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Всесвітній економічний форму стартує в Давосі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

давос,форум,економічний,всесвітній

У швейцарському Давосі у понеділок стартує Всесвітній економічний форум (ВЕФ).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт ВЕФ.

Форум триватиме до 20 січня. Його гасло - "Співпраця у фрагментованому світі".

Цього року участь у Всесвітньому економічному форумі братиме рекордна кількість глав держав та урядів - 52. Загалом очікується понад 2700 представників із 130 країн.

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Україну представлятиме делегація високого рівня. На сайті ВЕФ анонсовані виступи, зокрема, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака (19 січня), першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко (17-18 січня), голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова (17 січня).

Представники Росії цього року участі у Форумі не братимуть - їх не запросили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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"Сьогодні світ перебуває у критичній точці перелому. Пандемія COVID-19 та війна в Україні струснули й без того тендітну глобальну систему… Вперше з 1970-их років світ стикнувся з хитким порушенням рівноваги, коли зростання та інфляція рухаються у протилежних напрямках. Це відбувається разом із посиленням геоекономічної фрагментації, вразливістю фінансового сектору, у тому числі завищеними цінами на активи та високим рівнем боргу, а також кліматичною кризою, що виходить з-під контролю. Якщо ці системні та взаємопов'язані ризики не будуть усунуті, обіцянка "десятиліття дій" може перетворитися на десятиліття невизначеності та нестабільності", - заявляють організатори Форуму.

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У Давосі обговорюватимуть вирішення енергетичних та продовольчих криз, боротьбу з високою інфляцією, низькими темпами зростання та високою заборгованістю, усунення соціальних уразливостей, протидію сучасним геополітичним ризикам.

Автор: Ольга Лузан
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а що скаже Більдерберзький клуб
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16.01.2023 11:46 Відповісти
Зятек Кучмы будет?
Кровосиси
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16.01.2023 11:55 Відповісти
А Єрмак (завгосп від (ж)ОП(и)) тут до чого? Що, з його рівнем він може там пробельмесити? Як не банально, але ... ганьба!
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16.01.2023 11:58 Відповісти
A der'ma4ok 4ogo tudyi poliz? Xto vin takiy ?
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16.01.2023 13:42 Відповісти
А чого коментів так мало? Це, на хвилиночку, важливище навіть, ніж кацапський напад. Ці "господа" готовлять нове рабство, обгорнуте у цифрові технології. І плани у них на все людство.
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16.01.2023 18:02 Відповісти
 
 