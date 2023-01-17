Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 17 января 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В вечерней сводке своде отмечается: "Продолжается триста двадцать восьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства.

Не имея значительных достижений на поле боя, противник наносит удары по мирным населенным пунктам. Российский агрессор продолжает уничтожать инфраструктуру и дома гражданского населения, - в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданскому объекту города Краматорск Донецкой области. Также враг нанес 13 авиационных ударов. Совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

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Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, в Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, продолжается ротация российских подразделений, проходящих подготовку на территории Беларуси.

Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Атинское Сумской области; Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерное, Землянки, Бологовка, Каменка, Двуречное Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Ивановка Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка Луганской области.

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На Лиманском направлении враг обстрелял по всему спектру артиллерии районы населенных пунктов Площадка, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области; Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения от вражеской артиллерии получили районы населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Донечине и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелы из реактивных систем залплового огня подверглись Антоновке и Херсону, пострадали мирные жители.

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Российские оккупанты пытаются изолировать гражданское население на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации. Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов, захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов.

По имеющейся информации, российские оккупанты усиливают поисковые мероприятия своих дезертиров на временно захваченных территориях. Под предлогом поиска украинских диверсантов, захватчики совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В течение суток нашими защитниками уничтожен вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

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