УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17043 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
61 538 482
війна (56913) Дніпро місто (2154) ракети (2848) Арестович Олексій (373)

Арестович відмовився від своїх слів про нібито збиту ППО російську ракету в Дніпрі: Я чітко казав, що треба розбиратися

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович більше не стверджує, що російська ракета, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, була збита українською ППО.

Свою оновлену позицію він оприлюднив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина.

Смотрите с 03:55 по 04:05.

Я четко говорю дважды: "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться".

Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь", - пише він.

Дивіться: Радник Офісу президента Арестович про російську ракету в Дніпрі: Її збили, вона впала на під’їзд. ВIДЕО

Тепер Арестович твердить, що його слова неправильно тлумачили як однозначне повідомлення про те, що сталося в Дніпрі.

"Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими коллегами радостно запели:

- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!..

Более того. Они заставили оправдываться Командование Повітряних Сил.

А вот когда целое армейское Командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками", - пише Арестович.

Дивіться: З-під завалів у Дніпрі дістали жінку. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 14 січня Росія поцілила ракетою Х-22 у дев’ятиповерховий будинок в Дніпрі. Станом на 16:00 15 січня загинули 25 людей, з них 1 дитина. 73 людини, в тому числі 13 дітей, поранені. Ще 43 людини досі шукають.

Ввечері 14 січня Арестович заявив в інтерв’ю російському опозиціонеру Марку Фейгіну про цю трагедію наступне: ""Її збили, вона (ракета. - Ред.) впала на під'їзд. Вона підірвалася, коли впала".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив заяву про те, що Повітряні сили зараз не мають змоги збивати ракети Х-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що якщо повідомлення про збиття силами української ППО таких ракет з’являлися раніше, то вони були помилковими.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+166
Люся, если ты считаешь себя офицером, ты должен застрелиться, падло
показати весь коментар
15.01.2023 16:20
+143
показати весь коментар
15.01.2023 16:24
+109
Вже піздно. Свою роль інформаційної гівно-бомби виконав. Тепер тільки б знайшлися ті хто вицепить та випише пи34юліни. Щоб на новий ефір з Фейкіним з синцями прийшло.
показати весь коментар
15.01.2023 16:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
А тепер дивиомося і слухаємо уважно, ЯК САМЕ воно говорило:

https://streamable.com/prx6zv

Спочатку він заявив, що ракету збили. Далі поставив крапку і перейшов на отруєння людей димом від її токичного палива. І ось це "судя по всему" та "разбираться и разбираться" стосується не ракети, а ПАЛИВА І ДИМУ ВІД ЙОГО ЗАЙМАННЯ.

абдристович знов збрехав, причому НЕЗГРАБНО та ЖАЛЮГІДНО.
показати весь коментар
15.01.2023 23:39 Відповісти
Арнстович є ворогом України. Коли йому хтось закриє пельку?
показати весь коментар
15.01.2023 23:49 Відповісти
АРЕСТОВИЧ визнає важливим питання патріотизму й підтримки української мови,

але стверджує, що йому особисто вони не цікаві!



21 грудня 2017 року в фейсбуці Арестович написав: «Я не вважаю, що український народ - це щось видатне, а наше суспільство - особливе.

Навпаки, я вважаю, що обидва володіють низкою дуже серйозних системних недоліків генезу,

СЕРЕД ЯКИХ НА ПЕРЕДОВІЙ НІКЧЕМНІСТЬ, ІСТЕРИЧНІСТЬ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ.
Вікіпедія
показати весь коментар
16.01.2023 00:01 Відповісти
От що у голові у таких радників ОПи, і, мабуть та ОПа і сама така, якщо таких вибирає....
показати весь коментар
16.01.2023 00:02 Відповісти
ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ 2022 РОКУ В ІНТЕРВ'Ю «BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА» ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ ВІДХИЛИВ ТЕЗУ ПРО КОЛЕКТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН РОСІЇ ЗА ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ЇХНЬОЇ ДЕРЖАВИ

10 липня 2022 року, в інтерв'ю російському письменнику Дмитру Бикову, Арестович сказав, що позитивно оцінює історичну роль Радянського Союзу, і що:
«Нічого краще за Радянський Союз ми поки що на цій території не придумали». Він також заявив: «Я радянський школяр за психотипом і не збираюся змінюватися. Немає нічого кращого за цей спосіб життя».
Арестович також заперечив період колонізації України СРСР: «Не було колонізації. Це брехня повна.

