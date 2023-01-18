УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8145 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 694 18

Найближчим часом Путін може оголосити другу хвилю мобілізації в РФ, - ISW

мобілізація

Американські аналітики вважають, що президент РФ Володимир Путін найближчими днями, а, можливо, навіть 18 січня, може оголосити в Росії другу хвилю мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті нагадали заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який 17 січня повідомив, що Путін виступить 18 січня з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда – міста, в якому народився російський президент.

"Путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу. Деякі російські провоєнні блогери зазначали, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити або мобілізацію, або війну з Україною. Українська та західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні приготування Путіна, заплановані на середину січня", – йдеться у звіті американських аналітиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Росії досі діє указ Путіна про часткову мобілізацію. ДОКУМЕНТ

Автор: 

путін володимир (23798) росія (65122) мобілізація (3053) ISW (653)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
18.01.2023 07:25
+7
так указ ***** про тотальну могілізацію не втратив сили; він досі діє, навіщо йому повторно оголошувати?
показати весь коментар
18.01.2023 06:51
+6
За сто лет это третья мобилизация в недоимперии (1914,1941,мировые войны).Шо там той Украины...
показати весь коментар
18.01.2023 06:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То шо іму розум вставиш -- поможіт гарненько .
показати весь коментар
18.01.2023 06:45 Відповісти
то може святий ********* спам'ятає інші свої традиції щодо привітаннь царедворців?...
показати весь коментар
18.01.2023 06:46 Відповісти
так указ ***** про тотальну могілізацію не втратив сили; він досі діє, навіщо йому повторно оголошувати?
показати весь коментар
18.01.2023 06:51 Відповісти
За сто лет это третья мобилизация в недоимперии (1914,1941,мировые войны).Шо там той Украины...
показати весь коментар
18.01.2023 06:54 Відповісти
Ну, дай Бог, остання!
І більше не буде ні парашистану, ні срусні
показати весь коментар
18.01.2023 07:22 Відповісти
"Ждет севастополь, ждет якутія, чмосква!"
Ще півляма сруських реконструкторів зможуть особисто долучитися до проєкту "дЄди тралі-валі"!
Не, ну воно таки витопче тайгу від могиліZZації тікаючи
показати весь коментар
18.01.2023 07:21 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2023 07:25 Відповісти
Нічого він такого не скаже. Там мобілізація не закінчувалась
показати весь коментар
18.01.2023 07:59 Відповісти
Это что, реклама Путина?
Чтобы все открыв ********* слушали что скажет *****?
показати весь коментар
18.01.2023 08:44 Відповісти
Хіба що "вставай страна огромная" бо приходить піпец.
показати весь коментар
18.01.2023 08:44 Відповісти
Нажаль це теж українська пісня...
показати весь коментар
18.01.2023 09:16 Відповісти
******* невже там 140 лямів дебілів? 😕 Всі хотять здохнути... Та візьми курва шнур, тай повішайся... Це капєц якийсь, один олйух і атялйух... 🤦‍♂️
показати весь коментар
18.01.2023 09:21 Відповісти
Там не 140 "лямав" а у кращому 80. Не вірте кацапам! Й з тих 80 "лямов" залишилось на засрашці десь 60-70 макс., іньші потікали "любіть рассєю" до "поганого" ЄС та "загнівающєй" Америки.
Й так, 99% дебіли-нелюди й раби по ДНК - проти сЦаря волі не підуть.
показати весь коментар
18.01.2023 09:35 Відповісти
самолёт путлера RSD039 летает кругами над Питером
показати весь коментар
18.01.2023 09:56 Відповісти
Просто бухаю изза невозможности удовить коцелярскую скрепку.
показати весь коментар
18.01.2023 10:20 Відповісти
Не ну на фото если оно свежее такие скрепненькие чмобики. В касках и с рюкзачками в которых ещё наверное дедываевали. Сброд редкий чмошников подобран.
А если серьезно, то нам тоже нужно будет готовиться. А то одних берут других не берут у военкоматах даже если ты сам хочешь и по здоровью все хорошо? Все таки от этого стада у нас тоже потери будут.
показати весь коментар
18.01.2023 10:23 Відповісти
А что её объявлять? Мобилизация не прекращалась (решений судов по этому вопросу - полно), а интенсивность мобмероприятий зависит исключительно от пропускной способности центров комплектования и обучения.
показати весь коментар
18.01.2023 14:15 Відповісти
Україні терміново потрібно провести тендер на найбільшу партію пакетів
показати весь коментар
18.01.2023 15:10 Відповісти
 
 