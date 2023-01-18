МАГАТЕ розмістило спостерігачів на Чорнобильській АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії запустило експертну місію на Чорнобильській АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, експерти МАГАТЕ "перебуватимуть на всіх українських АЕС з метою надання життєво важливої допомоги у забезпеченні ядерної та фізичної безпеки в ці надзвичайно складні та відповідальні часи".
У Міністерстві енергетики України розраховують, що діяльність місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС дасть змогу оцінити загрозу ядерній безпеці та сприятиме посиленню цієї безпеки на ядерних об’єктах в умовах постійних атак російського агресора.
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