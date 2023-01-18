Найближчим часом Путін може оголосити другу хвилю мобілізації в РФ, - ISW
Американські аналітики вважають, що президент РФ Володимир Путін найближчими днями, а, можливо, навіть 18 січня, може оголосити в Росії другу хвилю мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
В інституті нагадали заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який 17 січня повідомив, що Путін виступить 18 січня з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда – міста, в якому народився російський президент.
"Путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу. Деякі російські провоєнні блогери зазначали, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити або мобілізацію, або війну з Україною. Українська та західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні приготування Путіна, заплановані на середину січня", – йдеться у звіті американських аналітиків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І більше не буде ні парашистану, ні срусні
Ще півляма сруських реконструкторів зможуть особисто долучитися до проєкту "дЄди тралі-валі"!
Не, ну воно таки витопче тайгу від могиліZZації тікаючи
Чтобы все открыв ********* слушали что скажет *****?
Й так, 99% дебіли-нелюди й раби по ДНК - проти сЦаря волі не підуть.
А если серьезно, то нам тоже нужно будет готовиться. А то одних берут других не берут у военкоматах даже если ты сам хочешь и по здоровью все хорошо? Все таки от этого стада у нас тоже потери будут.