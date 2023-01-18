УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9140 відвідувачів онлайн
Новини
971 8

МАГАТЕ розмістило спостерігачів на Чорнобильській АЕС

гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії запустило експертну місію на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, експерти МАГАТЕ "перебуватимуть на всіх українських АЕС з метою надання життєво важливої допомоги у забезпеченні ядерної та фізичної безпеки в ці надзвичайно складні та відповідальні часи".

У Міністерстві енергетики України розраховують, що діяльність місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС дасть змогу оцінити загрозу ядерній безпеці та сприятиме посиленню цієї безпеки на ядерних об’єктах в умовах постійних атак російського агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ розмістило двох спостерігачів на Південноукраїнській АЕС

Автор: 

МАГАТЕ (712) ЧАЕС (537) атомна енергетика (509) Гроссі Рафаель (292)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И шо? Да будет свет?
показати весь коментар
18.01.2023 16:59 Відповісти
Ні, це говорить лише про те, що "потужний наступ з білорусі" - це кацапський вкид.
показати весь коментар
18.01.2023 17:08 Відповісти
Ви правда наївно вірите в те, що оркам не насрать на 3 негрів з МАГАТЕ?
показати весь коментар
18.01.2023 17:11 Відповісти
Я надеюсь.
показати весь коментар
18.01.2023 17:12 Відповісти
Міжнародні організації та установи країн заходу, керуються даними розвідки США та ВБ.
Коли загроза вторгнення була реальною, вони швидко залишили Київ.
показати весь коментар
18.01.2023 17:18 Відповісти
хай розміщають також на аес підарашки
показати весь коментар
18.01.2023 17:16 Відповісти
Ага, підарашка яка клала великий болт на світові організації, уже зара пустить. Хвилинку буквально зачекайте.
показати весь коментар
18.01.2023 17:18 Відповісти
Это смешно, если не дай бог что, они будут убегать первыми. Смысл в этом цирке? Это типа как миссия ОБСЕ😂
показати весь коментар
18.01.2023 20:13 Відповісти
 
 