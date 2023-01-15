Арестович відмовився від своїх слів про нібито збиту ППО російську ракету в Дніпрі: Я чітко казав, що треба розбиратися
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Радник Офісу президента Олексій Арестович більше не стверджує, що російська ракета, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, була збита українською ППО.
Свою оновлену позицію він оприлюднив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина.
Смотрите с 03:55 по 04:05.
Я четко говорю дважды: "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться".
Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь", - пише він.
Тепер Арестович твердить, що його слова неправильно тлумачили як однозначне повідомлення про те, що сталося в Дніпрі.
"Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими коллегами радостно запели:
- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!..
Более того. Они заставили оправдываться Командование Повітряних Сил.
А вот когда целое армейское Командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками", - пише Арестович.
Нагадаємо, 14 січня Росія поцілила ракетою Х-22 у дев’ятиповерховий будинок в Дніпрі. Станом на 16:00 15 січня загинули 25 людей, з них 1 дитина. 73 людини, в тому числі 13 дітей, поранені. Ще 43 людини досі шукають.
Ввечері 14 січня Арестович заявив в інтерв’ю російському опозиціонеру Марку Фейгіну про цю трагедію наступне: ""Її збили, вона (ракета. - Ред.) впала на під'їзд. Вона підірвалася, коли впала".
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив заяву про те, що Повітряні сили зараз не мають змоги збивати ракети Х-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що якщо повідомлення про збиття силами української ППО таких ракет з’являлися раніше, то вони були помилковими.
Будь ласка, зачекайте...
https://streamable.com/prx6zv
Спочатку він заявив, що ракету збили. Далі поставив крапку і перейшов на отруєння людей димом від її токичного палива. І ось це "судя по всему" та "разбираться и разбираться" стосується не ракети, а ПАЛИВА І ДИМУ ВІД ЙОГО ЗАЙМАННЯ.
абдристович знов збрехав, причому НЕЗГРАБНО та ЖАЛЮГІДНО.
але стверджує, що йому особисто вони не цікаві!
21 грудня 2017 року в фейсбуці Арестович написав: «Я не вважаю, що український народ - це щось видатне, а наше суспільство - особливе.
Навпаки, я вважаю, що обидва володіють низкою дуже серйозних системних недоліків генезу,
СЕРЕД ЯКИХ НА ПЕРЕДОВІЙ НІКЧЕМНІСТЬ, ІСТЕРИЧНІСТЬ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ.
Вікіпедія
10 липня 2022 року, в інтерв'ю російському письменнику Дмитру Бикову, Арестович сказав, що позитивно оцінює історичну роль Радянського Союзу, і що:
«Нічого краще за Радянський Союз ми поки що на цій території не придумали». Він також заявив: «Я радянський школяр за психотипом і не збираюся змінюватися. Немає нічого кращого за цей спосіб життя».
Арестович також заперечив період колонізації України СРСР: «Не було колонізації. Це брехня повна.
Якщо було 200 прильотів ХА-22 то де руйнування подібні до того що ми бачимо в Дніпрі!?
Їх немає! А те що є було заподіяно різними типами ракет.
Невже заради того щоби вигородити люсю Ігнат вішає локшину нам всім на вуха?!
Та хто така люся, що заради неї так нагинають штаб ППО?!!
Лише днями виклали ось таке:
Нагнули Ігната в ОПі, він вийшов і каже, що йому написали
Ви вдумайтеся:
Де підтвердження фактів, прильотів 200+ ракет ХА-22. Це ж не шахед у якого 50кг речовини, ХА-22 - це майже 1 000 кг вибухової речовини.
Де уламки?! Де воронки?! Де злети 200+ кацапських ТУшок?!
Немає нічого такого і близько!!!!
А по нам запускають й Калібри, Кінжали, раніше Іскандери, ХА55...
І вони теж деякі проходять наше ППО!!!
Ігнат - навіщо ти п...!?
Вы хотите отвести внимание от Абдрыстовича.
Но не получится
Я його після його 2-3 нєдєль принципово не слухаю.
Але Ігнат - посадова особа в ЗСУ а таке говорить нече тут діти які нічого не здатні співставити
Это вся БЧ весит 960 кг, взрывчатки в ней 630 кг
Швидкість ракети Х-22 здебільшого вказують 4000 - 4265 км/час, тобто 1100-1185 м/с. Х-22Б, експериментальна аеробалістична ракета швидкість до 6 М, максимальна висота польоту до 70 км. У 1970-х роках проходила випробування, на озброєння Х-22Б не була прийнята через невирішені технічні проблеми. Швидкість цілей для С-300 радянського зразка вказують до 1300 м/с. Тобто чому С-300 не може збивати ракети Х-22?
С-300 возможно и сможет ее догнать и даже обогнать, НО.
Х-22 за десять минут пролетит примерно 710 км, но это могут быть как прямолинейные километры, так и "кривые". При этом для того чтобы ее сбить, нужно ее засечь, вести, просчитать какая у нее вероятная цель, как она будет к ней лететь и какая пусковая установка сможет ее перехватить. А от момента старта Х-22 до цели, могут быть буквально считанные минуты.
Так что, для того чтобы ее гарантировано сбить, ее нужно именно догонять, а для этого нужен перехватчик со скоростью раза в два большей и с количеством "бензина" достаточным для взлета, выхода на высоту цели и ее преследования до выхода на дистанцию гарантированного поражения.
В общем, внятно объяснить все нюансы смогут только операторы ПВО.
Взрыватели у ракет есть контактного и дистанционного действия. Для дистанционного, ракете не нужно "воткнуться" в цель, ей нужно оказаться на дистанции гарантированного поражения, тогда сработает взрыватель.
