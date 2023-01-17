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17 января ВСУ уничтожили вражеский Су-25, - Генштаб

су

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что 17 января 2023 года украинские защитники уничтожили вражеский самолет Су-25.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

"В течение суток нашими защитниками уничтожен вражеский самолет Су-25", - отмечается в сообщении.

Читайте: Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении, - Генштаб

Генштаб ВС (6229) самолет (3589) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+18
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17.01.2023 19:20
+17
Летчик надеюсь тоже подох.
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17.01.2023 19:07
+11
В комплекті.
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17.01.2023 19:09
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Летчик надеюсь тоже подох.
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17.01.2023 19:07 Ответить
В комплекті.
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17.01.2023 19:09 Ответить
тяжелее воздуха оказался
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17.01.2023 19:10 Ответить
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17.01.2023 19:20 Ответить
О, тримайте, ось він, ато втече, сякий-такий
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17.01.2023 19:27 Ответить
🥰 мой любимый енотик Героям Слава 🙏❤️👍💙💛
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17.01.2023 20:55 Ответить
смерть ворогам !!
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17.01.2023 20:58 Ответить
якщо з ПЗРК- пілот міг встигнути вийти на "повітря"! А якщо із С-300 або БУКА - то він навіть "м"явкнути " в ефір не встиг...)))))
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17.01.2023 19:20 Ответить
На самом деле, как по мне это проверка кацапов есть ли в нас ПВО. Не растратили ли мы его на шахиды....
А сбитие трёх корыт и надеюсь лётчики были без парашютов, это хорошая новость.
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17.01.2023 19:23 Ответить
Версія правдоподібна. Ще 150÷200 таких перевірок і надалі їм прийдеться залучати до подібного чемпіонів по жбурлянню лайна, бо літаки може й не скінчаться, а от пєлоткі-точно
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17.01.2023 19:33 Ответить
Да, сегодня кацалеты разлетались... С утра видел две пары Су-25-х где то на ста метровой высоте и несколько штук реактивных в облаках... Все ли возвращались, не видел... Плюс несколько дней подряд что то тяжелое летает.... По звуку похоже на Ан-30, пару раз было тоже что то тяжелое, но с другим звуком... Предполагаю, что А-50...
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17.01.2023 19:31 Ответить
Де це така ворожа активність?
Над Рюгеном?
Ти що куриш, чоловіче?
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17.01.2023 19:35 Ответить
КРИМ а може Білорусь, не тупи! Мужик за слова відповідає....
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17.01.2023 19:39 Ответить
не ганьбись
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17.01.2023 19:42 Ответить
Ты меня оркам хочешь сдать?) Или ты орк и есть, раз пытаешся отрицать очевидное? Или для тебя новость, что кацапские самолеты летают? Или может для тебя новость, что на ТОТ даже Гугл заблокирован и приходится использовать ВПН?) Скажем так, я нахожусь южнее Мелитополя) Да и имя и отчество не мои) Но те кто меня знают здесь, по моим коментам легко поймут кто я)
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17.01.2023 19:58 Ответить
є чат- бот! Дмвай інфу.... БІЛЬШЕ ЛІТАТИ НЕ БУДУТЬ
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17.01.2023 19:36 Ответить
Як в тебе з українською?
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17.01.2023 19:44 Ответить
А що хочеш спитати?)
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17.01.2023 19:46 Ответить
Деж такий шлях був,той що вище озвучений?Чи велика таємниця?
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17.01.2023 19:51 Ответить
Південий напрямок, летіли в напрямку Мелітополя... Важкі з заходу на схід і навпаки...
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17.01.2023 20:02 Ответить
Героям Слава !!
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17.01.2023 19:34 Ответить
Я поставив на літаки, аж на душі потеплішало.
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17.01.2023 20:36 Ответить
 
 