показати весь коментар
16.01.2023 00:03 Відповісти
Народ, вам не здається, що главний ППОшнік Ігнат банально - пи**ить!?
Якщо було 200 прильотів ХА-22 то де руйнування подібні до того що ми бачимо в Дніпрі!?
Їх немає! А те що є було заподіяно різними типами ракет.
Невже заради того щоби вигородити люсю Ігнат вішає локшину нам всім на вуха?!
Та хто така люся, що заради неї так нагинають штаб ППО?!!
показати весь коментар
16.01.2023 00:15 Відповісти
А нам багато показували фото руйнувань? Максимум, що ми бачимо, це заблюрені картинки та відоси. І тих, до речі, жалюгідно мало.

Лише днями виклали ось таке:

показати весь коментар
16.01.2023 00:31 Відповісти
Какой смысл Игнату отмазывать этого урода?
показати весь коментар
16.01.2023 00:32 Відповісти
Не знаю!
Нагнули Ігната в ОПі, він вийшов і каже, що йому написали

Ви вдумайтеся:
Де підтвердження фактів, прильотів 200+ ракет ХА-22. Це ж не шахед у якого 50кг речовини, ХА-22 - це майже 1 000 кг вибухової речовини.
Де уламки?! Де воронки?! Де злети 200+ кацапських ТУшок?!
Немає нічого такого і близько!!!!
А по нам запускають й Калібри, Кінжали, раніше Іскандери, ХА55...
І вони теж деякі проходять наше ППО!!!

Ігнат - навіщо ти п...!?
показати весь коментар
16.01.2023 00:40 Відповісти
Ваше поведение, товарисч Осипов, понятно.
Вы хотите отвести внимание от Абдрыстовича.
Но не получится
показати весь коментар
16.01.2023 00:43 Відповісти
Срать я хотів на абдристовича.
Я його після його 2-3 нєдєль принципово не слухаю.

Але Ігнат - посадова особа в ЗСУ а таке говорить нече тут діти які нічого не здатні співставити
показати весь коментар
16.01.2023 00:48 Відповісти
+100500! Я тоже шукав хто такий Гнат.Але він також людина без біографії.Виявляється,він журналіст,колишній редактор відділу якоїсь армійской газети у Вінниці.Вот і меле дурню про ракеты.Вони з Арестовічем може і різні,але одне породи.
показати весь коментар
16.01.2023 22:25 Відповісти
ХА-22 - це майже 1 000 кг вибухової речовини.

