17 января ВСУ уничтожили вражеский Су-25, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что 17 января 2023 года украинские защитники уничтожили вражеский самолет Су-25.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.
"В течение суток нашими защитниками уничтожен вражеский самолет Су-25", - отмечается в сообщении.
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+18 Вася Шевченко #371210
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+17 Саша Пончик
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+11 Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий17.01.2023 19:09
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А сбитие трёх корыт и надеюсь лётчики были без парашютов, это хорошая новость.
Над Рюгеном?
Ти що куриш, чоловіче?