17 січня ЗСУ знищили ворожий Су-25, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що 17 січня 2023 року українські захисники збили ворожий літак Су-25.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу.

"Протягом доби нашими захисниками знищено ворожий літак Су-25", - зазначається у повідомленні.

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