Это вся БЧ весит 960 кг, взрывчатки в ней 630 кг
показати весь коментар
16.01.2023 18:28 Відповісти
Схоже ОП зі своїми радниками по суті антиукраїнська гнидарня.
показати весь коментар
16.01.2023 00:17 Відповісти
Керує опою радник Ельбруса Тадеєва, депутата регіонала кількох скликань, завдання якого було бити біля трибуни проукранських депутатів.
показати весь коментар
16.01.2023 08:34 Відповісти
Целый день с рашки писали что он сказал о сбитой ПВО ракеты,нафига он ляпнул эту говно бомбу,пришлось объяснять что это не снимает ответственности с того кто запустил ракету и принял такое решение и что эти квартиры стоили денег
показати весь коментар
16.01.2023 00:26 Відповісти
Мадам, вы ошиблись, здесь не реклама
показати весь коментар
16.01.2023 00:44 Відповісти
Когда уже этого гавнюка кто-нибудь припи*дячит?
показати весь коментар
16.01.2023 00:53 Відповісти
Он должен сам застрелиться
показати весь коментар
16.01.2023 01:20 Відповісти
Взагалі то виникло питання, може хто підкаже, хто з ППО?
Швидкість ракети Х-22 здебільшого вказують 4000 - 4265 км/час, тобто 1100-1185 м/с. Х-22Б, експериментальна аеробалістична ракета швидкість до 6 М, максимальна висота польоту до 70 км. У 1970-х роках проходила випробування, на озброєння Х-22Б не була прийнята через невирішені технічні проблеми. Швидкість цілей для С-300 радянського зразка вказують до 1300 м/с. Тобто чому С-300 не може збивати ракети Х-22?
показати весь коментар
16.01.2023 01:17 Відповісти
Я не з ППО, але думаю, що просто часу не вистачає від моменту, коли С-300 своєю РЛС виявить цю ракету, щоб її перехопити.
показати весь коментар
16.01.2023 11:02 Відповісти
Я от нижче написав, що про це думаю.
показати весь коментар
17.01.2023 12:14 Відповісти
На встречном курсе ее скорее всего можно сбить из чего угодно, хоть из "покемона" - ПКМ, главное чтобы пули летели пересекая ее траекторию. Просто есть много "но".
С-300 возможно и сможет ее догнать и даже обогнать, НО.
Х-22 за десять минут пролетит примерно 710 км, но это могут быть как прямолинейные километры, так и "кривые". При этом для того чтобы ее сбить, нужно ее засечь, вести, просчитать какая у нее вероятная цель, как она будет к ней лететь и какая пусковая установка сможет ее перехватить. А от момента старта Х-22 до цели, могут быть буквально считанные минуты.
Так что, для того чтобы ее гарантировано сбить, ее нужно именно догонять, а для этого нужен перехватчик со скоростью раза в два большей и с количеством "бензина" достаточным для взлета, выхода на высоту цели и ее преследования до выхода на дистанцию гарантированного поражения.

