УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8007 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 477 27

Фінляндія готова підтримувати Україну скільки буде потрібно, навіть 15 років, - прем’єрка Фінляндії Марін

марін

Фінляндія готова підтримувати Україну у війні проти Росії стільки, скільки буде потрібно - навіть якщо йдеться про 5, 10 або 15 років.

Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у вівторок під час виступу на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі 16 січня стартував Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Він триватиме до 20 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не виграє війну, українці нам не байдужі, - прем’єрка Фінляндії Марін у новорічному зверненні

Автор: 

Давос (237) Фінляндія (1304) Марін Санна (31)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Дуже дякуємо, пані Санна Марін!
показати весь коментар
17.01.2023 18:51
+22
Ака розумничка. Яка гарна розумничка..
показати весь коментар
17.01.2023 18:53
+14
Спасибо!!!.......а Летку-Енку станцуем вместе после перемоги!
показати весь коментар
17.01.2023 18:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо!!!.......а Летку-Енку станцуем вместе после перемоги!
показати весь коментар
17.01.2023 18:51 Відповісти
а кацапы просто твари
показати весь коментар
17.01.2023 18:56 Відповісти
Дуже дякуємо, пані Санна Марін!
показати весь коментар
17.01.2023 18:51 Відповісти
Ака розумничка. Яка гарна розумничка..
показати весь коментар
17.01.2023 18:53 Відповісти
Ясное дело - пока орки воюют в Украине, финны и вообще все остальные, могут спать спокойно, а вот если Украина проиграет, тогда, лет через 5, и до остальных соседей дойдут руки.
показати весь коментар
17.01.2023 18:55 Відповісти
не надейтесь
показати весь коментар
17.01.2023 18:57 Відповісти
Это в каком месте я написал, что надеюсь на поражение Украины? Ясно, что при поддержке Запада Украина победит, просто потому, что Запад это 60-70% мирового ВВП, а россия в 2021 была 1.7-2%, а сейчас и того меньше.
показати весь коментар
17.01.2023 19:27 Відповісти
Раніше. Набагато раніше (дойдуть руки).
показати весь коментар
17.01.2023 19:21 Відповісти
Думаю никогда, если в США на выборах не победит Трамп. Надеюсь республиканцам хватит мозгов не ставит на него, и других МАГА-идиотов, опять. Но даже в таком случае Европа поможет Украине удержаться, т.к. кровно в этом заинтересована.
показати весь коментар
17.01.2023 19:30 Відповісти
За 5 років парашистан дійде лише до ручки.
Сересере після Ризького договору 20 років до війни готувався, а він був більшим за вотчіну ліліпутіна.
показати весь коментар
17.01.2023 19:47 Відповісти
На санкции, фактическую изоляцию, россия ответит "сталинским" режимом внутри страны и тем самым найдет избыточные ресурсы на армию. Короче, пойдет путем С. Кореи, но у россии при этом на порядки больше ресурсов и в разы населения, а все что сами не смогут создать, например электронику, им Китай даст, как он это делает с С. Кореей. Короче санкции не остановят диктатора, да и быдло-население поддержит, если им водку и хавку давать будут. Потому надо стремиться к развалу россии, а если это не выйдет, то сразу после победы готовиться к новой войне.
показати весь коментар
17.01.2023 21:42 Відповісти
Спортсменка, українофілка і просто красавица!
показати весь коментар
17.01.2023 18:57 Відповісти
А ще-руZZофобка яра
показати весь коментар
17.01.2023 19:38 Відповісти
русафобію здєсь разжігаєтє
показати весь коментар
17.01.2023 19:04 Відповісти
Уйлофобію.
показати весь коментар
17.01.2023 19:10 Відповісти
Землячка найкращого на планеті Земля снайпера Симо Хяюхя ( Хайха),що знищив 542 совдепівських окупанта! Честь і слава фінам,що показала сталінській орді її місце!
показати весь коментар
17.01.2023 19:21 Відповісти
А найголовніше, що саме під час Зимової кампанії посварились два камради: гітлер та сралін. Щоб через 1,5 року почати з'ясовувати стосунки по дорослому.
показати весь коментар
17.01.2023 19:44 Відповісти
І біженцям притулок надаватимете увесь цей час? Незважаючи на директиви ЄС?
показати весь коментар
17.01.2023 19:22 Відповісти
Україна точно 15 років не витримає цього жахіття!
показати весь коментар
17.01.2023 19:22 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
17.01.2023 19:22 Відповісти
Щиро дякуємо, а от ваш президент нас до миру кликав і пропонував Карелію віддати.
Чи то він її нам хотів віддати?
Так далеко ж, ми краще Кубань
Своє, рідне
показати весь коментар
17.01.2023 19:41 Відповісти
Финляндия достойная цивилизованная страна, которая также натерпелась от россии.
показати весь коментар
17.01.2023 20:30 Відповісти
И даже могут передавать по 2 "Леопарда" в год, нет 30 сразу и не просите.
показати весь коментар
17.01.2023 20:32 Відповісти
Кортни Кокс отдыхает.
Да ещё 15 лет поддержки ...
показати весь коментар
17.01.2023 20:39 Відповісти
👍
показати весь коментар
17.01.2023 20:42 Відповісти
навіть 15 років )
показати весь коментар
17.01.2023 23:09 Відповісти
 
 