Фінляндія готова підтримувати Україну скільки буде потрібно, навіть 15 років, - прем’єрка Фінляндії Марін

Фінляндія готова підтримувати Україну у війні проти Росії стільки, скільки буде потрібно - навіть якщо йдеться про 5, 10 або 15 років.

Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у вівторок під час виступу на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі 16 січня стартував Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Він триватиме до 20 січня.

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