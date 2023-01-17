Фінляндія готова підтримувати Україну скільки буде потрібно, навіть 15 років, - прем’єрка Фінляндії Марін
Фінляндія готова підтримувати Україну у війні проти Росії стільки, скільки буде потрібно - навіть якщо йдеться про 5, 10 або 15 років.
Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у вівторок під час виступу на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Нагадаємо, у швейцарському Давосі 16 січня стартував Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Він триватиме до 20 січня.
Топ коментарі
+27 Orest Levko #514086
показати весь коментар17.01.2023 18:51
+22 Україна понад Усіх
показати весь коментар17.01.2023 18:53
+14 SlavaGeroyam
показати весь коментар17.01.2023 18:51
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Сересере після Ризького договору 20 років до війни готувався, а він був більшим за вотчіну ліліпутіна.
Чи то він її нам хотів віддати?
Так далеко ж, ми краще Кубань
Своє, рідне
Да ещё 15 лет поддержки ...