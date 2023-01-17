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Новини Війна
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Німеччина на тлі війни Росії проти України посилюватиме Бундесвер, - Пісторіус

борис,пісторіус

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає однією з найкращих кандидатур на посаду глави Міністерства оборони Бориса Пісторіуса.

Так глава уряду прокоментував журналістам у Бранденбурзі своє рішення призначити міністром оборони ФРН міністра внутрішніх справ землі Нижня Саксонія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я попросив Бориса Пісторіуса стати федеральним міністром оборони, він не лише друг і добрий політик, але й має дуже великий досвід у галузі політики безпеки, він дуже часто та тісно на своїй попередній посаді співпрацював з Бундесвером. Але також тому, що він має силу та рівновагу, які потрібні для такого великого завдання з огляду на переломні часи", - сказав Шольц.

Він висловив переконання, що Пісторіус є людиною, яка обізнана з тим, що відбувається у військах, розуміється з солдатами. Канцлер подякував майбутньому члену свого кабінету за те, що той швидко погодився на його пропозицію.

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Шольц також подякував Крістіне Ламбрехт за роботу на посаді міністра і висловив повагу до її рішення піти у відставку.

Своєю чергою Пісторіус подякував канцлеру за довіру. У коментарі, що транслювали новинні телеканали, він зазначив, що пропозиція очолити Міноборони була для нього дуже неочікуваною, часу на роздуми - мало.

"Це для мене надзвичайна честь - очолити це міністерство. Я усвідомлюю масштаб завдань у ці часи… завдання, які стоять перед військами, - велетенські", - сказав Пісторіус і пообіцяв бути в тісному контакті з солдатами.

Майбутній глава Міноборони також підкреслив, що буде змушений "пристосовувати Бундесвер до нової ситуації, яка виникла у зв’язку із нападом росії на Україну… Я хочу зробити Бундесвер сильним перед часами, які на нас чекають… З першого дня я буду на 150% відданий цим завданням", - сказав Пісторіус.

Також читайте: Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, - опитування

Офіційна церемонія призначення Бориса Пісторіуса на посаду міністра оборони ФРН запланована на четвер, 19 січня.

Пісторіус обіймав посаду міністра внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії з 2013 року, до цього він був мером Оснабрюка.

Нагадаємо, вранці 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала канцлеру прохання про відставку. Своє рішення вона пояснила "надмірною увагою до неї з боку ЗМІ", що заважає роботі та шкодить діяльності Бундесверу.

Автор: 

Німеччина (7349) Ламбрехт Крістін (57) Пісторіус Борис (254)


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Топ коментарі
+8
Ми і без Пісторіса всмак наслухалися занепокоєних пісторій від різних пістунів...
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17.01.2023 16:41
+7
Там, мабуть вже половина молоді - це нащадки кислобздійних понаєхів.
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17.01.2023 16:43
+3
Як би німці вже два рази воювали з рашкою, і не тільки з нею, но і з усім світом)
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17.01.2023 16:41
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Там, мабуть вже половина молоді - це нащадки кислобздійних понаєхів.
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17.01.2023 16:43 Відповісти
Та там ще з Другої світової зґвалтовані німкені понароджували лаптєй.
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17.01.2023 17:10 Відповісти
Какую молодь? Альтернативно одаренную, которая не может чихнуть без психолога?
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17.01.2023 17:39 Відповісти
Які не можуть жити без тік-току.
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17.01.2023 17:43 Відповісти
Крот, отвечу тебе на русском.
Те, кто приехал в результате кацапской агрессии ответят! И серьезно ответят, мало не покажется!
Только вы, кацапские дебилы, этого возможно и не прочувствуйте!
Просто уйдёте в небытие!)))
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17.01.2023 19:06 Відповісти
Крот - це я, чи Кротов зверху?
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17.01.2023 19:13 Відповісти
а коли, по твоєму, людина стає старою? Пісторіусу 62. Байдену 80
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17.01.2023 17:51 Відповісти
Байдена народ Америки обрав, а Пісторіуса ***** через Шольца призначив.