В зависимости от того какая это дистанция для С-300, можно посчитать встретятся ли поражающие элементы с целью, или не успеют.
Чисто теоретически - носовая часть ракеты Х-22(скорость 3,5М или 1197м\с) относительно какой-то неподвижной точки, будет перемещатся со скоростью 1,197 метра за миллисекунду. Длина ракеты 11,6 метра. То есть, для того чтобы крайняя хвостовая точка поравнялась с нашей неподвижной точкой, потребуется 9,7 миллисекунды.
Скорость разлета поражающих элементов примерно 2000м\с или 2м в миллисекунду. В общем, если предположить, что они летят встречно-параллельными курсами, подрыв произойдет в момент когда они поравняются носами, а осевая дистанция между ними будет 20 метров, то Х-22 может либо вообще не пострадать, либо получить повреждения сопла и рулей.
Конечно это сильно упрощенно и искуственно, но вполне объясняет почему ее трудно сбить, если нет возможности ее догнать.
Тобто я щось не розумію цих заяв, ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ЗБИВАТИ РАКЕТИ Х-22. Це типу дайте нам новітні комплекси ППО, бо у нас нічим? Але на Заході не бовдури, і чудово розуміють можливості української ППО. Не вистачає засобів? Це інша справа, ППО завжди не вистачає. Але неправдиві заяви викликають відповідне відношення.
Максимальная скорость поражаемых целей, м/c1200
Невже за пиззіж не відповідаєш?
Він тільки, як артист, прикидаючись перед нами грає експерта, військового, психолга і т.п. Він ніхто. Той хто його дивиться - дурень.
Поки Люсю не почнуть ловити і пиз@дити, вона сама не заткнеться.
А ідіоток, що слухатимуть цього кретина в мережі, ой як багато, і меньше не стане.
Відмовився від своїх слів після того як параша вся вила від задоволення.
Продолжу мысль: Если бы не эта досадная случайность, то она бы просто потопила американский авианосец. Смешно? Нет. В это поверило бы 90% аудитории "Единих Новин".
Значить він злив інфрормацію, яку негласно отримав від наших військових.
Значить перевищив свої посадові повноваження, хоча він не посадова особа, а лише радник!
Треба взагалі розворушити це кодло із Офісу Президента на предмет втручання в діяльність Генштабу
Кто ты? Профессор кислых щей?
Язык, который "без костей?"
Базикало и балабона?
Или "находка для шпиона"?
Арестович сказал, надо разбираться, с этим трудно поспорить, надо, потому что если не разобраться, а к примеру, как вариант, всё таки это была работа ПВО, как это было в Киеве раньше, и ракета упала на жилой дом в результате её сбития, то нашим военным надо по результатам расследования дать чёткие указания не делать так, переставить там схему ппо, или что то ещё, чтобы не повторилось такое.
Это никак не оправдывает того кто запустил эту ракету по Украине, тут всё ясно, но разбираться надо, и почему за то что Арестович предложил это сделать, на него столько негатива, не понимаю.
Что за чудеса. Человек на которого разве что не молились в начале войны, ждали его выхода в эфир, его сводок, теперь стал предателем и ненавидим аудиторией цензора.
Навіть якщо мати на меті мирне населення.
Тим більш дрони по 2 т дол куди дешевше та точніше для таких цілей
Але сенс у тому, що навіть якщо збивали, не треба казати що не збивали, треба казати як є, РФ запустила ракету, траекторію запрограмувала летіти над величезним містом, змушені були збити, сталася трагедія із за уламків. Все.
Або якщо не так було, то надати дані американців, що от в такий то час ця ракета тут українська відсутня ані літака ані протиракети на збиття не вилітало, далі експертиза вже уламків, з залученням міжнародних експертів, і чітко довести, що то було цілеспрямовано вдарено та є військовим злочином.
Або так або так, але чітко, правдиво, сумлінно.
Його провина в тому що він по-суті стверджував що це враження сталося внаслідок роботи нашого ППО!
Але заява речника ППО Ігната, ще більше створила питань і підозр ніж висер радника Офісу президента арестовича
о, люсiнда дристович на рашистських ресурсах просто в зiрках.
рашисти цитують люсiнду майже щогодини.
ось свiжа новина -
Арестович призвал вести себя «как разумные люди» в отношении УПЦ МП
Арестович: нельзя записать в «агентов России» всех прихожан УПЦ, такая политика - идиотизм
Нельзя огульно записывать всех прихожан и клириков УПЦ МП в «агентуру России», зявил советник офиса президента Украины, комментируя обыски в монастырях и храмах. Арестович призвал СБУ вести себя как разумные люди
Алексей Арестович (Фото: Алексей Чумаченко / Keystone Press Agency / Global Look Press )
Украинские власти проводят неразумную политику в отношении объявившей о независимости Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), объявившей о независимости от РПЦ заявил в интервью на YouTube-канале «Ходят слухи» советник офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Он поинтересовался у ведущей, видела ли она недавние заголовки Fox News на эту тему, где говорилось, что Зеленский «объявил войну христианству» из-за действий СБУ в монастырях и храмах УПЦ МП, и спросил, идет ли это на пользу Украине.
Арестович пояснил, что сейчас в УПЦ идут сложные процессы и есть большая разница между тем, чтобы «постепенно перетягивать» ее последователей на свою сторону и «одновременно жестко репрессировать тех, кто причиняет вред Украине» и «огульно записать миллионов шесть» граждан, которые туда ходят, «в российских агентов и сволочей». «И что, все враги? Все - агентура России? Ну мы же хотим быть нормальной страной, не хотим быть идиотами в угоду очень примитивной технологии раскола.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/01/2023/63c555959a7947e84d0e879b?from=newsfeed