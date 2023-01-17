Арестович звільняється із посади позаштатного радника Офісу Президента, - заява. ДОКУМЕНТ
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Після скандалу довкола необачних слів Олексія Арестовича щодо влучання у багатоповерхівку у Дніпрі нібито ракети після її збиття засобами української ППО він написав заяву на звільнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Арестовича.
"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: - принципова помилка, отже, у відставку", - зазначив Арестович та опублікував відповідну заяву.
Нагадаємо, ввечері 14 січня Арестович заявив про російську ракету, яка поцілила в багатоповерхівку в Дніпрі, наступне: ""Її збили, вона (ракета. - Ред.) впала на під'їзд. Вона підірвалася, коли впала".
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив заяву про те, що Повітряні сили зараз не мають змоги збивати ракети Х-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що якщо повідомлення про збиття силами української ППО таких ракет з’являлися раніше, то вони були помилковими.
Після цього Арестович відмовився від своїх слів.
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Москаль некрасівий
(Геть з України!)ремейк української народної пісні "Ой, на горі та й женці жнуть"
Слова: Jerry HeilМузика: народнаВиконує: Jerry Heil
@KVQuarantine
Брат Корч доступно в тік току пояснив хто такий по життю Арєстовічь.Це така животіна,яка працює на перемогу українців,але ненавидить українців і все українське.Але він точно наш)