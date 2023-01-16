Всемирный экономический форум стартует в Давосе
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В швейцарском Давосе в понедельник стартует Всемирный экономический форум (ВЭФ).
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ВЭФ.
Форум продлится до 20 января. Его лозунг - "Сотрудничество во фрагментированном мире".
В этом году участие во Всемирном экономическом форуме примет рекордное количество глав государств и правительств - 52. Всего ожидается более 2700 представителей из 130 стран.
Украина будет представлять делегацию высокого уровня. На сайте ВЭФ анонсированы выступления, в частности, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака (19 января), первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко (17-18 января), главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова (17 января).
Представители России в этом году участия в Форуме не будут принимать - их не пригласили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Сегодня мир находится в критической точке перелома. Пандемия COVID-19 и война в Украине встряхнули и без того хрупкую глобальную систему. Впервые с 70-х годов мир столкнулся с шатким нарушением равновесия, когда рост и инфляция движутся в противоположных направлениях. Это происходит вместе с усилением геоэкономической фрагментации, уязвимостью финансового сектора, в том числе завышенными ценами на активы и высоким уровнем долга, а также климатическим кризисом, выходящим из-под контроля. Если эти системные и взаимосвязанные риски не будут устранены, обещание "десятилетие действий" может превратиться в десятилетие неопределенности и нестабильности", - заявляют организаторы Форума.
В Давосе будут обсуждаться решения энергетических и продовольственных кризисов, борьба с высокой инфляцией, низкими темпами роста и высокой задолженностью, устранение социальных уязвимостей, противодействие современным геополитическим рискам.
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