В общем, внятно объяснить все нюансы смогут только операторы ПВО.
показати весь коментар
16.01.2023 19:17 Відповісти
Ракета не гоняется за целью.Более того,вероятность поражения на встречном курсе выше.Цель крупная,заметная за сотни километров.Уверен,что сбивали уже.Тут не про технику,тут что-то другое.
показати весь коментар
16.01.2023 22:32 Відповісти
Ракета як раз ганяється за цілью, бо на ракеті головка самонаведення. А от про щось друге, це мабуть точно.
показати весь коментар
17.01.2023 12:18 Відповісти
Ракета оснащенная тепловой головкой самонаведения именно гоняется за целью. Наибольшая концентрация теплового излучения от реактивного аппарата, например штурмовика, это сопло двигателя, а не, скажем, кабина пилота.
Взрыватели у ракет есть контактного и дистанционного действия. Для дистанционного, ракете не нужно "воткнуться" в цель, ей нужно оказаться на дистанции гарантированного поражения, тогда сработает взрыватель.
В зависимости от того какая это дистанция для С-300, можно посчитать встретятся ли поражающие элементы с целью, или не успеют.
Чисто теоретически - носовая часть ракеты Х-22(скорость 3,5М или 1197м\с) относительно какой-то неподвижной точки, будет перемещатся со скоростью 1,197 метра за миллисекунду. Длина ракеты 11,6 метра. То есть, для того чтобы крайняя хвостовая точка поравнялась с нашей неподвижной точкой, потребуется 9,7 миллисекунды.
Скорость разлета поражающих элементов примерно 2000м\с или 2м в миллисекунду. В общем, если предположить, что они летят встречно-параллельными курсами, подрыв произойдет в момент когда они поравняются носами, а осевая дистанция между ними будет 20 метров, то Х-22 может либо вообще не пострадать, либо получить повреждения сопла и рулей.
Конечно это сильно упрощенно и искуственно, но вполне объясняет почему ее трудно сбить, если нет возможности ее догнать.
показати весь коментар
17.01.2023 19:44 Відповісти
Насмотрелись мультиков.
показати весь коментар
19.01.2023 08:49 Відповісти
Швидкість ракети 5В55Р приводять у 6,25М, тобто 342 м/с х 6,25=2137,5 м/с. Тобто ракета С-300 може влучати по Х-22 як на зустрічних так догінних курсах. Керування радіокомандне + ПАРГСН. Цілі бачать здалеку не тільки радарами самої системи С-300. Комплекс С-300В взагалі може збивати цілі зі швидкістю до 3000 м/с а також балістичні ракети, в інтернеті писали про одну бригаду з С-300В.
Тобто я щось не розумію цих заяв, ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ЗБИВАТИ РАКЕТИ Х-22. Це типу дайте нам новітні комплекси ППО, бо у нас нічим? Але на Заході не бовдури, і чудово розуміють можливості української ППО. Не вистачає засобів? Це інша справа, ППО завжди не вистачає. Але неправдиві заяви викликають відповідне відношення.
показати весь коментар
17.01.2023 12:13 Відповісти
Тут дещо інші характеристики, ніж ті, що ти навів - https://missilery.info/missile/c300ps#:~:text=%D0%97%D0%A3%D0%A0%205%D0%9255%D0%A0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5. Враховуючи те, що твій авторитет у цьому питанні, за визначенням, - нульовий, будемо вірити наведеному джерелу
показати весь коментар
18.01.2023 08:39 Відповісти
А можна детальніше - які інші?
показати весь коментар
20.01.2023 22:51 Відповісти
Максимальная скорость ЗУР, м/с 2000
Максимальная скорость поражаемых целей, м/c1200
показати весь коментар
21.01.2023 07:40 Відповісти
Минута в ПВО это бесконечно большой отрезок времени. Обычно секунды.Поэтому никакие мухобойки для шахидов тут не помогут.Только случайно.
показати весь коментар
17.01.2023 13:05 Відповісти
что ж ты фраер сдал назад...
показати весь коментар
16.01.2023 01:31 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2023 01:52 Відповісти
Може Арестович банально психічно хворий?
показати весь коментар
16.01.2023 09:12 Відповісти
Так нафіг ти язиком ляпав?
Невже за пиззіж не відповідаєш?
показати весь коментар
16.01.2023 02:51 Відповісти
Так и есть, не отвечает, единственное что сделал офис президента за все тонны ******* с прошлой весны это дал ему звание подполковника
показати весь коментар
16.01.2023 10:05 Відповісти
Ну какой **********, такой и его офис.
показати весь коментар
16.01.2023 10:32 Відповісти
Однако Конгресс США аплодировал ему стоя ... возможно янки что-то знают ...
показати весь коментар
16.01.2023 20:11 Відповісти
Конгресс аплодировал нашим воинам, волонтерам, медикам, коммунальщикам в его лице, не более.
показати весь коментар
16.01.2023 20:34 Відповісти
Заберіть сруля...
показати весь коментар
16.01.2023 02:52 Відповісти
Хто там поближче, "втеребеньте" цього довбойоба чимось важким по голові, нехай не мучиться.
показати весь коментар
16.01.2023 03:44 Відповісти
Позиционировал себя мега-психологом и спецом по массовым коммуникациям, а сам обосрался, как последний недоумок, подарив мордорским подонкам информационную говно-бомбу мощностью 500 мегатонн.
показати весь коментар
16.01.2023 04:12 Відповісти
Відмазка не канає
показати весь коментар
16.01.2023 04:50 Відповісти
Цьому Арестовичу, хто небудь рота закриє, єксперт Хренов, дибіла кусок. Хватить йому пі...ть.
показати весь коментар
16.01.2023 06:31 Відповісти
Я вже давно помітив, що він дурнуватий, самозакоханий балабол. І вже дуже багато років його не дивився ні разу.
показати весь коментар
16.01.2023 06:32 Відповісти
Він дурнуватий артист і більше ніхто.

