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17 січня ЗСУ знищили ворожий Су-25, - Генштаб

су

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що 17 січня 2023 року українські захисники збили ворожий літак Су-25.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу.

"Протягом доби нашими захисниками знищено ворожий літак Су-25", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан-10", - Повітряні сили

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) літак (2900) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+18
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17.01.2023 19:20
+17
Летчик надеюсь тоже подох.
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17.01.2023 19:07
+11
В комплекті.
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17.01.2023 19:09
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Летчик надеюсь тоже подох.
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17.01.2023 19:07 Відповісти
В комплекті.
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17.01.2023 19:09 Відповісти
тяжелее воздуха оказался
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17.01.2023 19:10 Відповісти
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17.01.2023 19:20 Відповісти
О, тримайте, ось він, ато втече, сякий-такий
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17.01.2023 19:27 Відповісти
🥰 мой любимый енотик Героям Слава 🙏❤️👍💙💛
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17.01.2023 20:55 Відповісти
смерть ворогам !!
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17.01.2023 20:58 Відповісти
якщо з ПЗРК- пілот міг встигнути вийти на "повітря"! А якщо із С-300 або БУКА - то він навіть "м"явкнути " в ефір не встиг...)))))
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17.01.2023 19:20 Відповісти
На самом деле, как по мне это проверка кацапов есть ли в нас ПВО. Не растратили ли мы его на шахиды....
А сбитие трёх корыт и надеюсь лётчики были без парашютов, это хорошая новость.
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17.01.2023 19:23 Відповісти
Версія правдоподібна. Ще 150÷200 таких перевірок і надалі їм прийдеться залучати до подібного чемпіонів по жбурлянню лайна, бо літаки може й не скінчаться, а от пєлоткі-точно
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17.01.2023 19:33 Відповісти
Да, сегодня кацалеты разлетались... С утра видел две пары Су-25-х где то на ста метровой высоте и несколько штук реактивных в облаках... Все ли возвращались, не видел... Плюс несколько дней подряд что то тяжелое летает.... По звуку похоже на Ан-30, пару раз было тоже что то тяжелое, но с другим звуком... Предполагаю, что А-50...
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17.01.2023 19:31 Відповісти
Де це така ворожа активність?
Над Рюгеном?
Ти що куриш, чоловіче?
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17.01.2023 19:35 Відповісти
КРИМ а може Білорусь, не тупи! Мужик за слова відповідає....
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17.01.2023 19:39 Відповісти
не ганьбись
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17.01.2023 19:42 Відповісти
Ты меня оркам хочешь сдать?) Или ты орк и есть, раз пытаешся отрицать очевидное? Или для тебя новость, что кацапские самолеты летают? Или может для тебя новость, что на ТОТ даже Гугл заблокирован и приходится использовать ВПН?) Скажем так, я нахожусь южнее Мелитополя) Да и имя и отчество не мои) Но те кто меня знают здесь, по моим коментам легко поймут кто я)
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17.01.2023 19:58 Відповісти
є чат- бот! Дмвай інфу.... БІЛЬШЕ ЛІТАТИ НЕ БУДУТЬ
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17.01.2023 19:36 Відповісти
Як в тебе з українською?
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17.01.2023 19:44 Відповісти
А що хочеш спитати?)
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17.01.2023 19:46 Відповісти
Деж такий шлях був,той що вище озвучений?Чи велика таємниця?
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17.01.2023 19:51 Відповісти
Південий напрямок, летіли в напрямку Мелітополя... Важкі з заходу на схід і навпаки...
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17.01.2023 20:02 Відповісти
Героям Слава !!
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17.01.2023 19:34 Відповісти
Я поставив на літаки, аж на душі потеплішало.
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17.01.2023 20:36 Відповісти
 
 