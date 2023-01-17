17 січня ЗСУ знищили ворожий Су-25, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що 17 січня 2023 року українські захисники збили ворожий літак Су-25.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу.
"Протягом доби нашими захисниками знищено ворожий літак Су-25", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.01.2023 19:20
+17 Саша Пончик
показати весь коментар17.01.2023 19:07
+11 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар17.01.2023 19:09
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А сбитие трёх корыт и надеюсь лётчики были без парашютов, это хорошая новость.
Над Рюгеном?
Ти що куриш, чоловіче?