Він тільки, як артист, прикидаючись перед нами грає експерта, військового, психолга і т.п. Він ніхто. Той хто його дивиться - дурень.
показати весь коментар
16.01.2023 06:38 Відповісти
Но вероятнее всего иной вариант. В кацапском фильме он играл женщину. Вот там его, наверно, и наняло ФСБ на которое он работает.
показати весь коментар
16.01.2023 07:07 Відповісти
Соловьев уже пригласил его работать к себе на канал и озвучивать «правду». Рыбак рыбака видит издалека.
показати весь коментар
16.01.2023 08:30 Відповісти
Він десь у 2005р разом з Корчинським іздив на форум в москву і сидів в президії з Дугіним. Вирішували як боротись з поморанчевими.
показати весь коментар
16.01.2023 08:39 Відповісти
В кацапском фильме он не играл женщину- он был собой. Мужчина либо придерживается собой же сказанного, либо извиняется за свои слова. А не выкручивается…
показати весь коментар
16.01.2023 09:08 Відповісти
Та якби ж президент не призначив його радником. Все ж таки вибрати із сорока мілліонів - це наука!
показати весь коментар
16.01.2023 09:15 Відповісти
Хто нарешті закриє йому його поганий рот-клоаку, як у Platyhelminthes?
показати весь коментар
16.01.2023 07:58 Відповісти
«Разбираться и разбираться»- это было сказано насчёт едкого дыма.
показати весь коментар
16.01.2023 08:04 Відповісти
Думаю, всім зрозуміло, що дєрьмак і Вова свою сучку на мотузок не посадять і не скажуть «сідєть!».
Поки Люсю не почнуть ловити і пиз@дити, вона сама не заткнеться.
А ідіоток, що слухатимуть цього кретина в мережі, ой як багато, і меньше не стане.
показати весь коментар
16.01.2023 08:45 Відповісти
"треба розібратися", **** олігофрен кончений, расєя влучила у житловий будинок, расєя світовий терорист, расєя агресор, що ще треба тобі, дебілу, розбиратися...?!
показати весь коментар
16.01.2023 08:46 Відповісти
Коротко.Бреше.Рекомендую подивитися.Він чітко сказав про збиття ракети,без усіляких" на мою думку"...Сумніви були в словах про ураження токсичними газами...Невже українці не бачать,що то за с...
показати весь коментар
16.01.2023 08:58 Відповісти
У ****** люськи задание из оп мочить ВСУ при кааждом удобном случае
показати весь коментар
16.01.2023 09:06 Відповісти
У ВСУ задание: делать свою работу и не обращать внимание на бабский высер
показати весь коментар
16.01.2023 09:16 Відповісти
Пішов ти абдристович кобилі в тріщину!
Відмовився від своїх слів після того як параша вся вила від задоволення.
показати весь коментар
16.01.2023 09:34 Відповісти
Всі мої знайомі колишні фанати шарія тепер є фанатами арестовича.
показати весь коментар
16.01.2023 09:52 Відповісти
Аестович не трепло! Він - ворог! Українці платили і будуть платити за своє "миролюбство" своїми життями і незалежністю!
показати весь коментар
16.01.2023 09:58 Відповісти
Арестович: "ракета Х-22 была сбита над Днепром и нечаянно попала в жилой дом."

