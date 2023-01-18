Крим та Донбас - це Україна, - президент Сербії Вучич
Президент Сербії Александар Вучич не підтримує територіальні претензії президента РФ Володимира Путіна до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми з самого початку говорили, що не можемо і не будемо підтримувати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим - це Україна, Донбас - це Україна. Так і залишиться", - сказав Вучич у інтерв'ю Bloomberg.
Сербський лідер, який мав десятки зустрічей з Путіним протягом останніх років та навіть вчив російську мову, щоб спілкуватися з главою Кремля без посередників, уточнив, що не розмовляв із Путіним уже кілька місяців.
Bloomberg зазначає, що Сербія не приєдналась до санкцій проти Росії, бо це вдарило б по її власній економіці. РФ також продає Сербії природний газ за ціною нижчою від ринкової. Проте Вучич наголосив, що не в усьому підтримує Росію.
"Ми не завжди радіємо деяким їхнім позиціям. У нас традиційно хороші відносини, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення чи більшість рішень, які надходять із Кремля", - пояснив президент Сербії.
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Когда крыса поняла к чему всё идёт ....
Хоч правду сказав, що керує вами і такими, як ви, кремль.
Аналогічно, Україна не може визнати Косово, щоб не легітимізувати анексію своїх теріторій.
Просто політика, ніякого прозріння як тут пишуть.
Вучич прикунулся дурачком. Так возьми и запрети..., прими закон - за наемничество тюрьма, а не разыгрывай дешевый спектакль с фейковыми требованиями
Шо случилось?