УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8133 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 333 12

Експрем’єр Болгарії Петков: Більшість отриманих Україною снарядів - болгарського виробництва

болгарія,петков

Колишній прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що значна частина снарядів, які отримувала Україна як військову допомогу від країн Заходу, була болгарського виробництва.

Про це він сказав в етері болгарського телеканалу ТV1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Значна частина дизельного палива в Україні фактично надходила з Болгарії. Також, хоча прямого експорту не було, через Польщу, Румунію, США та Британію значна частина снарядів в Україні була болгарського виробництва. Так, не можна сказати, що ми їх туди експортували, але поставки, які туди йшли, були ключовими для війни", - сказав експрем'єр Болгарії.

Читайте: США можуть оголосити про нову військову допомогу для України наприкінці цього тижня, - Кірбі

Крім того, він зазначив, що великий відсоток - до 40% - дизельного палива в Україні - болгарського виробництва, і це означає, що "ми допомогли Україні, тому що вони не можуть вести цю війну без палива".

"Президент Зеленський дуже дякував нашому уряду, в останні дні роботи кабміну я отримав від нього особистий дзвінок. І він сказав: "Болгарія була фундаментальною силою в підтримці України в багатьох важливих моментах війни, особливо на початку", - стверджує Петков.

Також читайте: ЄС став найбільшим джерелом фінансової та військової підтримки України від початку війни, - Боррель

Нагадаємо, 16 грудня парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список зброї, що передається, засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

Згідно з офіційними даними, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 мільйонів левів ($243 млн). Йдеться про гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок і 2000 куленепробивних жилетів, 350 медичних аптечок, 5000 комплектів зимового одягу і 5000 пар зимового взуття.

Автор: 

Болгарія (783) зброя (7460) допомога (8341)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
"Президент Зеленський дуже дякував нашому уряду, в останні дні роботи кабміну я отримав від нього особистий дзвінок. І він сказав: "Болгарія була фундаментальною силою в підтримці України в багатьох важливих моментах війни, особливо на початку".
І після цього Блазень призначає послицею в Болгарії сексологиню з нульовим досвідом роботи в дипломатичній галузі.
показати весь коментар
18.01.2023 08:37
+8
Це явно спецоперація фсб під керівництвом Ермака Відносини з Болгарією спаплюжили .
показати весь коментар
18.01.2023 08:44
+7
Призначення послом мінєтчиці було найбільш вдалим ходом зеленського в такій ситуації?
показати весь коментар
18.01.2023 08:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Президент Зеленський дуже дякував нашому уряду, в останні дні роботи кабміну я отримав від нього особистий дзвінок. І він сказав: "Болгарія була фундаментальною силою в підтримці України в багатьох важливих моментах війни, особливо на початку".
І після цього Блазень призначає послицею в Болгарії сексологиню з нульовим досвідом роботи в дипломатичній галузі.
показати весь коментар
18.01.2023 08:37 Відповісти
Це явно спецоперація фсб під керівництвом Ермака Відносини з Болгарією спаплюжили .
показати весь коментар
18.01.2023 08:44 Відповісти
Вони загострені тим, що після видворення з Болгарії 70 російських дипломатів російські служби скинули уряд Петкова.
показати весь коментар
18.01.2023 08:52 Відповісти
Призначення послом мінєтчиці було найбільш вдалим ходом зеленського в такій ситуації?
показати весь коментар
18.01.2023 08:55 Відповісти
Головне, щоб вона була подружкою чи обслугою Офісу з Кривого Рогу?

показати весь коментар
18.01.2023 08:59 Відповісти
Наразі посол був надзвичайно добрим. Але з огляду на те, що і служби, і президент знаходяться під контролем Росії, це не має особливого значення. Болгарією де-факто керує президент більше півроку і, ймовірно, буде правити в найближчі 6 місяців або навіть рік. Навіть якщо пришлють Кулебу, ефект буде той самий, поки не буде прибрано російський вплив.
показати весь коментар
18.01.2023 10:08 Відповісти
Навіщо підливати бензин у вогонь рашистської пропаганди ідіотськими призначеннями?
Це ж розноситься по соцмережах, ЗМІ, вкладається в голови і громадян Болгарії в тому числі.
Переконує їх що Україні можливо і не потрібно так багато допомагати, що дружити із росією не так вже і погано і матеріально вигідніше, ніж допомагати Україні, влада якої зневажає Болгарію.
показати весь коментар
18.01.2023 10:16 Відповісти
Так кацапи і уряд Словаччіни ( ГЕГЕРА) у відставку відправили
Як вони це зараз роблять - якщо їм не хватае голосів для вирішення задачі, вони купують голоси за мильони . У СЛОВАЧЧІНІ треба було пррроссійського Фіцо лишити депутатського мандату для суда , так 2 голоса проти цього рішення кацапи докупили і Фіцо лишився парламенті. А потім підняв частину депутатів против Гегера і зірвав передачу літаків Міг Україні.
показати весь коментар
18.01.2023 08:59 Відповісти
З цієї статті тільки одне резюме-не потрібно кожну хвилину трубити хто і що, а також коли і кудою передає. Уже друга країна говорить, що це таємниця, а усі смі України один перед одним друкуть дані для широкої публіки
показати весь коментар
18.01.2023 09:24 Відповісти
Про це заявив колишній прем'єр-міністр Болгарії Петков. Зараз ми вступаємо в нові вибори, і він, мабуть, шукає консолідації проукраїнських і антиросійських виборців. Не шукайте проблему в Україні.
показати весь коментар
18.01.2023 10:11 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2023 12:12 Відповісти
 
 