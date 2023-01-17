Німеччина на тлі війни Росії проти України посилюватиме Бундесвер, - Пісторіус

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає однією з найкращих кандидатур на посаду глави Міністерства оборони Бориса Пісторіуса.

Так глава уряду прокоментував журналістам у Бранденбурзі своє рішення призначити міністром оборони ФРН міністра внутрішніх справ землі Нижня Саксонія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я попросив Бориса Пісторіуса стати федеральним міністром оборони, він не лише друг і добрий політик, але й має дуже великий досвід у галузі політики безпеки, він дуже часто та тісно на своїй попередній посаді співпрацював з Бундесвером. Але також тому, що він має силу та рівновагу, які потрібні для такого великого завдання з огляду на переломні часи", - сказав Шольц.

Він висловив переконання, що Пісторіус є людиною, яка обізнана з тим, що відбувається у військах, розуміється з солдатами. Канцлер подякував майбутньому члену свого кабінету за те, що той швидко погодився на його пропозицію.

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Шольц також подякував Крістіне Ламбрехт за роботу на посаді міністра і висловив повагу до її рішення піти у відставку.

Своєю чергою Пісторіус подякував канцлеру за довіру. У коментарі, що транслювали новинні телеканали, він зазначив, що пропозиція очолити Міноборони була для нього дуже неочікуваною, часу на роздуми - мало.

"Це для мене надзвичайна честь - очолити це міністерство. Я усвідомлюю масштаб завдань у ці часи… завдання, які стоять перед військами, - велетенські", - сказав Пісторіус і пообіцяв бути в тісному контакті з солдатами.

Майбутній глава Міноборони також підкреслив, що буде змушений "пристосовувати Бундесвер до нової ситуації, яка виникла у зв’язку із нападом росії на Україну… Я хочу зробити Бундесвер сильним перед часами, які на нас чекають… З першого дня я буду на 150% відданий цим завданням", - сказав Пісторіус.

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Офіційна церемонія призначення Бориса Пісторіуса на посаду міністра оборони ФРН запланована на четвер, 19 січня.

Пісторіус обіймав посаду міністра внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії з 2013 року, до цього він був мером Оснабрюка.

Нагадаємо, вранці 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала канцлеру прохання про відставку. Своє рішення вона пояснила "надмірною увагою до неї з боку ЗМІ", що заважає роботі та шкодить діяльності Бундесверу.