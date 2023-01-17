Російське керівництво продовжуватиме війну в Україні для збереження своєї влади, - ГУР

Російське керівництво продовжуватиме терористичну війну для збереження своєї влади, тому Україна потребує більше зброї для захисту та деокупації своїх територій.

На цьому наголосив представник Головного управління розвідки міністерства оборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, бліцкриг Росії провалився, що для Путіна означає необхідність затягувати війну, бо вона гарантує йому та його поплічникам збереження влади, адже альтернатива - тільки міжнародний трибунал або бунт всередині країни.

"Теракти і терористична війна - це те, що і далі будуть робити Путін, Герасимов і Шойгу, поки їх не зупинить Україна і міжнародна спільнота. Завдання України та міжнародної проукраїнської антипутінської коаліції - це максимально швидка деокупація території та забезпечення перемоги у 2023 році", - підкреслив представник ГУР.

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