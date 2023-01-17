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Арестович звільняється із посади позаштатного радника Офісу Президента, - заява. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після скандалу довкола необачних слів Олексія Арестовича щодо влучання у багатоповерхівку у Дніпрі нібито ракети після її збиття засобами української ППО він написав заяву на звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Арестовича. 

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: - принципова помилка, отже, у відставку", - зазначив Арестович та опублікував відповідну заяву.

Арестович звільняється із посади позаштатного радника Офісу Президента, - заява 01

Також читайте: Пєсков заявив, що Росія не причетна до ракетного удару в Дніпрі та згадав про Арестовича

Нагадаємо, ввечері 14 січня Арестович заявив про російську ракету, яка поцілила в багатоповерхівку в Дніпрі, наступне: ""Її збили, вона (ракета. - Ред.) впала на під'їзд. Вона підірвалася, коли впала".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив заяву про те, що Повітряні сили зараз не мають змоги збивати ракети Х-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що якщо повідомлення про збиття силами української ППО таких ракет з’являлися раніше, то вони були помилковими.

Після цього Арестович відмовився від своїх слів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+80
Увольнения мало, должен понести ответственность за сознательную дезинформацию и работу на врага.
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17.01.2023 11:12
+58
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17.01.2023 11:11
+52
Муля Слобожанска

@MullyaMia

·

8 ч

Сербська газета: "Українці вбили 28 своїх цивільних, ппо збило ракету і вона впала на будинок, визнав Арестович, радник Зеленського"
I до чого тут Люся, це ж Порошенко тягнув його за язика i двигав щелепи

Божеякекончене

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17.01.2023 11:12
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Лучше уйти по собственному, пока вас не ушли
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17.01.2023 17:23 Відповісти
А позаду Арестович! А позаду Арестович
Несе нам новини Гарні з України,
Наче здобич! Наче здобич!

Москаль некрасівий
(Геть з України!)ремейк української народної пісні "Ой, на горі та й женці жнуть"
Слова: Jerry HeilМузика: народнаВиконує: Jerry Heil
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17.01.2023 17:27 Відповісти
Нехай звільняється для України буде добре
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17.01.2023 17:55 Відповісти
Люся Аферистович зробила перший в своєму житті Чоловічий вчинок
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17.01.2023 20:35 Відповісти
ЗАСТРЕЛИВСЯ?
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17.01.2023 20:48 Відповісти
ПОДИВІТЬСЯ, як офіс РЕЗИДЕНТА, з великою турботою про своїх НЕ КИДАЄМО! Усі тільки звільняються, а хоч одного за яйця, та на нари? НІ! Отже, лайно обов'язково спливе у іншому місці. ЧЕКАЄМО НА ЗУСТРІЧ!
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17.01.2023 20:46 Відповісти
ГОЛОВНОМУ ГІВНЮКУ, офісу резидента ЧАС ОТРИМАТИ, ЩО НАЛЕЖИТЬ КАТЮЗІ ПО ЗАСЛУЗІ!
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17.01.2023 20:49 Відповісти
Розбійник який плохо чує
@KVQuarantine
Брат Корч доступно в тік току пояснив хто такий по життю Арєстовічь.Це така животіна,яка працює на перемогу українців,але ненавидить українців і все українське.Але він точно наш)
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17.01.2023 22:40 Відповісти
тому що він білорус за походженням.
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17.01.2023 23:26 Відповісти
А що це за форма написання заяви така? Це не заява, це так - порвать і викинуть.
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18.01.2023 01:27 Відповісти
Піда.... рас!
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18.01.2023 08:26 Відповісти
Ленинград - Прощай ********.mp3
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18.01.2023 08:47 Відповісти
Там дуже багато таких хреностовічей. Ідить УКРАЇНУ Захищати мрази не грийте дупу в кабинетах. А нащот чього Аристовича їдь в сектор сцікун невийськовий .
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18.01.2023 09:36 Відповісти
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