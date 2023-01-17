Чекаємо від нового глави Міноборони Німеччини Пісторіуса танки, авіацію та кораблі, але без ілюзій, - МЗС
Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що Україна чекає на більшу рішучість від нового глави Міноборони ФРН Бориса Пісторіуса в питанні постачань озброєнь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю T-online.
За його словами, Україна не має ілюзій щодо призначення Пісторіуса через його суперечливі заяви про Росію в минулому — в 2018 році він хотів переглянути санкції проти РФ.
Одночасно дипломат висловив сподівання, що новий міністр оборони Німеччини діятиме набагато рішучіше та швидше, ніж його попередниця Крістін Ламбрехт.
Мельник заявив, що Україна закликає Пісторіуса надати масовану підтримку важкими озброєннями — танками, винищувачами, бойовими кораблями, реактивними системами залпового вогню, артилерією, протиповітряною обороною та достатньою кількістю боєприпасів.
"Для Пісторіуса це також можливість. Він може довести, що Німеччина назавжди відмовилася від тактики відмови", — резюмував заступник міністра.
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Інші Ваши коменти я і не читаю 🤣🤣🤣
з матросами чи без ? без ілюзій?
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Вклад в Украину, будет наилучшими вкладом в безопасность Европы.
вермахтаБундесвера закажите...а шо такое? )))
Так будет проще сказать )
За канцлером і його умиротвореною політичною партією стоять члени його власної коаліції, які, можливо, готові вчинити правильно. Будемо сподіватися, що вони зможуть пояснити Шольцу, що якщо він не змінить курс, на кону буде не тільки його спадщина, але і його політичне виживання.
життя продемонструвало, як то жити за принципом "какаразніца"
Я також сумніваюся, що будь-яка країна буде поповнювати запаси корабля.
Але я впевнений, що незабаром він отримає свої німецькі військові кораблі, катери, цепеліни, авіаносці та космічні кораблі.