Продолжу мысль: Если бы не эта досадная случайность, то она бы просто потопила американский авианосец. Смешно? Нет. В это поверило бы 90% аудитории "Единих Новин".
показати весь коментар
16.01.2023 10:04 Відповісти
Звідки ця с**а в той момент знала, що це ракета ХА-22!?
Значить він злив інфрормацію, яку негласно отримав від наших військових.
Значить перевищив свої посадові повноваження, хоча він не посадова особа, а лише радник!
Треба взагалі розворушити це кодло із Офісу Президента на предмет втручання в діяльність Генштабу
показати весь коментар
16.01.2023 13:10 Відповісти
а не проще ли устроить вонючему абдрыстовичу небольшое наказание - направить на него пару алкашей... то же самое сделать с офисом пердизента - от дерьмака до...
показати весь коментар
16.01.2023 10:06 Відповісти
Люся за рейтингом 3.14здешу на другому місці після найвеличнішого.
показати весь коментар
16.01.2023 10:35 Відповісти
Хто Він - Люсьок Арестович? Тут ще "..розбиратися і розбиратися".
Кто ты? Профессор кислых щей?
Язык, который "без костей?"
Базикало и балабона?
Или "находка для шпиона"?
показати весь коментар
16.01.2023 10:40 Відповісти
Щось мені здається, що обдристович зовсім не на Україну працює... 🤫
показати весь коментар
16.01.2023 10:41 Відповісти
Если это была такая мощная ракета как х 22 и против неё у нас нет никакой зашиты ПВО, как сказал генерал, возникает вопрос: зачем РФ потратило столь дорогую ценную ракету просто на обыкновенный жилой дом? Не на казарму с сотнями солдат, не на склады с хаймерсами, не бо электростанции, а дом? Типа, чтобы терроризировать население? Возможно, но зачем так дорого, хватает же шахедов и тп дешевки, которые при этом эффективны именно по таким незащищённым объектам, и неоднократно уже попадали?
Арестович сказал, надо разбираться, с этим трудно поспорить, надо, потому что если не разобраться, а к примеру, как вариант, всё таки это была работа ПВО, как это было в Киеве раньше, и ракета упала на жилой дом в результате её сбития, то нашим военным надо по результатам расследования дать чёткие указания не делать так, переставить там схему ппо, или что то ещё, чтобы не повторилось такое.
Это никак не оправдывает того кто запустил эту ракету по Украине, тут всё ясно, но разбираться надо, и почему за то что Арестович предложил это сделать, на него столько негатива, не понимаю.
Что за чудеса. Человек на которого разве что не молились в начале войны, ждали его выхода в эфир, его сводок, теперь стал предателем и ненавидим аудиторией цензора.
показати весь коментар
16.01.2023 10:47 Відповісти
Чудило! Ти хоча б у Вікіпедії прочитай статтю про цю "чудо"-ракету! Вона, наскільки швидка, настільки й неточна. Її основне призначення - знищення авіаносців, бо серед моря, крім кораблів, нема радіолокаційно контрастних цілей. А на суходолі вона - гівно, у велике місто може влучити.
показати весь коментар
16.01.2023 11:25 Відповісти
Ну знищення авіаносців до речі як правило дуже прикритих пво та ще неточними ракетами не уявляю, мабуть, ці ракети такі погані, що вирішили їх просто пульнути в небо, може кудись попаде, така логіка?
показати весь коментар
16.01.2023 11:39 Відповісти
Проти авіаносців вона планувалася у ядерному варіанті. Начебто, за "паспортними" даними у них 100% влучання у коло площиною 4 кв. км. і 50% у 1 кв.км. Ось така точність.
показати весь коментар
16.01.2023 20:08 Відповісти
То мабуть навряд чи з такою точністю в будинок цілити є сенс?
Навіть якщо мати на меті мирне населення.
Тим більш дрони по 2 т дол куди дешевше та точніше для таких цілей
показати весь коментар
24.01.2023 19:39 Відповісти
Дрони збиваються, а проти Х-22 у нас, поки що, засобів нема.
показати весь коментар
25.01.2023 09:23 Відповісти
Так, але дрони з точністю до метра чи скільки там, і коштують в сто або тисячу разів дешевше, а тут точність 1 кВ км, дорога ракета, тим більш яку неможна збити, це ж дурість, пуляти її просто так. Вірогідність попадання в той під'їзд маленька, так і сенсу немає, з точки зору терору мирного населення, навіть і дрон би попав, був би ефект моральний, а просто вбивство, так це ж тіки хуже собі робити РФ, більше буде ненависті, а військового сенсу нуль. Це якби по складах чи казармах, то хочаб військовий сенс є, попаде не попаде то вже таке
показати весь коментар
25.01.2023 10:55 Відповісти
Взагалі, всі ракети контролюються американським системним пво, як і літаки, тож, немає проблеми тут дізнатися істинну, збивали цю ракету чи ні.
Але сенс у тому, що навіть якщо збивали, не треба казати що не збивали, треба казати як є, РФ запустила ракету, траекторію запрограмувала летіти над величезним містом, змушені були збити, сталася трагедія із за уламків. Все.
Або якщо не так було, то надати дані американців, що от в такий то час ця ракета тут українська відсутня ані літака ані протиракети на збиття не вилітало, далі експертиза вже уламків, з залученням міжнародних експертів, і чітко довести, що то було цілеспрямовано вдарено та є військовим злочином.
Або так або так, але чітко, правдиво, сумлінно.
показати весь коментар
25.01.2023 11:11 Відповісти
Згоден, що дійсно треба розбиратися, а не гнати все на арестовича.
Його провина в тому що він по-суті стверджував що це враження сталося внаслідок роботи нашого ППО!
Але заява речника ППО Ігната, ще більше створила питань і підозр ніж висер радника Офісу президента арестовича
показати весь коментар
16.01.2023 13:15 Відповісти
.