Людина починає старіти з 25 років.
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17.01.2023 18:40 Відповісти
От я дивлюсь на фото і бачу двох підстаркуватих втомлених нарзаном та владою дядьок.
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17.01.2023 18:42 Відповісти
Але це не точно. Але це не скоро)))
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17.01.2023 16:38 Відповісти
анекдот дня:

німці можуть воювати з рашкою
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17.01.2023 16:38 Відповісти
Як би німці вже два рази воювали з рашкою, і не тільки з нею, но і з усім світом)
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17.01.2023 16:41 Відповісти
Кожен раз одгрібали, але ж на третій раз їм має пощастити.
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17.01.2023 16:42 Відповісти
вірю казки про Нібелунгів:

"Давным давно в одной из отдаленных галактик"

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17.01.2023 17:01 Відповісти
Ми і без Пісторіса всмак наслухалися занепокоєних пісторій від різних пістунів...
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17.01.2023 16:41 Відповісти


тисяча і один рецепт скислої Ліверки
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17.01.2023 17:38 Відповісти
Нє ну якщо товариш і держить рівновагу то хаи покаже своі чесноти .
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17.01.2023 16:45 Відповісти
У характеристиці, яку майбутньому МО надав канцлєр, ключове слово "друг". "Любий друг".
Другий аспект, який впадає в око - ані півслова про завдання і роль ФРН у Північноатлантичному Альянсі. Тобто, німці збираються воювати самотужки.
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17.01.2023 16:51 Відповісти
Німці у вищій лізі людства вже 1,5 тисяч років. Є чому навчитися та за що бути вдячними.
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17.01.2023 17:19 Відповісти
Гитоербув теж з « вищої лігі» ?!
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17.01.2023 17:48 Відповісти
Гитлер теж був з « вищої лігі» ?
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17.01.2023 17:49 Відповісти
Германці випередили слов'ян тільки на кілька століть.
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17.01.2023 18:12 Відповісти
А німці, як нація - набагато молодші за переважну більшість європейських народів.
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17.01.2023 18:14 Відповісти
улыбнуло!!можно сказать совсем юные!правда если не учитывать что римскую империю похоронили(когда были постарше многих европейцев) так понимаю это в польше тебя в,.истории"поднатаскали??
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17.01.2023 21:33 Відповісти
"німці" - ******** народ,
"германці" - мовна група,

шкода, що досі таких речей не розрізняєте.
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17.01.2023 21:47 Відповісти
с тобой всё понятно!!(далее без коментариев) в данное время все ,,******* народи"без исключений!(играешся в слова суть которых сам не понимаеш)
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17.01.2023 23:28 Відповісти
школяр?
чи дикий кацап з Німеччини, який ніколи не чув ані таких базових понять, ані української мови (де я різниця між "німцями" і "германцями" ще в школі пояснюється)?
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17.01.2023 23:33 Відповісти
Я відповідаю лише тим, хто має людські імена, але я не хочу спілкуватися з ботами.
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17.01.2023 23:44 Відповісти
Ще один соратник Меркель?

Путин- ферштейн?

Шольц підбирає собі подібних.
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17.01.2023 17:46 Відповісти
Сейчас, как никогда ранее в истории, против рабсии, где у власти фашисты, собрана огромная единая коалиция, которая может эффективно остановить очередной рейх и восстановить мир для человечества.
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17.01.2023 17:50 Відповісти
Ну есть все шансы, сейчас Украина перемелит всю военную немощь рашистов, а когда на россии полыхнет, то бундес как раз там уже справится.
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17.01.2023 17:57 Відповісти
ЛУЧШЕ ДАЙТЕ ВООРУЖЕНИЕ УКРАИНЕ ЧЕМ ВООРУЖАТЬСЯ. УКРАИНА И ТАК ВОЮЕТ ЗА ВСЮ ЕВРОПУ. ДАЙТЕ ТАНКИ И ДГУГОЕ ВООРУДЕНИЕ. ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ НИКТО НА ВАС НЕ НАПАДЕТ. НЕМЦЫ УЖЕ ПРОСТО БОЯТСЯ СИЛЬНОЙ УКРАИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.01.2023 18:03 Відповісти
Пісторіус- патрон,із обойми прорашистської лахудри меркель.Мабуть нічого доброго не варто очікувати Україні від цих німецьких прорашистських "чмобіків"
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17.01.2023 18:24 Відповісти
Шольц продовжує політику Меркель.

Німеччина меркель мала великі. плани на Росію як джерело ресурсів.


Вони писали стратегічну вісь Німеччина-Росія для доменування в Європі, на противагу США, Британії та Франції.

Тому Шольц як кандидатура Меркель не поспішає допомагати Україні.

Сильна після військової України не вписується в плани Шольца.
Позиція народу Німеччини не завжди збігається з шольцем, тому він "маневрує" і говорить "правильні слова".

Але його справи говорять голосніше за його слова.

Заяви про посилення Бундесверу можна зрозуміти, але наразі доля війни вирішується в Україні.

Якщо вони реально не допомагатимуть Україні, то завтра російські танки можуть стояти вже під Берліном.
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17.01.2023 18:51 Відповісти
теперь ШОЛЬЦ со своим ..лучшим другом... будут на пару тормозить отправку Танков .
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17.01.2023 21:00 Відповісти
 
 