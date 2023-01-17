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Чекаємо від нового глави Міноборони Німеччини Пісторіуса танки, авіацію та кораблі, але без ілюзій, - МЗС

борис,пісторіус

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що Україна чекає на більшу рішучість від нового глави Міноборони ФРН Бориса Пісторіуса в питанні постачань озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю T-online.

За його словами, Україна не має ілюзій щодо призначення Пісторіуса через його суперечливі заяви про Росію в минулому — в 2018 році він хотів переглянути санкції проти РФ.

Одночасно дипломат висловив сподівання, що новий міністр оборони Німеччини діятиме набагато рішучіше та швидше, ніж його попередниця Крістін Ламбрехт.

Мельник заявив, що Україна закликає Пісторіуса надати масовану підтримку важкими озброєннями — танками, винищувачами, бойовими кораблями, реактивними системами залпового вогню, артилерією, протиповітряною обороною та достатньою кількістю боєприпасів.

"Для Пісторіуса це також можливість. Він може довести, що Німеччина назавжди відмовилася від тактики відмови", — резюмував заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина обговорює із союзниками можливе постачання Україні танків Leopard 2, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7349) зброя (7460) Мельник Андрій (233) Пісторіус Борис (254)


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Топ коментарі
+9
не ну не все жеж так сразу.... а то еще и войска вермахта Бундесвера закажите...а шо такое? )))
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17.01.2023 23:45
+9
Хрести можна не замальовувати.
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17.01.2023 23:49
+5
Уважніше треба: МЗС
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17.01.2023 23:55
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Терміново запрошуйте його до України - хай покаже що не ТРУС
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17.01.2023 23:43 Відповісти
Угу. А давайте ще конкурс йому об'явимо на самий ідіотський стьоб.
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18.01.2023 00:35 Відповісти
А знаете , що круг друзей України потрібно розширяти? Мабудь не знаете
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18.01.2023 00:40 Відповісти
Хто на кому стояв?
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18.01.2023 00:53 Відповісти
Зробить переклад Вашего тексту якісно
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18.01.2023 00:56 Відповісти
Інколи корисно книжки читати, а не тільки писати.
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18.01.2023 01:00 Відповісти
Щось ви штампами пишете - мабудь із методички
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18.01.2023 01:05 Відповісти
Не подобається, не читайте.
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18.01.2023 01:07 Відповісти
Ви , мабудь, точно з кацапії, бо тугодум . Як я можу не читати, якщо ВИ МЕНІ ПИШИТЕ ?
Інші Ваши коменти я і не читаю 🤣🤣🤣
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18.01.2023 01:45 Відповісти
Вам не коментарі потрібно читати, а книжки, що би людей не смішити своїм нівіглаством.
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18.01.2023 01:56 Відповісти
Ви дурний кацапе . Бо рахувати невіглаством пропозицію запросити міністра оборони Німеччіни в Україну , ізза чого ВИ ТУТ соплями вже брижжите 2 години , може тількі неадекватна людина 🤣🤣
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18.01.2023 02:13 Відповісти
Так!
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17.01.2023 23:45 Відповісти
"......та кораблі,"

з матросами чи без ? без ілюзій?

.
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18.01.2023 00:12 Відповісти
підводні човни для степів України, та ще парочку дережаблів..
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18.01.2023 00:16 Відповісти
Да не оскудеет рука дающего...
Вклад в Украину, будет наилучшими вкладом в безопасность Европы.
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18.01.2023 00:37 Відповісти
МВС=МЗС
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18.01.2023 04:24 Відповісти
не ну не все жеж так сразу.... а то еще и войска вермахта Бундесвера закажите...а шо такое? )))
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17.01.2023 23:45 Відповісти
Точно

