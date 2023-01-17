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Новини Війна
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Російське керівництво продовжуватиме війну в Україні для збереження своєї влади, - ГУР

кремль

Російське керівництво продовжуватиме терористичну війну для збереження своєї влади, тому Україна потребує більше зброї для захисту та деокупації своїх територій.

На цьому наголосив представник Головного управління розвідки міністерства оборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, бліцкриг Росії провалився, що для Путіна означає необхідність затягувати війну, бо вона гарантує йому та його поплічникам збереження влади, адже альтернатива - тільки міжнародний трибунал або бунт всередині країни.

"Теракти і терористична війна - це те, що і далі будуть робити Путін, Герасимов і Шойгу, поки їх не зупинить Україна і міжнародна спільнота. Завдання України та міжнародної проукраїнської антипутінської коаліції - це максимально швидка деокупація території та забезпечення перемоги у 2023 році", - підкреслив представник ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни готують різні сценарії наступу та поширюють дезінформацію, - ГУР МО

Автор: 

кремль (522) зброя (7460) розвідка (3858)


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Топ коментарі
+16
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17.01.2023 18:35
+9
Капітан Очєвідность отримав наступне звання Гєнєрал *******.

Серйозне питання "розвідало" управління розвідчки, чого вже там.
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17.01.2023 18:41
+6
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17.01.2023 18:45
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17.01.2023 18:35 Відповісти
А почему молчит гогилашвили? Какое его мнение?
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17.01.2023 18:39 Відповісти
Капітан Очєвідность отримав наступне звання Гєнєрал *******.

Серйозне питання "розвідало" управління розвідчки, чого вже там.
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17.01.2023 18:41 Відповісти
Рузьге!
Пора сворачивать проект "*****"!
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17.01.2023 18:41 Відповісти
там проект "*****" - всі 140 мільйонів, чи стільки там їх залишилось? Як вони можуть самі себе "сворачівать", якщо у них у головах таке у всіх?
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17.01.2023 18:42 Відповісти
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17.01.2023 18:41 Відповісти
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17.01.2023 18:45 Відповісти
Matushka- moskoovija ne ispravitsja, jesli ne naidut novogo Nemtsova. Kak minimum. Za to jego i likvidirovali. Navalnyi prosto otsherednoi moskal- Krym -to tshei? - otvetil na etot vopros po-putinski... Znatshit nado prizhat k bolotam i zabor stroit vokrug, shto ni tuda i ni v koem slutshii ot tuda. Vsem budet spokoinejee
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17.01.2023 18:53 Відповісти
Т.е. Куйло войну продолжает, чтобы сохранить свою власть. А тогда начинало оно её для чего?
Дело тут не столько в Куйле, сколько в подготовке к нападению для уничтожения Украины.
Этот процесс запускался парашей неоднократно для ослабления ЗСУ и нашей оборонки.
Февраль 2010-ноябрь 2013- 3 года и 9 месяцев.
Май 2019-февраль 2022- 2 года и 9 месяцев.
Во второй раз справились на год раньше.
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17.01.2023 18:54 Відповісти
Це буде важко.. комусь дуже важко. Але Ми повинні це зробити,щоб хоча б наші діти пожили вільними Людьми..
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17.01.2023 18:56 Відповісти
Алло..это ГУЛАГ Сралина..
Нет..это концлагерный помойка путлера...
Хоть стать Zондер быдлом Шариковых Пригожина...
Извини чувак...быдло Пригожина генерал Герасимов утилизировал под Соледаром 😁💀☠️👽взял Киев за два дня .. как говорила Марго Симоньян...типа пятилетку Сралина за 2 дня...или года...
Передовики Утилизации..встали с КАЛен...🦍🦍🦍🦍😁😁😁
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17.01.2023 19:05 Відповісти
відкриття року...а ми того не знали
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17.01.2023 19:06 Відповісти
Зимняя война в Финляндии с 30 ноября 1939 года и по март 1940 года для дохлого Сссра закончилась трагедией...около 400 000 солдат и офицеров РККА стали дебилам...от ран от обморожения и голода...остальных маршал Маннергейм утилизировал 👽👽👽💀💀💀☠️☠️☠️👹👺
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17.01.2023 19:13 Відповісти
А для финов? Для финов чем та война закончилась, напомните пожалуйста.
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17.01.2023 19:19 Відповісти
Карельский перешеек стоил того

. чтобы падаль Мавзолейная дохла тысячами...мне их не жаль навозных...💀☠️💀👹👺🦍🦍🦍
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17.01.2023 19:21 Відповісти
Ну ведь спорно же. Фины потеряли больший % от населения в той войне. И отдали куда больший кусок территории, чем просили краснопузые.
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17.01.2023 19:26 Відповісти
Смотри фильм в Ютьюбе Тайны Финской войны.. автор Кирилл Набутов..отвали..чувак..ты не в теме
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17.01.2023 19:29 Відповісти
Ну очень хороший вопрос. Ответ давно намекал. Пока не буду напоминать. А ведь ясно о чем. Чем дальше, тем дороже и больше обойдется.
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17.01.2023 22:34 Відповісти
гур - Ви ГУР, а не гур-гур-гур.....
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17.01.2023 19:16 Відповісти
Хрюкни.. Киев за два дня...а Херсон наш...😁
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17.01.2023 19:19 Відповісти
І так ясно, що війна будет довгою поки єкономічно росія не ослабне, але це мінімум ще 2-3роки війни.
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17.01.2023 19:19 Відповісти
Як глибоко((А може краще так : москвовське керівництво продовжує війну,бо так хочуть їхні тєрпіли.
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17.01.2023 19:21 Відповісти
Як казав мій покійний Батько..все кто воевал против мавзолейных дебилов с 1917 года и по сегодня...Герои...💯👍👌✊💪
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17.01.2023 19:24 Відповісти
 
 