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Крим та Донбас - це Україна, - президент Сербії Вучич

вучич

Президент Сербії Александар Вучич не підтримує територіальні претензії президента РФ Володимира Путіна до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми з самого початку говорили, що не можемо і не будемо підтримувати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим - це Україна, Донбас - це Україна. Так і залишиться", - сказав Вучич у інтерв'ю Bloomberg.

Сербський лідер, який мав десятки зустрічей з Путіним протягом останніх років та навіть вчив російську мову, щоб спілкуватися з главою Кремля без посередників, уточнив, що не розмовляв із Путіним уже кілька місяців.

Bloomberg зазначає, що Сербія не приєдналась до санкцій проти Росії, бо це вдарило б по її власній економіці. РФ також продає Сербії природний газ за ціною нижчою від ринкової. Проте Вучич наголосив, що не в усьому підтримує Росію.

"Ми не завжди радіємо деяким їхнім позиціям. У нас традиційно хороші відносини, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення чи більшість рішень, які надходять із Кремля", - пояснив президент Сербії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів на війну проти України: Це суперечить нашим правилам

Автор: 

Сербія (367) Вучич Александр (84)


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Топ коментарі
+30
хоче в ЄС. а потім буде звичайне орбанятко
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18.01.2023 17:53
+22
Шо його вжалило?
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18.01.2023 17:51
+15
Ну как же так, брату́шки?

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18.01.2023 17:52
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Шо його вжалило?
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18.01.2023 17:51 Відповісти
👟🦶🥾 ✈️
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18.01.2023 17:54 Відповісти
Бо інакше Косово - це не Сербія
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18.01.2023 17:55 Відповісти
Косово це незалежна країна !!!! ************* серби ПНХ !!!
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18.01.2023 18:18 Відповісти
кісінджери та земани переобулись... і вучичі за ними.... чекаємо на орбанів...коли "прозріють" або закінчаться гроші від газпрому....
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18.01.2023 18:13 Відповісти
ЦРУ пригрозило злити в інтернет відео, де він з хлопчиками у сауні відпочиває
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18.01.2023 18:37 Відповісти
Фаріон покусала.
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18.01.2023 18:57 Відповісти
Розводить євролохів
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18.01.2023 20:49 Відповісти
Копійчина потрібна,от і не може всидіти на двох стільцях
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18.01.2023 20:50 Відповісти
а шо такое страпылось?
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18.01.2023 17:51 Відповісти
хоче в ЄС. а потім буде звичайне орбанятко
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18.01.2023 17:53 Відповісти
100% так 👍🏼👍🏼👍🏼
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18.01.2023 17:55 Відповісти
Ну как же так, брату́шки?

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18.01.2023 17:52 Відповісти

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18.01.2023 18:01 Відповісти
А чи не хоче Вучіч чайку з "новічком"?🤔
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18.01.2023 17:53 Відповісти
Короче, типа прозрел!
Когда крыса поняла к чему всё идёт ....
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18.01.2023 17:53 Відповісти
вот это поворот, пукину в рот...
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18.01.2023 17:53 Відповісти
" ... це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення чи більшість рішень, які надходять із Кремля".
Хоч правду сказав, що керує вами і такими, як ви, кремль.
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18.01.2023 17:58 Відповісти
Губастая кремлевская шлюха Вучич пытается усидеть на двух стульях.Вуча,не боишся,что тебе ***** за такие слова тапочком по губам "настреляет? Сделает тебе <*************** хейлопластику.
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18.01.2023 17:58 Відповісти
Сербія вважає Косово своєю територією. Визнавши нав'язане кацапами поняття права Криму на самовизначення, автоматично має тоді визнавати Косово окремою державою.
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18.01.2023 17:59 Відповісти
Не автоматично, але в будь-якому разі їхні претензії щодо Косова буде суттєво підважено.
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18.01.2023 18:11 Відповісти
To myi znaemo !!!! Sho dali?
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18.01.2023 18:01 Відповісти
Тут потрібно розуміти, що для них визнання розділення українських теріторій - це все одно що визнання Косова як не теріторії Сербії.
Аналогічно, Україна не може визнати Косово, щоб не легітимізувати анексію своїх теріторій.

Просто політика, ніякого прозріння як тут пишуть.
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18.01.2023 18:03 Відповісти
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18.01.2023 18:03 Відповісти
любой холоп, в глубине души, мечтает поссать на могилу хозяина.. а ещё лучше при его жизни.. ну это уже как повезёт
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18.01.2023 18:05 Відповісти
Доведи поставкою зброї
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18.01.2023 18:11 Відповісти
Власти Сербии требует прекратить вербовать сербов в банду Вагнера...

Вучич прикунулся дурачком. Так возьми и запрети..., прими закон - за наемничество тюрьма, а не разыгрывай дешевый спектакль с фейковыми требованиями
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18.01.2023 18:14 Відповісти
Tem kto tutudivlaietsa , u nevo drugih variantov nema , a to nada budet priznati suverinitet Kosovo !
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18.01.2023 18:17 Відповісти
Вы щас присутствуете на историческом событии - зарождение сербобандеровцев…
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18.01.2023 18:18 Відповісти
Йой! Шо сталося?
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18.01.2023 18:20 Відповісти
А шо з яблом, вучич?
Шо случилось?
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18.01.2023 18:21 Відповісти
Та случилось тут....
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18.01.2023 18:25 Відповісти
Ходят слухи, что не так давно этот регион посетил Виталий Кличко...!
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18.01.2023 18:30 Відповісти
Шось у лісі здохло. мабуть сотня сербських найманців
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18.01.2023 19:37 Відповісти
І умная, і красівая🐒
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18.01.2023 23:09 Відповісти
 
 