о, люсiнда дристович на рашистських ресурсах просто в зiрках.

рашисти цитують люсiнду майже щогодини.

ось свiжа новина -

Арестович призвал вести себя «как разумные люди» в отношении УПЦ МП

Арестович: нельзя записать в «агентов России» всех прихожан УПЦ, такая политика - идиотизм

Нельзя огульно записывать всех прихожан и клириков УПЦ МП в «агентуру России», зявил советник офиса президента Украины, комментируя обыски в монастырях и храмах. Арестович призвал СБУ вести себя как разумные люди


Алексей Арестович (Фото: Алексей Чумаченко / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Украинские власти проводят неразумную политику в отношении объявившей о независимости Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), объявившей о независимости от РПЦ заявил в интервью на YouTube-канале «Ходят слухи» советник офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Он поинтересовался у ведущей, видела ли она недавние заголовки Fox News на эту тему, где говорилось, что Зеленский «объявил войну христианству» из-за действий СБУ в монастырях и храмах УПЦ МП, и спросил, идет ли это на пользу Украине.

Арестович пояснил, что сейчас в УПЦ идут сложные процессы и есть большая разница между тем, чтобы «постепенно перетягивать» ее последователей на свою сторону и «одновременно жестко репрессировать тех, кто причиняет вред Украине» и «огульно записать миллионов шесть» граждан, которые туда ходят, «в российских агентов и сволочей». «И что, все враги? Все - агентура России? Ну мы же хотим быть нормальной страной, не хотим быть идиотами в угоду очень примитивной технологии раскола.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/01/2023/63c555959a7947e84d0e879b?from=newsfeed
показати весь коментар
16.01.2023 17:06 Відповісти
"Нельзя огульно ... призвал СБУ вести себя как разумные люди".Згоден на 100%.Треба спитати як,звуть.И тільки потім запросити пана на гілляку.Вічливо.
показати весь коментар
17.01.2023 13:15 Відповісти
Х-22 с её системами наведения очень подходит,как это ни дико,для целей как раз с линейными размерами сотни метров, стоящих на берегу реки.Это намеренно сделано!
показати весь коментар
17.01.2023 13:23 Відповісти
В качестве гипотезы.Х22 подсвечивает цель своим же локатором.Если поставить возле приднепровской ТЭС постановщик помех,есть вероятность,что ракета перезахватит крупноразмерную цель,например многоэтажку.Понимаю,к чему ведёт это предположение.
показати весь коментар
19.01.2023 08:59 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 