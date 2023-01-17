17 января ВСУ уничтожили вражеский Су-25, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что 17 января 2023 года украинские защитники уничтожили вражеский самолет Су-25.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

"В течение суток нашими защитниками уничтожен вражеский самолет Су-25", - отмечается в сообщении.

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