Так будет проще сказать )
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17.01.2023 23:46 Відповісти
Німеччина - багата країна. При бажанні вона могла мати потужні і численні збройні сили. Вона має в своєму розпорядженні технології і величезний промисловий потенціал.
За канцлером і його умиротвореною політичною партією стоять члени його власної коаліції, які, можливо, готові вчинити правильно. Будемо сподіватися, що вони зможуть пояснити Шольцу, що якщо він не змінить курс, на кону буде не тільки його спадщина, але і його політичне виживання.
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17.01.2023 23:48 Відповісти
Все так, але справа не в Шольце і коаліції а в тому, що Німеччина координує кожну дію зі Сполученими Штатами та іншими союзниками. Трохи терпіння все буде.
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18.01.2023 00:17 Відповісти
Хрести можна не замальовувати.
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17.01.2023 23:49 Відповісти
Пісторіус ще покаже рашці де раки зимують .
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17.01.2023 23:51 Відповісти
Уважніше треба: МЗС
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17.01.2023 23:55 Відповісти
Та хоч колгосп Червоне дишло, яка же різниця..
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18.01.2023 00:19 Відповісти
тому що це є свідченням професійності чи її відсутності
життя продемонструвало, як то жити за принципом "какаразніца"
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18.01.2023 00:34 Відповісти
Відсутність професійності, це і можливість у нинішній України, попри існуюче законодавство від імені держави звертатися будь-якому державному службовцю.
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18.01.2023 00:38 Відповісти
Русні пісторіус!
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17.01.2023 23:59 Відповісти
там такий пісторіус, що вже невдовзі всі від нього ригатимуть
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18.01.2023 00:35 Відповісти
Да.. ????? А міжгалактичні кораблі будуть??? Щось він занадто оптимістично починає.. так хіба буває??
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18.01.2023 00:00 Відповісти
ага. Ще чекаємоавіаносці, підводні човни та літаючі тарілки
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18.01.2023 00:00 Відповісти
скоріше від нього треба чекати підлянки .... за 15 років баба Меркель там таку вистроїла імперію що і канцлер, і мінстри, і глава НАТО - то всі її протеже
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18.01.2023 00:01 Відповісти
Я думаю, що немає нічого поганого в тому, щоб просити зброю, але як, чорт забирай, Україна тепер буде використовувати військові кораблі та підводні човни? Протока Босфор контролюється Туреччиною, і жодні військові кораблі туди не допускаються.
Я також сумніваюся, що будь-яка країна буде поповнювати запаси корабля.
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18.01.2023 00:11 Відповісти
це ж мельник,штатне їбанько нашого МЗС...
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18.01.2023 00:33 Відповісти
Весь правлячий клас епохи Ангели Меркель досі навіть не думає каятися у своїх багаторічних спробах задобрити Путіна. А оборонна промисловість Німеччини виявилася абсолютно неготовою до захисту своєї країни, не кажучи вже про всю Європу.
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18.01.2023 00:13 Відповісти
*******,як там Канада,зовсім нічого не купувала у рашки,а США не хочуть покаятись,за те,що основним покупцем кацапського титану,виготовленого на КРАДЕНОМУ Кримському Титані, був Боїнг? Їбать які ви всі дартаняни,одні німці у вас підараси... Скільки нафти КОЛЕКТИВНИЙ ЗАХІД купив у рашки? і скільки з нього конкретно німці,знайшли крайніх,що западло визнати що всім колгоспом вигодували рашку?
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18.01.2023 00:31 Відповісти
Слухай! Харош пургу нести. Іноді краще жувати.
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18.01.2023 00:42 Відповісти
до речі з сотнею леопардів,менше сотні м777 і сотнею ф-18,Канада дуже готова до кацапського вторгнення?а їм через полюс перемахнути простіше,ніж через атлантику до Вашингтона плисти,готова канадська оборонка до зустрічі орди?
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18.01.2023 01:07 Відповісти
Він завжди висуває ці безглузді вимоги, тому його шанувальники у Твіттері святкують його.
Але я впевнений, що незабаром він отримає свої німецькі військові кораблі, катери, цепеліни, авіаносці та космічні кораблі.
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18.01.2023 00:08 Відповісти
я навіть знаю який німецький авіаносець цьому бовдуру підігнати,Граф Цепелін,лежить на дні Балтики відносно неглибоко,хай шурує забирає))) Блет,чому коли цей дятел відкриває писок,соромно стає мені...
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18.01.2023 00:27 Відповісти
Соромно стає за державу. Усі ж все розуміють. Розуміють що в України при владі недоумки та клоуни, паяци. Війна, миряться із усим цим. Але соромно.
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18.01.2023 00:46 Відповісти
Це такий собі обдрестович тільки в МЗС. Не хочеться вангувати, та щось таки він піде, як падпалковнік піздабрльськиз військ.Та ще й з репутаційними втратами для Держави.
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18.01.2023 00:48 Відповісти
блін забув про Принца Ойгена,біля атолу Бікіні,той взагалі кормою з води виглядає,правда там чогось дозиметр зашкалює,але не думаю що то якось вплине на розумову діяльність цього дурника...
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18.01.2023 01:09 Відповісти
...кораблі, параходи, супутники та космічні станції))))
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18.01.2023 00:32 Відповісти
В Україні взагалі якесь поняття про упрпавління державою є, чи усі займаютьмя всім, а на горі сидить артист із телесуфлером? Давайте цсі замміністри та секретарі будуть звертатися до іноземних міністрів у якості представників держави! Якщо одному дозволено, то в МВС купа радників-нехай ті будуть звертатися до президента Франції, чи іншої першої особи? Союзники терплять це хамство, а можуть і на двері вказати..
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18.01.2023 00:33 Відповісти
Когда-то были просто каски, будет теперь все. Этого бешеного кремлядского маньяка иначе не остановить.
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18.01.2023 00:40 Відповісти
так хто чекає - МВС чи МЗС?
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18.01.2023 06:19 Відповісти
 
 