

Утром 17 января из-под завалов разрушенного жилого дома в Днепре извлечено тело погибшего ребенка.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепр. В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РФ по дому в Днепре погибли 40 человек. Напомним, 14 января в многоэтажку попала российская ракета.

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