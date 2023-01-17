Чекаємо від нового глави Міноборони Німеччини Пісторіуса танки, авіацію та кораблі, але без ілюзій, - МЗС

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що Україна чекає на більшу рішучість від нового глави Міноборони ФРН Бориса Пісторіуса в питанні постачань озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю T-online.

За його словами, Україна не має ілюзій щодо призначення Пісторіуса через його суперечливі заяви про Росію в минулому — в 2018 році він хотів переглянути санкції проти РФ.

Одночасно дипломат висловив сподівання, що новий міністр оборони Німеччини діятиме набагато рішучіше та швидше, ніж його попередниця Крістін Ламбрехт.

Мельник заявив, що Україна закликає Пісторіуса надати масовану підтримку важкими озброєннями — танками, винищувачами, бойовими кораблями, реактивними системами залпового вогню, артилерією, протиповітряною обороною та достатньою кількістю боєприпасів.

"Для Пісторіуса це також можливість. Він може довести, що Німеччина назавжди відмовилася від тактики відмови", — резюмував заступник міністра.

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